ทัวร์ลง! “เก้า สุภัสสรา” ยอมรับลบคอมเมนต์ให้กำลังใจ “มายด์” แจงเจตนาแค่ห่วงเพื่อนท้อง ไม่ได้เบลมใคร

ชาวเน็ตจำนวนมาก รวมตัวกันกดดัน คนดังที่เข้าไปคอมเมนต์และกดไลก์ให้กับ “มายด์ ลภัสลัล” หรือ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” สามีที่ออกมาชี้แจงกรณี “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” น้องชายของพายอัดคลิปแฉพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนที่ต่อมา ทรายจะงัดไม้เด็ดปล่อยคลิปเสียงสนทนายืนยันว่าถูกพี่ชายข่มขืน บังคับให้อมอวัยวะเพศ ซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวทำให้มีคนดังหลายรายออกมาขอโทษ พร้อมย้ำไม่ได้สนับสนุนความรุนแรง แค่อยากให้กำลังใจมายด์ที่กำลังตั้งครรภ์
รวมไปถึง “เก้า สุภัสสรา ธนชาต” ที่โดนดรามากระหน่ำทั้งจากแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติ จากการเข้าไปกดไลก์และคอมเมนต์อีโมจิหัวใจให้มายด์ งานนี้ เก้า ไม่รอช้า รีบออกมาชี้แจงทันที ลั่นเจตนาต้องการให้กำลังใจ หลังมายด์ ซึ่งกำลังท้องโดนสังคมต่อว่ารุนแรงเท่านั้น ไม่ได้เข้าข้างหรือเบลมใคร หลังทราบเรื่องเพิ่มเติมจึงลบคอมเมนต์ออกเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้เสียหาย
“จากกรณีที่เก้ามีการไลก์และคอมเมนต์ในโพสต์ที่มีประเด็น เก้าขอชี้แจงว่า การคอมเมนต์อีโมจิหัวใจ เจตนาเพื่อให้กำลังใจคุณมายด์เท่านั้น และคอมเมนต์อีโมจิหัวใจและอีโมจิปรบมือ (ใต้คลิปชี้แจง)
เป็นเจตนาที่รู้สึกว่าคลิปชี้แจงคือการออกมาปกป้องคุณมายด์และปกป้องความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณมายด์หลังจากที่โดนต่อว่าอย่างรุนแรง เกินกว่าเหตุ ไปจนถึงลูกของคุณมายด์ด้วยเท่านั้น
เก้าขอยืนยันว่า เก้าไม่ได้มีความตั้งใจในการเข้าข้าง เพิ่มน้ำหนักฝ่ายใด หรือเบลมบุคคลใดทั้งสิ้น
และไม่มีเจตนาแสดงการสนับสนุนการล่วงละเมิดและความรุนแรงทุกรูปแบบแต่อย่างใด
หลังจากทราบเรื่องเพิ่มเติม ได้ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น และเข้าใจในภายหลังว่าก่อให้เกิดการตีความไปในทางที่ไม่ตรงกับเจตนาและความเข้าใจของเก้า จึงได้ดำเนินการลบออกทันทีเพื่อลดการสร้างความเข้าใจผิดเพิ่มเติมให้แก่ผู้เสียหาย และทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ หรือไม่สบายใจ
เก้ารับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และขออภัยอย่างเป็นทางการกับผู้เสียหาย ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่สบายใจ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ทั้งนี้เก้าน้อมรับความคิดเห็น และจะไตร่ตรอง รอบคอบในการใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้นและขอยืนยันอีกครั้งว่าเก้าไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทุกประเภท และไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ
ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ และขอบคุณที่แจ้งเตือนกันด้วยความหวังดีค่ะ”