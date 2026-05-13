“ทราย สก๊อต” ลั่นจงใจอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานปกป้องตัวเองในอนาคต สะเทือนใจถูกมองหยอกล้อตามประสาพี่-น้อง (คลิป)

“ทราย สก๊อต” ลั่นตั้งใจอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานปกป้องตัวเองในอนาคต และวันนี้ก็ได้ใช้แล้วในวันที่ไม่สามารถพึ่งพาครอบครัวได้ ยันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงได้ และรู้ว่าพี่ชายจะตอบโต้แบบนี้ จึงให้คลิปเป็นคำตอบ สะเทือนใจคนมองเป็นการหยอกล้อตามประสาพี่น้อง เรื่องแบบนี้หยอกล้อกันได้?
ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่ดำเนินรายการโดย “ดร.หมวย อริสรา กำธรเจริญ”และ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้นำเสนอประเด็นคลิปเสียงที่ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต”คุยกับพี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” โต้เถียงกันถึงเรื่องอดีตที่ถูกพี่ชายบังคับให้อมนกเขา กลายเป็นปมในชีวิตที่ไม่สามารถไปเริ่มความสัมพันธ์กับใครได้
“ทรายไม่สามารถมีความสัมพันธ์คบกับผู้ชายคนอื่นได้ เพราะบางครั้งทรายยังจำรสชาติอวัยวะเพศของคุณ (พี่ชาย) ในปากของทรายได้”
ซึ่งก่อนหน้านี้ พาย ก็ได้แจงถึงเรื่องคลิปเสียงล่วงหน้าแล้วว่าเป็นการถูดอัดเสียงโดยไม่รู้ตัว และเรื่องดังกล่าวเป็นการหยอกล้อกลั่นแกล้งกันตามประสาพี่น้องที่อาจจะรุนแรงไปหน่อย จนทำให้ทรายตัดสินใจปล่อยคลิปเสียงออกสู่สาธารณะ
ทางทีมงานเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ได้ติดต่อไปยังทราย สก๊อต ซึ่งเจ้าตัวก็เล่าเรื่องนี้ว่า….
“คลิปเสียงอัดไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เรารวมกันประชุมกับครอบครัวหลังจากที่ทรายเปิดเผยเรื่องพี่เลี้ยงเพื่อขอความช่วยเหลือ ทรายรู้สึกสังหรณ์ใจว่ามันจะไม่ดี ทรายเลยอัดเสียงพี่ชายเก็บไว้ ทรายอยู่ในครอบครัวที่ว่าทั้งชีวิตทรายไม่เคยได้ให้ความจริงเป็นความจริง ทรายรู้ว่าเขาจะออกมาเถียงเหมือนที่เขาเถียง ทรายไม่สามารถพึ่งพาเขา หรือคำพูดของเขาได้อีกแล้ว เมื่อมีโอกาสเขาก็จะกลบเราแน่นอน
แต่สิ่งที่คนในครอบครัวรู้ก็คือตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว เขารู้ เพราะเขารู้ว่าทรายมีเทป เขารู้ว่าทรายพูด เขารู้ว่าทรายบอกแต่เขาไม่ทำอะไร ทรายนึกอยู่แล้ว สัญชาตญาณเด็กเราไม่มีวันลืมว่าใครดีกับเรา หรือทำร้ายเรา ทรายไม่มีความคิดเห็นกับคนที่ทำร้ายเราเพราะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริง เรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องเล่นเหรอ อยากได้คำตอบอะไรก็ไปฟังคลิปครับ ทุกอย่างมันอยู่ในนั้นแล้ว”
นอกจากนี้ ด้าน ดร.หมวย ยังได้สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพี่เลี้ยงเกิดขึ้นก่อน ตอนนั้นอายุ 8-9 ปี ยืนยันว่ามันเป็นข่มขืน ไม่ใช่ล่วงละเมิดทั่วๆ ไป ส่วนของพาย เกิดขึ้นในช่วงที่ ทรายอายุ 9-13 ปี เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายครั้ง ต่อเนื่องหลายปี
ด้าน หนุ่ม กรรชัย เสริมต่อ ในโลกออนไลน์วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นพี่น้องหยอกล้อตามประสาผู้ชาย? ทรายเล่าว่า สะเทือนใจมากๆ สิ่งที่ทรายเจอไม่ใช่เรื่องเล่นหรือเรื่องตลก เรื่องแบบนี้เราจะสามารถมองว่ามันเป็นการหยอกล้อได้อย่างไร ทุกอย่างอยู่ในคลิปเสียงแล้วว่ามันเป็นการหยอกล้อหรือเปล่า ส่วนที่พายออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้น ทรายบอกว่าการปฎิเสธไม่ได้เปลี่ยนความจริง และตนไม่มีความคิดจะไปโต้เถียงกับคนที่เคยทำร้ายตัวเอง
