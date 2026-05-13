“ลำใย ไหทองคำ” รับเป็นแฟน “ช้าง กฤษดา” แล้ว ลั่นประโยคเด็ด ที่ผ่านมาต้องจ่ายเงิน แต่ตอนนี้ได้ใช้เงิน!

“ลำใย ไหทองคำ” เปิดใจครบ 10 ปีในวงการ ภูมิใจไม่เคยคิดลาออก พร้อมเผยชีวิตรักสุดแฮปปี้กับ “ช้าง กฤษดา” ที่ตอนนี้ให้สถานะแฟนแล้ว ยกให้เป็นสายซัปพอร์ตตัวจริงที่ดูแลดีทุกคน ลั่นที่ผ่านมาต้องจ่ายเงิน แต่ตอนนี้ได้ใช้เงินแล้ว
ครบรอบ 10 ปีพอดีที่นักร้องลูกทุ่งสาว “ลำใย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามาคร่ำหวอดสร้างชื่อเสียงอยู่ในวงการนี้มา ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าภูมิใจมากๆ สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องยอมรับความจริงและปล่อยให้เป็นไป สุดภูมิใจกับตัวเองที่มาถึงจุดนี้ ไม่เคยจะอยากลาออกจากการเป็นลำใย
“ใช่ค่ะ ดูนานจังเลย (หัวเราะ) ก็ดีค่ะ มีทั้งความสุขความทุกข์ปะปนกันไป แต่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ แล้วก็เป็นความทรงจำที่ผ่านเข้ามาค่ะ อะไรที่สุดที่ทำให้ลำใยมีจนทุกวันนี้ ความเป็นตัวเองค่ะ ก็ยอมรับความจริงค่ะ อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นค่ะ ไม่ต้องไปต่อต้านอะไรมัน เมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเป็นเรื่องที่ไม่ดี ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเดินหน้าต่อ
แต่ใน 10 ปีนี้ก็ภูมิใจกับตัวเองค่ะ ก็มีชมตัวเองอยู่ในใจตลอด เพราะรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพอสมควร ทั้งเรื่องของการอดทนต่อการทำงาน เรื่องของความรู้สึก ก็ยังไม่เคยคิดว่าอยากจะลาออกจากการเป็นลำใย แล้วเราจะเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่เป็นเรา น้องๆ เอาหนูเป็นไอดอลก็ขอบคุณมากค่ะ หนูไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นไอดอลอะไร เพราะเราไม่ได้มีแต่มุมดีๆ เราเป็นคนธรรมดาที่มีทุกมุมค่ะ หนูแค่รู้สึกว่าทุกคนควรจะมีความสุขในแบบของตัวเอง ทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุข แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร ถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้วันนี้เรามีความสุขก็ทำไปเถอะ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้กี่วัน เรามีความรู้สึกกับปัจจุบัน
ดีใจค่ะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เปิดใจให้กับผู้หญิงคนนี้ ขอบคุณมากที่บางครั้งเราไปทำงาน เราได้มอบความสุขให้กับพี่ๆ คนอื่น แล้วมันก็เป็นรอยยิ้มของเราเอง ความสุขวันนี้ 100% ค่ะ ก็เป็นภาพรวมค่ะ ทั้งเรื่องงาน การใช้ชีวิต ครอบครัว หรือคนรอบข้างทุกอย่างค่ะ วันนี้รู้สึกว่าเรามีความสุข”
บอก “ช้าง กฤษดา วงษ์แก้ว” ดูแลดีทั้งตนและคนรอบข้าง
“ความรักดีค่ะตอนนี้ มันเพิ่งเริ่มต้นค่ะ แต่ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ คือหนูเพิ่งรู้จักกันไม่นานค่ะ แต่เป็นการรู้จักกันที่ค่อยๆ ซึมซับกันไป ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป คือหนูไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ใครจะเป็นยังไง แต่เรารู้สึกแค่ว่าปัจจุบันมันโอเคค่ะ อย่างเช่นเราก็ถูกให้เกียรติ แล้วก็ถูกดูแลอย่างดี ก่อนหน้านี้คือเราเป็นคนจ่ายเงิน ตอนนี้เราเป็นคนใช้เงิน (ยิ้ม)คือจริงๆ ตอนที่ได้คุยกัน เขาไม่ได้เข้ามาจีบค่ะ แต่เป็นการที่มีเรื่องต้องคุยกัน แล้วคุยกันไปโดยที่มันกลืนๆ กันไป ก็เลยได้มีโอกาสไปทานข้าวด้วยกันค่ะ แล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจีบ ก็ไปทานข้าวเหมือนพี่น้องปกติ แล้วมีเพื่อนๆ ไปด้วย
แล้วมีวันนึงที่หนูไปไหว้พระ แล้วเดินผ่านหมอดู แล้วเขาก็ถามหมอดูว่า หมอดูครับเขาจะชอบผมไหม แล้วหนูก็เลยถามว่า อันนี้คือพี่จีบหนูเหรอ เขาบอกว่าใช่ หนูถึงรู้ว่าเขาจีบ เขาก็ดูแลเราตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ ทานข้าวก็ไม่ต้องทำอะไรเลย แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินด้วย เขาเป็นสายซัปพอร์ต แล้วเขาก็ซัปพอร์ตเพื่อนๆ ด้วย เพราะหนูมีเพื่อนเยอะ เขาก็เข้ากับเพื่อนเราได้โดยที่เราสบายใจ แล้วตอนนี้เขาเอาเราเป็นหลักว่าเราสะดวกเวลาไหน เขาก็เอาตัวเองมาอยู่ตรงที่เราสะดวก ไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรเรา ถามว่าอาจารย์ (ประจักษ์ชัย ไหทองคำ) ไฟเขียวไหม อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะ รู้สึกดีค่ะ เพราะก่อนหน้านี้เราเป็นฝ่ายซัปพอร์ตตลอด พอวันนึงที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนโดนซัปพอร์ต เราเป็นคนรับบ้าง”
ไม่กดดันโดนจับตามอง บอกอยู่ด้วยแล้วมีความสุข ตอนนี้เป็นสถานะแฟนแล้ว
“ก็ไม่ได้กดดันค่ะ หนูปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความธรรมชาติปกติ ความรักมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่วันนี้มีความสุข พรุ่งนี้อาจจะทุกข์เราก็ไม่รู้ แต่ว่าวันนี้เรามีความสุข แฮปปี้ค่ะ คอมเมนต์ด้านลบ จริงๆ หนูว่าเหมาะไม่เหมาะเราเป็นคนอยู่กับเขาค่ะ เราอยู่ด้วยกัน แต่ว่าคนอื่นเขามองแค่ภายนอก บางทีหนูก็ไม่รู้ว่าคำว่าเหมาะสมคืออะไร แต่เราแค่รู้สึกว่าเราสบายใจ
พี่ช้างคลั่งรักไหม ไม่รู้เหมือนกัน เวลาอยู่ด้วยกันมันตลกมากกว่าเขินค่ะ จริงๆ แล้วถ้าเรามองมุมด้านนอก ก็จะเป็นลุคแบบกัปตันช้าง ลุคสุขุม นิ่งๆ ใช่ค่ะ เป็นคนไม่เต็มทั้งสองคน เหมือนหนูก็เป็นคนเส้นตื้น แล้วเขาเป็นคนตลก พออยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ่งตลกไปกันใหญ่ มันก็มีอะไรที่ทำแล้วขำๆ หนูก็ชอบแซวว่าพี่เต็มไหมเนี่ย ดูเหมือนเป็นเด็กน้อย ถ้ามุมที่เขาอยู่กับคนข้างหลัง ไม่ได้มีคนมองเยอะแยะ ถ้าคนรอบข้างที่ใกล้ชิดเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละโอเค เพราะว่าเขาดูแลเรา อย่างที่หนูบอกว่าเขาไม่ได้ดูแลแค่หนู แต่ดูแลรอบคนรอบข้างด้วย เพื่อนๆ ทุกคน
หนูกับพี่ช้างคือเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะ แต่ว่าฟอลโลว์กันอยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้คุยกัน แต่ว่าพี่เขาก็จะมีไดเรกต์มาบ้าง แต่ว่าไม่ได้เป็นการจีบค่ะ เป็นการไดเรกต์ปกติ แต่ว่าตอนที่ได้คุยกันคือหนูไปเที่ยวบรรทัดทอง แล้วหนูถ่ายสตอรี่ว่าหนูโดนล็อกล้อ แต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจ เขาก็เลยทักมาถาม เลยได้คุยกัน เพิ่งคุยเมื่อปลายเดือนที่แล้วเอง เรียกว่าแฟนได้หรือยัง ตอนนี้ใช่ค่ะ ก็เขาขอเป็นแฟนแล้ว (หัวเราะ)”