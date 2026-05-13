“BE;FREEK” เปิด POP-UP AT SIAM CENTER เสิร์ฟแฟชั่นสตรีทแวร์ผ่านดีไซน์เฉพาะตัว และพลังของการแต่งตัวอย่างอิสระ

BE;FREEK แบรนด์แฟชั่นสตรีทแวร์ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัว พร้อมตอกย้ำ DNA ของแบรนด์ผ่านเสื้อผ้าทรงโอเวอร์ไซส์และไอเทมสตรีทแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ ภายใต้การนำของ คุณจอง คยองแท หรือ “พี่จอง” CEO และผู้ก่อตั้งแบรนด์ ที่ต้องการส่งต่อพลังแห่งอิสระ ความมั่นใจ และการแต่งตัวในแบบของตัวเราเอง ล่าสุด BE;FREEK ได้เนรมิตพื้นที่ช้อปปิ้งให้กลายเป็น Experience Space สำหรับคนรักแฟชั่นกับการเปิด BE;FREEK POP-UP AT SIAM CENTER โดยรวบรวมเสื้อผ้าและแอ็กเซสซอรีหลากหลายไอเทม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ สเวตเชิ้ต หมวก กระเป๋า ถุงเท้า Matching Sets และ Everyday Street Essentials ที่สามารถนำไปมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลายลุค ตอบโจทย์ทั้งสายแฟชั่นและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โดยหนึ่งในซิกเนเจอร์สำคัญของ BE;FREEK คือเครื่องหมาย “;” (semicolon) ซึ่งถูกนำมาใช้เป็น Signature Identity ของแบรนด์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์การไปต่อและการไม่หยุดอยู่กับที่ สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่ต้องการสนับสนุนให้ทุกคนกล้าใช้ชีวิตและแต่งตัวในแบบของตัวเองอย่างอิสระ โดยภายใน POP-UP ครั้งนี้ BE;FREEK ยังคงชูเสื้อโอเวอร์ไซส์ ซึ่งเป็นไอเทมหลักของแบรนด์ พร้อมพัฒนาใหม่ทั้งในด้านแพทเทิร์นและเนื้อผ้า เพื่อเพิ่มความสบายในการสวมใส่ แต่ยังคงโครงสร้างและสัมผัสแบบพรีเมียมไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีไอเทมเด่นอย่างหมวกผ้าลูกฟูกปักตัวอักษร “B” จากชื่อแบรนด์ BE;FREEK ถุงเท้าปักสัญลักษณ์ ; (semicolon) ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสะท้อนแนวคิดของการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพราะชีวิตคือการเคลื่อนไหวที่ไม่มีจุดสิ้นสุด และกระเป๋าผ้าแคนวาสดีไซน์โดดเด่น ที่สะท้อนความเป็นสตรีทแวร์ เน้นทั้งฟังก์ชันและสไตล์ สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากการนำเสนอสินค้าแล้ว BE;FREEK ยังตั้งใจให้ POP-UP ครั้งนี้เป็นมากกว่าพื้นที่ช้อปปิ้ง แต่เป็น Experience Space ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสตัวตนของแบรนด์อย่างใกล้ชิด ผ่านบรรยากาศของสินค้าแฟชั่นและพลังของ community ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ BE;FREEK
ร่วมสัมผัสประสบการณ์แฟชั่นสตรีทแวร์ในแบบของ BE;FREEK ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 5 กรกฎาคม 2569 ณ SIAM CENTER ชั้น G (Idea Avenue 2)
