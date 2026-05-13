“พาย สุนิษฐ์” ลบคลิปชี้แจง! “เชียร์ ฑิฆัมพร” ไม่ลบเมนต์แม้ทัวร์ลง ลั่นให้กำลังใจ “มายด์” ผิดถูกว่าไปตามเรื่องราว

ทัวร์ลง “เชียร์ ฑิฆัมพร” หลังโผล่ให้กำลังใจ “มายด์ ลภัสลัล” เจ้าตัวไม่ลบคอมเมนต์พร้อมชี้แจงเจตนา แค่ส่งกำลังใจให้น้องสาวที่กำลังท้อง ส่วนเรื่องถูกผิดให้ว่ากันไปตามเรื่องราว ขณะที่พายลบคลิปไปแล้ว เหลือแค่คลิปที่มายด์โพสต์เอง
ชาวเน็ตไปซัดกันนัว ฟาดดาราที่ให้กำลังใจ ใต้คลิปของ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” และ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” ที่ลงชี้แจงเรื่องข่มขืน “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ซึ่งช่วงสายวันนี้ตอนแรกพายได้ปิดคอมเมนต์ใต้คลิปที่โพสต์เอง แต่ต่อมาก็ลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วจากไอจี เหลือไว้แค่คลิปชี้แจงที่มายด์เป็นคนโพสต์เองในอินสตาแกรม
ขณะที่คนบันเทิงอีกคนที่โดนทัวร์ลง คือ “เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์” เข้าไปเมนต์ให้กำลังใจมายด์ ด้วยข้อความว่า “รักนะ เป็นกำลังใจให้มากๆ คุมแม่” ชาวเน็ตฟาดสนั่นให้กลับไปฟังคลิปเสียง ซึ่งเชียร์ไม่ได้ลบคอมเมนต์ทิ้ง และไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องทัวร์ลง ได้เข้าไปเมนต์เพิ่มเติมว่าถึงเจตนาที่ให้กำลังใจมายด์ว่า “เจตนาเมนต์เชียร์แค่ต้องการส่งกำลังใจให้น้องสาวเชียร์ (ซึ่งเขากำลังตั้งครรภ์) ส่วนเรื่องถูกผิดว่ากันไปตามเรื่องราวค่ะ” พร้อมอีโมจิยกมือไหว้