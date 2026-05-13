“แหวนแหวน” โผล่เมนต์ป้อง “มายด์-พาย” ปมร้อนมรดกที่ดินพันล้าน เทียบเคสตัวเอง ตาโอนให้หลานง่ายกว่า!

คุณตาโอนให้หลานง่ายกว่า? “แหวนแหวน ปวริศา” โดดป้อง “มายด์-พาย” เทียบเคสตัวเอง คุณปู่ก็โอนที่พัทยาให้ตนโดยตรงตอนเป็นด.ญ. ลั่นหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายจะพิสูจน์ทุกอย่าง
เป็นอีกคนที่ออกมาให้กำลังใจ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” และ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” สำหรับ “แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ”โดยเจ้าตัวเมนต์ใต้โพสต์ที่มายด์เปิดโฉนดที่ดินพันล้านที่หัวหิน ระบุว่าคุณตาจำนงค์ ภิรมย์ภักดี โอนให้ลูก คือคุณแม่ของพาย และ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต”ซึ่งต่อมา คุณแม่ก็โอนให้เป็นทรัพย์สินของลูกๆ ทั้งสองคน เพื่อตอกย้ำว่าคุณตาไม่ได้ยกที่มรดกพันล้านให้กับทรายแค่คนเดียว
งานนี้แหวนแหวนเผยว่า “หลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายจะพิสูจน์ทุกอย่าง ส่งกำลังใจให้น้องๆ ทั้งสองคนนะจ้า” ทำชาวเน็ตเข้ามาเมนต์ถามเจ้าตัวว่า “คุณตาโอนให้แม่ 2544 คุณแม่โอนให้ลูก 2545 ทำไมคุณแม่ถึงรีบโอนให้ลูก (อาจจะเป็นคำสั่งของคุณตาก็ได้เพราะคุณตายังมีชีวิตอยู่ คุณตามาเสียปี 2548) คงไม่ใช่แม่อยากโอนให้ลูก ดูพฤติกรรม” ซึ่งแหวนแหวนได้ตอบกลับเมนต์ดังกล่าวไปว่า “คุณตาโอนให้หลานน่าจะง่ายกว่าไหมคะ อย่างบ้านแหวนที่พัทยาคุณปู่ก็โอนให้แหวนตรงๆ เลย อันนี้ถ้าตามกฎหมายทำได้นะคะ แต่เหตุผลส่วนตัวอันนี้ไม่ทราบ”
นอกจากนี้มีคนเข้ามาถามว่าเป็นเพราะตอนนั้นพายกับทรายยังเป็นด.ช.อยู่หรือไม่ ซึ่งแหวนแหวนก็ตอบว่า “ของแหวนคุณปู่ก็โอนให้ตั้งแต่เป็นด.ญ.ค่ะ แค่ต้องรอจนบรรลุนิติภาวะถึงสามารถทำธุรกรรมใดๆ ได้”