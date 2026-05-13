"Bangkok Pride Festival 2026" รวมพลัง LGBTQIAN+ “Road to Bangkok WorldPride” ปี 2030 ขบวนคนบันเทิง “ป๊ายปาย-เก่ง ธชย-ก๊อตแลนด์-วง AMYLASE” รอปล่อยทีเด็ด

กรุงเทพฯ เตรียมลุกเป็นสีรุ้งอีกครั้งกับมหกรรมความหลากหลายและความเท่าเทียม “Bangkok Pride Festival 2026” ภายใต้ธีม “Patch the World with Pride" (ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ) เพื่อชูสามหลักการ PEACE - PEOPLE - PRIDE : สันติภาพ ผู้คน และความภาคภูมิใจ ปีนี้ นฤมิตไพรด์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ ขยับสเกลความยิ่งใหญ่ขึ้นอีกขั้น ปักหมุดหมายสำคัญที่ไฮไลต์ “ธงไพรด์” สีรุ้งความยาวกว่า 500 เมตร เตรียมโบกสะบัดตลอดเส้นทางถนนสีลม อังรีดูนังต์ และ พระราม 1 เปลี่ยนใจกลางเมืองให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งการฉลองความเท่าเทียมและความหลากหลายระดับโลก งานจัดเต็ม 5 วัน ระหว่าง 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569 โดย “นฤมิตไพรด์” เดินเครื่องสู่เป้าแคมเปญ “Road to Bangkok WorldPride 2030” ชัดเจน เพื่อยกระดับกรุงเทพมหานคร สู่ Pride Destination ของโลก
ไฮไลต์ใหญ่สุดอยู่ที่ “Bangkok Pride Parade 2026” ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ตั้งแต่ 14.00 – 22.00 น. “ธงไพรด์” สีรุ้งความยาวกว่า 500 เมตร ที่จะปูเต็มพื้นที่ทอดยาวตลอดแนวถนนสีลม จากแยกนรารมย์(คลองช่องนนทรี) มุ่งหน้าสู่ "ถนนสีลม" ผ่านเส้นทางสำคัญๆ ที่เป็นหัวใจของกรุงเทพฯ อาทิ สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี สีลมซอย 4 แยกศาลาแดง ผ่านถนนพระราม 4 เข้าถนนอังรีดูนังต์ ผ่านประตูคณะรัฐศาสตร์และอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มุ่งหน้าสู่ถนนพระราม 1 ผ่านหน้าสยามพารากอน ลิโด้คอนเน็คท์ สยามสแควร์ แยกปทุมวันไปจนถึงสนามกีฬาเทพหัสดิน เพื่อประกาศชัดถึงความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศ กับขบวนพาเหรดกว่า 150 ขบวน บนระยะทาง 3.8 กิโลเมตร พร้อมขบวนพิเศษ “PATCH OF GLOBAL PRIDE” จาก EM District ที่เคลื่อนมาสมทบอย่างอลังการ
โดยปีนี้ ได้ออกแบบขบวนออกเป็น 6 สี 6 มิติ ภายใต้สามแกนหลัก PEACE - PEOPLE - PRIDE : สันติภาพ ผู้คน และ ความภาคภูมิใจ
ขบวนที่ 1 PATCH of HARMONY (สีเขียว) ขบวนแห่งสมดุล
ขบวนที่ 2 PATCH of UNITY (สีฟ้า) ขบวนแห่งสันติและการอยู่ร่วมกัน
ขบวนที่ 3 PATCH of IDENTITY (สีม่วง) ขบวนแห่งตัวตน
ขบวนที่ 4 PATCH of DIGNITY (สีส้ม) ขบวนแห่งศักดิ์ศรี
ขบวนที่ 5 PATCH of LOVE (สีแดง) ขบวนแห่งความรัก
ขบวนที่ 6 PATCH of SPIRIT (สีเหลือง) ขบวนแห่งศิลปะและศรัทธา
ปิดท้ายด้วยโชว์จากวง “ระเบียบวาทะศิลป์” สะท้อนการผสานวัฒนธรรมไทยกับความร่วมสมัยอย่างทรงพลัง คาดว่าปีนี้ผู้ร่วมงานทะลุสถิติ 350,000 คน อย่างแน่นอน สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมงาน และร่วมขบวนพาเหรดฟรีไม่ต้องลงทะเบียน หากเป็นกลุ่มมากกว่า 10 คนขึ้นไปที่ต้องการทำกิจกรรมหรือนำเสนอประเด็นพิเศษในขบวนสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://parade.bangkokpride.org
นอกจากพาเหรดสุดอลังการแล้ว งานยังอัดแน่นด้วย 4 กิจกรรมหลัก:
• Bangkok Pride Awards 2026 รางวัลเชิดชูบุคคลและองค์กรขับเคลื่อนความเท่าเทียม รวม 11 สาขา 24 รางวัล
• Bangkok Pride Forum 2026 เวทีเสวนากว่า 35 หัวข้อ ครอบคลุมเศรษฐกิจ สุขภาพ เทคโนโลยี และสิทธิมนุษยชน
