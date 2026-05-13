SKINOXY เปิดตัว “ภูวินทร์” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ผิวใสคนแรก ในงาน “Real Skin Moment with PHUWIN x SKINOXY” แฟนคลับแห่ซัพพอร์ตแน่นงาน

กระแสแรงต่อเนื่องสำหรับสกินแคร์สัญชาติไทย “SKINOXY (สกิน-อ๊อก-ซี่)” ที่กำลังได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ ล่าสุดสร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกอย่างเป็นทางการ คว้าตัวนักแสดงหนุ่มมาแรง “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน (ภูวิน)” สังกัด GMMTV ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายอย่าง Body Serum และ Body Cream สะท้อนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการดูแลผิวอย่างมีเหตุผล
ทั้งนี้ SKINOXY เป็นแบรนด์ภายใต้ บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด บริษัทความงามสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 13 ปี พร้อมพอร์ตแบรนด์ที่ครอบคลุมตลาดความงามหลากหลายกลุ่ม อาทิ Kiss My Body, Daeng Gi Meo Ri, 2SOME1 และ Moona House ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบรนด์ความงามที่เน้นนวัตกรรมและความเข้าใจผู้บริโภคไทย จึงต่อยอดสู่ SKINOXY แบรนด์สกินแคร์ไทยที่ชูจุดเด่นด้านนวัตกรรมฟื้นฟูผิวเข้มข้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ (Science-driven skincare) เพื่อให้การดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่วินาทีที่ “ภูวินทร์” เปิดตัวด้วยการร้องเพลงเซอร์ไพรส์ ภายในงานมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งการพูดคุยอย่างใกล้ชิด เกมสนุก ๆ และโมเมนต์พิเศษที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นกันเอง ก่อนปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน
โดย ภูวินทร์ เผยว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานกับ SKINOXY และได้เจอแฟน ๆ ในบรรยากาศที่ใกล้ชิดแบบนี้ครับ วันนี้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่พิเศษมาก เพราะนอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวแบรนด์แล้ว ยังได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกับแฟน ๆ ที่มารอให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น ผมรู้สึกว่า SKINOXY เป็นแบรนด์ที่ทำให้การดูแลผิวง่ายขึ้นครับ ใช้ได้จริงในทุกวัน และมีหลายสูตรให้เลือกตามปัญหาของแต่ละคน เคล็ดลับของผมคือดูแลผิวให้สม่ำเสมอครับ ไม่ต้องซับซ้อนมาก แค่เลือกสิ่งที่เหมาะกับผิวและใช้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผิวกายที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเวลาผิวดูดี เราก็มั่นใจขึ้นครับ”
ด้าน ฐิติพรรณ ภัควัฒน์ธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด ผู้ผลิต SKINOXY เผยว่า “แบรนด์มุ่งมั่นพัฒนาสกินแคร์ที่ผสานองค์ความรู้ด้านผิวกับส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความจริงใจ โปร่งใส และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับผิวของตนเองได้อย่างมั่นใจ การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนทิศทางของ SKINOXY ในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ผ่านแนวคิด “Real Active, Real Results” ที่เน้นส่วนผสมชัดเจนและผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ควบคู่กับภาพลักษณ์พรีเซนเตอร์ที่เข้าถึงง่ายและมีผิวสุขภาพดี”