“ทราย สก๊อต” เปิดจดหมายจากพ่อ โผล่ส่งอีเมลในรอบ 4 ปี ลั่นแรง พ่อรู้เรื่องด้วย แต่ไม่ทำอะไร ปอดแหก!

ดรามากำลังเข้มข้น สำหรับ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” หลังอัดคลิปแฉพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ ตามด้วยปล่อยคลิปเสียง จนเป็นประเด็นร้อนฉ่าไปทั้งเมือง ล่าสุดทรายได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรม ระบุว่าได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจากพ่อสอง ซึ่งส่งมาหาเมื่อ 4 วันก่อน หลังจากที่ทั้งคู่ขาดการติดต่อและไม่ได้พูดคุยกันมานานถึง 4 ปีเต็ม
โดยเนื้อหาในอีเมลเผยว่า พ่อไม่แน่ใจว่าลูกจะได้อ่านอีเมลไหม เพราะลูกบล็อกไลน์ ไม่ตอบกลับทุกช่องทาง
พ่อยืนยันว่าไม่ใช่ศัตรู แต่อยู่เคียงข้างลูกเสมอ รู้สึกว่าตั้งแต่ลูกกลับมาจากอังกฤษ ท่าทีลูกเปลี่ยนไป เหมือนจะรังเกียจและปฏิเสธทุกอย่างที่พ่อพูด
พ่อเตือนว่าปีนี้ลูกจะอายุ 30 ปีแล้ว ควรเรียนรู้ได้แล้วว่าโลกนี้ไม่สมบูรณ์แบบ และชีวิตอาจไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเสมอไป
แม้พ่ออาจไม่ใช่พ่อแบบที่ลูกต้องการ แต่ก็อยากให้ลูกมีความสุขอย่างจริงใจ และขอให้ลูกเปิดใจเพื่อหาจุดตรงกลางร่วมกัน
พร้อมให้ข้อคิดทิ้งท้ายว่า การทำลายนั้นง่าย แต่การสร้างขึ้นมาใหม่นั้นยากมากกว่า และยังคงรอการติดต่อกลับจากลูก
นอกจากนี้ทรายได้เขียนข้อความผ่านสตอรี่อีกว่า พ่อรู้เรื่องของพายด้วย และไม่ทำอะไร ปอดแหก!