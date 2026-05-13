“หญิง ธิติกานต์” ทุ่มงบ 8 หลัก ถือฤกษ์ดี วันพืชมงคล เปิดศูนย์จำหน่าย “ทรีโกลด์ จันทบุรี” ลุยธุรกิจอาหารพืชอินทรีย์เพื่อสุขภาพ

นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง “หญิง ธิติกานต์” ถือฤกษ์งามยามดี วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 เปิดสำนักงานศูนย์จำหน่าย “ทรีโกลด์ จันทบุรี” อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดจันทบุรี หลังตัดสินใจทุ่มงบลงทุนกว่า 8 หลัก เพื่อขยายธุรกิจด้านอาหารพืชอินทรีย์ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และผู้บริโภค
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีทั้งแฟนคลับ คนใกล้ชิด และตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคึกคัก โดย หญิง ธิติกานต์ เปิดใจว่า ธุรกิจนี้เกิดจากความตั้งใจที่อยากส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค พร้อมให้ความสำคัญกับแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะยาว
สำหรับ ทรีโกลด์ จันทบุรี เป็นศูนย์จำหน่ายอาหารพืชอินทรีย์ที่เน้นมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกด้วย
งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ หญิง ธิติกานต์ ที่นอกจากจะประสบความสำเร็จในวงการเพลงแล้ว ยังเดินหน้าสู่บทบาทนักธุรกิจเต็มตัว พร้อมตั้งเป้าขยายเครือข่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศในอนาคต