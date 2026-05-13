เปิดตำนานเวทีใหม่! “HOT DADDY THAILAND” เฟ้นหาแด๊ดดี้สุดฮอตครั้งแรกของไทย ดันสู่เวทีโลก

สร้างความฮือฮาให้กับวงการประกวดในประเทศไทย เมื่อ “HOT DADDY THAILAND” เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะเวทีประกวด “แด๊ดดี้สุดฮอต” ครั้งแรกของประเทศ มุ่งเฟ้นหาสุภาพบุรุษวัย 35 ปีขึ้นไป ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ ความสำเร็จ และแรงบันดาลใจ พร้อมนิยามใหม่ของคำว่า “แด๊ดดี้ยุคใหม่” ให้โดดเด่นทั้งบุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
การจัดงานครั้งนี้เกิดจากการรวมตัวของทีมงานมืออาชีพระดับแนวหน้า ที่มีประสบการณ์ในเวทีประกวดระดับนานาชาติ นำโดย ดร.ภัคนันท์ แสงขำ ธนาศรม เจ้าของตำแหน่ง Mrs. International Classic 2024 พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์, ญาณาธร ธนาศรม ผู้ก่อตั้ง 15Fitidol International และนักวางกลยุทธ์การตลาดระดับนานาชาติ รวมถึง หนุ่ม นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม กูรูนางงามชื่อดัง ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร่วมผนึกกำลังโดยบริษัทไทยสแตนเลสสตีลจำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องครัวภายใต้แบรนด์ ซีกัล นำโดยคุณอานนท์ เรืองจรุงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีของซีกัล ในปีนี้
เวที “HOT DADDY THAILAND” ไม่ได้เน้นเพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงศักยภาพในหลากหลายมิติ ทั้งภาวะผู้นำ ทัศนคติของแด๊ดดี้ยุคใหม่ บุคลิกภาพ และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจต่อสังคม โดยผู้ชนะจะได้รับตำแหน่ง “Hot Daddy Thailand” พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Hot Daddy International 2027
นอกจากนี้ ผู้ชนะยังมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง ทั้งการเป็นนักแสดงในซีรีส์ รายการต่างๆ รวมถึงการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสินค้าชั้นนำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