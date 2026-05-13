งามหน้าแฮกเกอร์จีนใช้กรุงเทพเป็นที่มั่น ขโมยหุ้น 200 ล้านของ “จองกุก BTS”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“จองกุก” สมาชิกบอยแบนด์ดัง BTS ตกเป็นเป้าของกลุ่มแฮกเกอร์ข้ามชาติพยายามขโมยหุ้นมูลค่า 6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แหล่งกบดานคือกรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตามรายงานระบุว่า จองกุก สมาชิกวง BTS เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการโจรกรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและการพยายามฉ้อโกงทางการเงินมูลค่าหลายแสนล้านวอน

สื่อเกาหลีได้รายงานเมื่อวันที่ 13 พ.ค. ระบุว่า ทางการเกาหลีใต้ได้ยืนยันว่า หัวหน้าองค์กรแฮ็กเกอร์ระดับนานาชาติที่ถูกกล่าวหา ซึ่งระบุชื่อว่า A ถูกส่งตัวจากประเทศไทยไปยังเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 12 พ.ค. หลังจากการสืบสวนร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่สืบสวนเปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นชาวจีนอายุประมาณ 40 ปี ดำเนินการเครือข่ายแฮ็กเกอร์ในกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2023 ถึงเมษายน 2024 กลุ่มดังกล่าวได้แฮ็กเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรสาธารณะ 6 แห่ง เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลจากเหยื่อ

แฮกเกอร์ใช้ข้อมูลที่ถูกขโมยไปเปิดบัญชีโทรศัพท์มือถือผิดกฎหมายในชื่อของเหยื่อ และหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าถึงบัญชีการเงินและแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล

ทางการประเมินความเสียหายโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 875 ล้านบาท )

ที่น่าตกใจที่สุดคือ จองกุก ตกเป็นเป้าหมายหลัก หลังจากที่เขาเริ่มเข้ารั้วรับใช้ชาติได้ไม่นาน กลุ่มดังกล่าวพยายามโอนหุ้น HYBE มูลค่าประมาณ 6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 198 ล้านบาท )อย่างผิดกฎหมายจากบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อของไอดอลหนุ่ม

โชคดีที่สถาบันการเงินตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็วและระงับธุรกรรมเหล่านั้นก่อนที่จะเกิดความเสียหายทางการเงินขึ้น

เจ้าหน้าที่สืบสวนยังระบุด้วยว่า นักธุรกิจผู้ร่ำรวยชาวเกาหลีใต้หลายราย รวมถึงผู้บริหารกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มนี้โดยใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกัน

ทางการเกาหลีใต้กำลังดำเนินการสืบสวนเครือข่ายทางการเงินขององค์กรนี้อย่างต่อเนื่อง และพยายามระบุตัวผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการดังกล่าว














งามหน้าแฮกเกอร์จีนใช้กรุงเทพเป็นที่มั่น ขโมยหุ้น 200 ล้านของ "จองกุก BTS"
