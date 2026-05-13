4 ดาราดัง ทัวร์ลง โดนแซะยับ! เหตุเมนต์ให้กำลังใจ “มายด์ ลภัสลัล”

งานงอกเต็มๆ สำหรับดาราที่ไปส่งกำลังใจให้ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” หลังจากที่เจ้าตัวฟาดด้วยหลักฐานชื่อในโฉนดที่ดินพันล้านที่หัวหิน คุณตาจำนงค์ ภิรมย์ภักดีโอนให้ คุณแม่ของ “พาย สุนิษฐ์ - ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ก่อนที่จะโอนต่อให้ลูกๆ ทั้งสองคน พร้อมประกาศจะดำเนินคดีกับคนที่ให้ข้อมูลเท็จ
โดย 4 ดาราที่โดนถล่ม คือ มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า ที่เข้ามาเมนต์เป็นคนแรกๆ ระบุว่า “คุณตาให้หลาน (ผิด) คุณตาให้แม่ แม่ให้ลูกทั้งสอง (ถูก)”งานนี้คนเข้ามาซัดว่า พบคนนอก 1 อัตรา ทำแฟนๆ มาร์กี้ฟาดคืนว่า เขาเป็นเพื่อน หล่อนคือคนนอกจ้า เปิดศึกเมนต์ฟาดกันไปมาจนสะเทือน
ด้าน “อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล” ที่ให้กำลังใจมายด์ว่า “ส่งกำลังใจให้ค่ะ”ก็โดนทัวร์ลงว่า ให้คนไหนคะ, ให้กำลังใจใครคะ คุณพายเหรอคะ ที่ล่วงละเมิดทางเพศน้องชายตัวเอง หวังว่าคนดีๆ อย่างพวกพี่คงไม่คิดแบบนั้นนะ ,ฟังคลิปเสียงยังค่าคุณ ให้กำลังใจเลยไหมล่ะ ฯลฯ
ส่วน “หญิง รฐา โพธิ์งาม” ที่เมนต์ว่า “ส่งกำลังใจให้นะน้อง” ก็โดนทัวร์ลงว่า คลิปเสียงมาล่ะน้า, อย่าลืมส่งกำลังใจให้ผู้ถูกกระทำด้วยนะครับ , หนูอุตส่าห์ติดตามพี่มาตั้งนาน ตั้งแต่เดอะเฟสฯ, ใจเย็นๆ เราเป็นดารานะ ฯลฯ
อีกคนคือ “แพง ภิชาภัช มหาทิตยากุล” ที่เข้าไปเมนต์ว่า “สวัสดี คุณหลักฐาน” ก็โดนชาวเน็ตฟาดด้วยรัวๆ
อย่างไรก็ตาม บางเมนต์ก็มี “ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” สามีมาร์กี้ และเป็นเพื่อนสนิทของพาย ได้เข้าไปโต้กลับชาวเน็ตรวมอยู่ด้วย เป็นโพสต์ที่เดือดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว