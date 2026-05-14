“มิลลิ ดนุภา” ขอโทษแล้ว โผล่กดไลก์ “มายด์-พาย” รับผิดขาดความรอบคอบ

รถทัวร์แหกยับคนดังที่เข้าไปเมนต์ให้กำลังใจ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” กับสามี “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” หลังจากที่ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” เผยคลิปเสียงเป็นหลักฐานย้ำว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ
งานนี้นอกจากดาราเมนต์ให้กำลังใจ แม้แต่คนบันเทิงที่กดไลก์โพสต์ดังกล่าว ต่างโดนทัวร์ลงด้วยเช่นเดียวกัน ถึงขั้นในทวิตเตอร์รวบรวมรายชื่อคนดังไปฟาดกันสนั่น คนที่โดนหนักอีกรายคือ “มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล” โดนสวดยับถึงเรื่องนี้ ร้อนต้นสังกัดออกมาเทคแอ็กชั่นทันที
ขณะที่มิลลิก็ได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยอมรับเป็นการไม่ระมัดระวังการใช้โซเชียล ทำให้หลายคนผิดหวัง เกิดความไม่สบายใจ ยอมรับผิดว่าขาดความรอบคอบ และใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม อยากขอโทษอย่างจริงใจ รู้ว่าการกระทำและคำพูดที่ใช้ในโซเชียลได้ทำร้ายและทำให้หลายคนผิดหวัง เมื่อมองย้อนกลับไป ตระหนักว่าประมาทและขาดความรู้สึกมากแค่ไหน เสียใจจริงๆ พร้อมยืนยันไม่เคยตั้งใจสนับสนุนความรุนแรงหรือลดทอนความเจ็บปวดของใคร