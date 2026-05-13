“ทราย สก๊อต” เปิดใจ หลังปล่อยคลิปเสียงแฉพี่ชาย “พาย สุนิษฐ์” นึกอยู่แล้วต้องออกมาเถียง!

จริงเท็จไม่รู้? รู้แต่ว่าตอนนี้ มันไม่ใช่เรื่องในครอบครัวแล้ว แต่มันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ หลังจากที่ทั้งสองพี่น้อง ได้โพสต์คลิปลงโซเชียล จึงทำให้เกิดความใส่ใจจากคนไทยทั้งประเทศ ว่าสรุปแล้วระหว่าง “ทราย สิรณัฐ สก๊อต”กับ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต”พี่น้องนามสกุลดังใครพูดจริงกันแน่!!
ล่าสุด หลังจากพี่ชายได้ออกมาอธิบายในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา เช้าวันนี้น้องชายได้ปล่อยคลิปเสียง ประโยคเดียวจนกลายเป็น MVP สนั่นทั้งโซเชียล ซึ่ง ทราย สก็อต ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 ถึงกรณี ว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงจะต้องปล่อยคลิปเสียงนี้ออกมา
“คลิปนี้ถูกอัดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้ว ตอนนั้นมันเป็นการประชุมกับครอบครัว ทรายได้เปิดเผยเรื่องพี่เลี้ยง เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ทรายก็มีความรู้สึกสังหรณ์ใจว่ามันจะไม่ดี ทรายก็เลยจะอัดเสียงพี่ชายเก็บไว้ เพราะว่าทรายอยู่ในครอบครัว ที่ไม่ยอมให้ความจริงมันเป็นความจริง แล้วทรายก็รู้ว่า เดี๋ยวเขาก็จะออกมาเถียง แบบที่เขาออกมาเถียงตอนนี้ ทรายไม่สามารถพึ่งพาเขา หรือคำพูดของเขา เพราะว่าถ้ามีโอกาส เขาก็จะกลบเราแน่นอน แต่สิ่งที่ทุกคนในครอบครัวรู้ ตั้งแต่สามปีที่แล้ว เขารู้ว่าทรายมีเทป เขารู้ว่าทรายพูด แต่เขาก็ไม่ทำอะไร ทรายนึกแล้วว่าสัญชาตญาณเด็กของเราไม่มีวันลืม ว่าใครดีกับเรา หรือว่าใครทำร้ายเรา ทรายไม่มีความคิดเห็นกับคนที่ทำร้ายเรา เพราะว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนความคิด
และเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องเล่นเหรอ เพราะว่าถ้าใครอยากได้คำตอบอะไรก็ให้ไปฟังที่คลิป ทุกอย่างมันอยู่ในนั้นแล้ว”