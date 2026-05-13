“ทราย สก๊อต” ฟาดอีก จะหยุดมั้ย? ขู่ยังมีคลิปเสียง แคปหน้าจอญาติ ลั่นไม่เคยไว้ใจคุณเลย

กรณีดรามาร้อนแรง “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ลุกขึ้นมาแฉพี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ล่วงละเมิดทางเพศ แม่ฟ้องเอาที่ดินมรดกที่คุณตามอบให้คืน จนกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าไปทั่ว
เมื่อคืนนี้ พาย ลุกขึ้นมาอัดคลิปโต้กลับ เพื่อปกป้องภรรยา “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” ซึ่งถูกสังคมโจมตีไม่หยุดในอินสตาแกรมถึงเรื่องนี้ ยืนยันเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริง ขยะแขยงถ้าต้องทำแบบนั้นกับน้องตัวเอง ส่วนที่มรดก คือที่ที่คุณตา มอบให้คุณแม่ ก่อนคุณแม่โอนให้พายและทราย เป็นเจ้าของร่วมกัน
ต่อมา ทราย ก็งัดไม้เด็ด คลิปเสียงแฉกลับเดือด มีการพูดเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ ถูกบังคับให้อมอวัยวะเพศ จนต้องใช้เวลาเยียวยาหัวใจ พร้อมเผยผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ตนเองตั้งใจอัดเอาไว้ เพราะรู้ว่าพี่ชายต้องออกมาเถียงแบบนี้ เก็บไว้เผื่อใช้ในอนาคต เพื่อปกป้องตัวเอง
ล่าสุด ทราย ได้โพสต์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรมอีกครั้ง ฟาดยับ “จะหยุดมั้ย?”
“ผมยังมีคลิปเสียงและแคปหน้าจอของญาติๆ น้าๆ ป้าๆ คนอื่นๆ ผมเก็บมาไว้หมด...จะหยุดมั้ย? ตั้งแต่เด็กผมไม่เคยไว้ใจคุณเลย ผมเก็บมาตลอด”