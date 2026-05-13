“เบียร์ เดอะวอยซ์” โพสต์รัวกลางดรามา “ทราย สก๊อต” ซัดวงการบันเทิงโง่ได้ขนาดนี้? ดาราลบคอมเมนต์แทบไม่ทัน

กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตาบนโลกออนไลน์ สำหรับนักร้องสาว “เบียร์ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล” หรือ “เบียร์ เดอะวอยซ์” หลังออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กแบบรัวๆ ท่ามกลางดรามาครอบครัวของ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในขณะนี้
ก่อนหน้านี้ เบียร์ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของทรายที่ออกมาปล่อยโฮเล่าปัญหาครอบครัว พร้อมส่งกำลังใจว่า “ส่งแรงใจให้นะคุณทราย”
ต่อมาในช่วงคืนวันที่ 12 พ.ค. 2569 เบียร์ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ Bizcuitbeer หลายข้อความติดๆ กัน โดยหนึ่งในโพสต์ระบุว่า “คนที่ชอบบอกว่าต้องพาใครไปรักษา คือมึxหยุดก่อน คนที่ควรไปรักษาคือคนที่ชอบบูลลี่คนอื่น คนที่ชอบใช้ความรุนแรง คนที่ชอบแซะชาวบ้านก่อนต่างหาก สุดท้ายแล้วแม่xก็แค่ออกมาบอกว่าใครคนนึงป่วยทางจิต มึxถ้าคนเราป่วยทางจิตอ่ะ เราจะไม่เห็นเค้าเป็นได้อย่างทุกวันนี้หรอก”
จากนั้นยังโพสต์ต่ออีกว่า “โคตรกำกวม ไม่ชัดเจนพอ น้ำหนักน้อยเวอร์” และ “แต่อย่างไรก็เถอะ คนที่เราคิดว่าเราเชื่อ ตามโลกความเป็นจริง เค้าก็เสียเปรียบอยู่ดี 🙁”
กระทั่งช่วงสายวันที่ 13 พ.ค. 2569 หลัง “ทราย สก๊อต” ปล่อยคลิปเสียงตอบโต้พี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ที่ออกมาอัดคลิปชี้แจงประเด็นข่มขืนน้อง เบียร์ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่อง โดยโพสต์ข้อความว่า “ฟังแล้วใช่ไหม… วงการบันเทิง เองงงง เอยยยยย”
ก่อนจะตามด้วยข้อความว่า “วงการบันเทิงมันโง่ได้ขนาดนี้อะคิดดู 5555555 ดาราลบเมนต์กันไม่ทันเลย” ซึ่งถูกมองว่าอาจสื่อถึงบรรดาคนในวงการบันเทิง ที่ก่อนหน้านี้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจ “มายด์ ลภัสลัล” และ “พาย” รวมถึงกดไลก์โพสต์ชี้แจงต่างๆ ก่อนจะถูกชาวเน็ตเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนหลายคนเริ่มทยอยลบคอมเมนต์และยกเลิกการกดไลก์
และล่าสุด เบียร์ยังโพสต์อีกว่า “คนเราอ่า ควรมีลูกเมื่อพร้อม ไม่ใช่มีลูกมาเอา content เรียกแสง” งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่น