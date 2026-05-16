นานะ เผชิญหน้าคนร้ายกลางศาล คดีบุกบ้านยังหลอน เจ้าตัวยอมรับกลายเป็นบาดแผลทางใจ

นานะ นักร้องและนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ ยังคงต้องเผชิญผลกระทบทางจิตใจจากเหตุคนร้ายบุกบ้านพักของเธอในเมืองกูรีเมื่อปีที่ผ่านมา ล่าสุดศาลสาขานัมยังจูแห่งศาลแขวงอึยจองบูเดินหน้าพิจารณาคดีชายวัย 30 ปีที่ถูกตั้งข้อหาปล้นทรัพย์และทำร้ายร่างกาย โดยในการไต่สวนครั้งใหม่มีการเรียกพยานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารบาดเจ็บของนานะและมารดามาให้การ ทั้งนี้จำเลยเคยยื่นฟ้องกลับนานะในข้อหาพยายามฆ่า หลังได้รับบาดเจ็บระหว่างการต่อสู้ภายในบ้าน แต่ตำรวจสรุปว่า การกระทำของเธอเป็นการป้องกันตัวโดยชอบ ขณะที่นานะเคยกล่าวต่อหน้าศาลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็น “บาดแผลทางใจ” ของเธอมาจนถึงทุกวันนี้
จอย สมาชิกวง Red Velvet เปิดเผยว่า กำลังเตรียมสอบใบอนุญาตช่างตัดแต่งขนสัตว์อย่างจริงจัง เพราะต้องการมี “ทักษะติดตัว” สำหรับอนาคต หากวันหนึ่งไม่สามารถทำงานในวงการบันเทิงได้อีก โดยเธอเข้าเรียนที่สถาบันฝึกตัดแต่งขนสัตว์ พร้อมฝึกฝนอย่างหนักตลอดสองเดือนที่ผ่านมา แม้จะมีตารางงานแน่นก็ตาม ในรายการ I Live Alone จอยยอมรับว่า การเรียนจริงยากกว่าที่คิดมาก ทั้งต้องจำกฎจำนวนมากและฝึกท่าทางเฉพาะทาง จนถึงขั้นปวดหลังระหว่างเรียน แต่เธอยังคงมุ่งมั่นและกำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบข้อเขียนในเดือนกรกฎาคมนี้
เจนนี่ สมาชิกวง BLACKPINK ถูกเปิดเผยว่า ได้รับรายได้สะสมราว 23,800 ล้านวอน หรือประมาณ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัท OA Entertainment เอเจนซีส่วนตัวที่เธอก่อตั้งขึ้นเองตั้งแต่ปี 2023 โดยบริษัทดังกล่าวซึ่งมีชื่อเต็มว่า Odd Atelier ถูกสร้างขึ้นเพื่อดูแลงานเดี่ยวของเจนนี่โดยเฉพาะ และมีมารดาของเธอรับตำแหน่งซีอีโอ แม้บริษัทเพิ่งดำเนินงานไม่นาน แต่สามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วจากรายได้ด้านโฆษณา การแสดง และงานอีเวนต์ ขณะที่นักวิเคราะห์วงการมองว่า ศิลปินระดับท็อปเริ่มหันมาตั้งบริษัทเองมากขึ้น เพราะสามารถควบคุมรายได้และแบ่งผลประโยชน์ได้ดีกว่าการอยู่กับค่ายแบบดั้งเดิม
Grown Ups 3 ภาพยนตร์คอมเมดี้ภาคต่อที่แฟน ๆ รอคอยมายาวนาน ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Netflix ว่ากำลังอยู่ระหว่างพัฒนา โดย อดัม แซนด์เลอร์ จะกลับมารับบทนำร่วมกับนักแสดงชุดเดิมอย่าง เควิน เจมส์, คริส ร็อก, เดวิด สเปด และ ร็อบ ชไนเดอร์ หลังจากภาคก่อนออกฉายตั้งแต่ปี 2013 อย่างไรก็ตาม ภาคใหม่นี้จะเปลี่ยนผู้กำกับมาเป็น ไคล์ นิวาเช็ก แทน เดนนิส ดูแกน โดยขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยวันฉายหรือปล่อยตัวอย่างอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะฉายผ่าน Netflix โดยตรง ไม่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เหมือนสองภาคแรก