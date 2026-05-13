“หมอของขวัญ” ฟาดยันแม่! ลั่นถ้าเป็นตัวเองจะยกบ้านให้น้อง เอาชื่อออกจากโฉนด ชดเชยความผิด

กลายเป็นดรามาครอบครัวที่ระอุที่สุดในตอนนี้ สำหรับกรณีที่ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” อัดคลิปแฉพี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ล่วงละเมิดทางเพศ ทำทัวร์ลง “มายด์ ลภัสลัล” จี้ให้สามีออกมาชี้แจง ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา พาย ได้อัดคลิปยันไม่เป็นความจริง ขยะแขยงมากหากทำแบบนั้นกับน้องแท้ๆ ส่วนที่ออกมาอธิบายเพราะอยากปกป้องภรรยาและลูกในท้อง
วันนี้ก็เดือดระอุกันต่อ กับคลิปเสียงที่ทรายปล่อยฟาดหน้า ยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นเรื่องจริง โดยในคลิปดังกล่าว ทรายเผยว่าถูกพี่ชายบังคับให้อมอวัยวะเพศ กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในโลกออนไลน์ รวมทั้งรอการโต้กลับจากอีกฝ่าย
งานนี้ทำทุกวงการ ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวกันสนั่น รวมทั้ง “หมอของขวัญ” ที่ได้วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ มีการพาดพิงไปถึงแม่ของทราย-พายด้วย
“ถ้าชั้นเป็นพี่นะ ชั้นจะให้บ้านน้อง จะเอาชื่อตัวเองออกจากโฉนด อะไรที่ให้ได้ชั้นจะให้น้องหมดเลย ชดเชยความผิดที่เคยทำบ้างก็ยังดี จะคึกคะนองหรืออะไรก็แล้วแต่ คนทำไม่เคยจำ คนถูกทำไม่เคยลืม”
นอกจากนี้ยังได้เมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวรัวๆ ระบุว่า “แล้วแม่คือ...อิหยังวะ, 17 ไม่เด็กแล้วนะ, ต่อให้น้องพูดเรื่องนี้ไปทั้งชีวิตก็ต้องเข้าใจ ก็มันหลอนทั้งชีวิต เขาป่วยก็เพราะคุณค่ะ, I still taste your d**k in my mouth เชี่ย...ช็อตนี้คือ (อีโมจิอ้วกแตก)”