• Bangkok Pride Parade 2026 ขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง
• Drag Bangkok Festival 2026 ดันศิลปะแดร็กไทยสู่เวทีโลก พร้อมการแข่งขันระดับเอเชีย
วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ผู้จัดงาน“Bangkok Pride Festival ย้ำว่า “ปีนี้เราต้องการตอกย้ำว่ากรุงเทพฯ ไม่ได้เป็นแค่เมืองท่องเที่ยว แต่คือเวทีของความเท่าเทียมที่โลกกำลังจับตา ปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญของชุมชน LGBTQIAN+ ในประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งปีที่ขับเคลื่อนให้เยาวชน LGBTQIAN+ ตัวแทนประเทศไทย ไปนำเสนอความพร้อมและคุณสมบัติ (WorldPride Bidding) ในการผลักดันให้กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัด Bangkok WorldPride ปี 2030 ให้สำเร็จ คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดทะลุ 350,000 คนแน่นอน เพราะเป็นปีที่ทุกคนต้องรวมพลังของชุมชน การสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ และการยอมรับที่มีเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี สู่สายตาชาวโลก”
ทางด้านเหล่าศิลปิน เซเลบริตี้สุดฮอต อย่าง ป๊ายปาย โอริโอ้ , เก่ง ธชย ประทุมวรรณ , ก๊อตแลนด์ (Gawdland) และวง AMYLASE (อะ-ไม-เลส) ไม่พลาดร่วมเป็นส่วนสำคัญในงานแถลงข่าว นับถอยหลัง! “Bangkok Pride Festival 2026” พร้อมแสดงจุดยืนและเป้าหมายการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok WorldPride ปี 2030 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคนไทยทุกภาคส่วน โดย ป๊ายปาย โอริโอ เปิดใจว่า “ปีนี้เราจะไม่ใช่แค่ดู แต่ต้องออกมาอยู่ในขบวนด้วยกัน Bangkok Pride Festival 2026 ร่วมโบกธงไพรด์ 500 เมตรบนถนนสีลมด้วย มันคือพลังของพวกเราทุกคนจริงๆ ถ้าอยากเห็นประเทศไทยเป็น WorldPride ในปี 2030 เสียงของเราต้องดังพอ เพราะฉะนั้น 31 พฤษภาคมนี้ ออกมาเดิน ออกมาเป็นตัวเอง แล้วทำให้โลกเห็นว่า พลังของพวกเรานั้นไม่เล็กด้วยกันนะคะ”
ทางด้าน เก่ง ธชย ประทุมวรรณ นั้นก็เตรียมทีเด็ด สำหรับขบวนพาเหรดปีนี้เอาไว้มากมาย โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ เก่ง ธชย ไปแล้ว “ปีนี้เตรียมอะไรไว้เป็นทีเด็ด ยังบอกไม่ได้นะครับ ต้องไปชมกันในขบวนพาเหรด นฤมิตไพรด์ ทุ่มเทและจัดใหญ่ทุกๆ ปี แต่ปีนี้เก่งเชื่อว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง Pride ไม่ได้อยู่แค่ในใจ แต่มันต้องถูกมองเห็นทุกก้าวของขบวน ทุกสีของ PATCH คือเสียงที่กำลังส่งไปถึงโลก นี่ไม่ใช่แค่งานเทศกาล แต่คือการประกาศว่า กรุงเทพฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030 มาร่วมกันทำให้ถนนทั้งเส้นกลายเป็นเวทีของเรา แล้วให้โลกจำว่า พลังของคนไทยมันยิ่งใหญ่แค่ไหน”
ปิดท้ายด้วย ก๊อตแลนด์ (Gawdland) แดร็กไทย คนแรกที่คว้าแชมป์จากรายการ “RuPaul’s Drag Race UK vs The World” ซีซั่น 3 และวง AMYLASE (อะ-ไม-เลส) ร่วมกันเผยว่า “ถ้าคุณเชื่อในความเท่าเทียม ปีนี้คือปีที่ต้องออกมาแสดงพลัง 150 ขบวน 3.8 กิโลเมตร และคนอีกหลายแสนคน มันไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือแรงขับเคลื่อนประเทศ Bangkok Pride Festival 2026 คือจุดพิสูจน์ว่าไทยพร้อมไป WorldPride 2030 จริงหรือไม่ คำตอบอยู่ที่ว่า…เราจะออกมารวมพลังกันมากแค่ไหน มาให้โลกเห็นว่า กรุงเทพฯ คือ Pride Destination ของจริง มหกรรม Bangkok Pride Festival 2026 รับประกัน สนุกแน่นอน”