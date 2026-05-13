กลุ่มศิลปินจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ห่มผ้าพระบรมเจดีย์ภูเขาทอง” ในโครงการ “ห่มผ้าพระธาตุ เสริมบารมี สืบสานพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๙”

สมัชชาส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมแห่งชาติ (สส.วช) โดย ดร.กัญฐณา สนเจริญ ประธานฯ และคณะกรรมการ ร่วมกับ “ชมรมเรารักษ์ศีล ๕” และ กลุ่มศิลปินดาราจิตอาสา นำทีมโดย ดร.นุ้ย เกศริน เอกธวัชกุล ร่วมมือกันจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และสืบสานพระพุทธศาสนา ใน โครงการ “ห่มผ้าพระธาตุ เสริมบารมี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๙” ขึ้น โดยชักชวนเหล่าศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง คนบันเทิง และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมถวายผ้าไตร สังฆทาน เจริญสมาธิจิตภาวนา และห่มผ้าพระบรมเจดีย์ภูเขาทอง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมระหว่างศิลปินดารานักแสดงจิตอาสา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้น อีกทั้งช่วยกันทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม รวมทั้งยังเป็นการเสริมบารมี เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเองและครอบครัวสืบไป!!!
กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยประธานโครงการฯ จุดธูปเทียน พิธีกรกล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดงาน พิธีถวายผ้าไตร (เจ้าภาพผ้าไตร-สังฆทาน และเครื่องไทยธรรม โดย คุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์ เจ้าของตลาด เพชรพิชญา และกรรมการผู้จัดการบริษัท เพชรวดีก่อสร้าง จำกัด, คุณฮันนี่-ณภัค มุทธาเสถียร และ คุณมาธร ธรรมอชิระกุล) ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพร พิธีกรนำผู้เข้าร่วมงานนั่งสมาธิ อธิษฐานจิต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้น ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับผู้จัดฯ, นักแสดงและผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ปัทมา ปานทอง ผู้จัดซีรีส์วาย “แฟ้มรักต้องห้าม” ค่ายหนุนนำสตูดิโอ้ , ครูมิ้งค์-เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร ผู้กำกับสายบุญ, นักแสดงจากซีรีย์วาย “แฟ้มรักต้องห้าม” อาทิ นัตเตอร์ ธนภูมิ ชุมพล, เมฆ-ธนาวิณ หาญพาณิชย์, ไทเกอร์-ภัทรพล ภิญโญธีรโชติ และ ปราย-ปัณณวีร์ ตั้งคำ, น้องต้นน้ำ-ธราธิป กาญจนศรีศิลป์ นักแสดงเด็กจากละคร “โอมพระยาไฟ” ช่อง 7HD ร่วมด้วย แม่โรส-ธนนันทน์ แก้วพวง, นาวาตรี สันติ แก้วพวง, จอย บียอนด์ และ นงค์นุช ภิรมย์รื่น นักแสดงจากซีรีส์ “กัษธิษฐาน” ช่องอัมรินทร์ทีวี, อั้ม-รัฐ ริมธีรกุล, พิชัยรัตน์ วิเชียรมนูญญา, ณิชาดา ดามาตย์ เจ้าของร้าน Evil Eye World เจเจ มอลล์, ปพน ปัญญาวรากร, ภมรวรรณ คูเพ็ญวิจิตร ร้านขายของที่ระลึก วัดสระเกศฯ, บุปผา คุ้มศรีษะ (ไก่เล็ก) และ แม่แขก-สิริภัสร หมวดอ่อน
นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ และกัลยาณมิตรสายบุญมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ อาจารย์วันชัย สุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่อง และ เจ้าของรายการ “คุยเฟื่องเรื่องพระ”, คุณโจ้ หวังประกอบกุล (บ้านสังข์แม่กำไล), อาจารย์ธีรเสฎฐ์ พรประนอมมิตร (อาจารย์เผือก) มหาเทวาลัยพระพิฆเนศ คุ้งบางกระเจ้า), อาจารย์เบ โอมมาศ์ตรา มหเศรษฐากุล มหาเทวาลัยพระพิฆเนศ คุ้งบางกระเจ้า, อาจารย์พิมพ์ เศรษฐีมหาลาภ & สุรยุทธ์ พูนทอง เจ้าของเพจ ของดีประเทศไทยและมูเตลู Station, อาจารย์คิงส์ จอมขมังเวทย์แห่งยุค, ทีมงานเป่าสังข์ขั้นเทพ, ปพน ปัญญาวรากร และ ภมรวรรณ คูเพ็ญวิจิตร เจ้าของร้านขายของที่ระลึก วัดสระเกศฯ
คณะสุขกายสบายใจ โดย อาจารย์นิภาพร บัวทอง, ณัชวิชชิ์ อัศวชาติชาญชัย, อัจฉรา ตนะวิไล, ธนิกา แสงวันทอง, อลิสา เพ็ญโชติอนนต์, กอบกาญจน์ ศรีไชยยันต์, เพ็ญศรี คลายบุตร, วิพาภรณ์ ซึซากิ, นาโอยะ ซึซากิ และทีมศาสนพิธี วัดธรรมมงคลฯ ร่วมด้วย อภิญญา สุขประเสริฐ และน้องๆ มโนราห์จาก ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาส
จากนั้นถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก และร่วมชมการแสดง “รำโนราห์ถวายพระเจดีย์ภูเขาทอง” จากน้องๆ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาส เสร็จแล้วตั้งขบวน เพื่อแห่ผ้าขึ้นพระเจดีย์ภูเขาทอง เดินวน ๓ รอบ และห่มผ้าพระเจดีย์ภูเขาทองโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอขอบพระคุณ “ทีมศาสนพิธี” วัดธรรมมงคลฯ โดย หลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร นำทีมโดย อ.ตุ้ย เมธี จวงมุทิตา และ คณะสุขกายสบายใจ ที่เข้าร่วมบุญในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งต่อไปคือกิจกรรม “ห่มผ้าพระธาตุเมืองนคร เสริมบารมี สืบสานพระพุทธศาสนา” โดยจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๓๐พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช