“มายด์ ลภัสลัล” โชว์หลักฐานการ์ดเชิญ “ทราย สก๊อต” ร่วมงานแต่ง ลั่นไม่คิดล้ำเส้นครอบครัว แค่เป็นกระบอกเสียงเผยข้อเท็จจริงแทนสามี

ชาวเน็ตถล่มด่าสาดเสียเทเสียไม่หยุด ในที่สุด “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล”ภรรยา “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ก็ออกมาชี้แจงในส่วนที่เป็นข้อสงสัยมานานว่าทำไมงานแต่งงานถึงไม่เชิญน้องชายสามี “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ไปร่วมงาน ถึงขั้นน้องชายแท็กหามายด์ บอกพยายามนัดคุยหลายรอบแล้ว รบกวนตอบรับนัดด้วย แต่มายด์ก็ทำเงียบ จนล่าสุดหลังจากสามีเคลียร์เรื่องไม่เคยข่มขืนน้องชายตัวเองแล้ว มายด์ยังออกมายืนยันด้วยภาพการ์ดเชิญ ทราย สก๊อต ไปร่วมงานแต่งงาน พร้อมข้อความว่า… “ส่วนคนที่ถามว่าทำไมไม่มีใครเชิญคุณทราย”
นอกจากนี้ มายด์ ยังเคลียร์ ถึงประเด็นที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องในครอบครัว ภิรมย์ภักดี สะใภ้หน้าใหม่ไม่ควรเข้าไปยุ่งว่า….
“สำหรับคนที่บอกมายด์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเขา ไม่ควรเข้ามายุ่ง ขอชี้แจงนะคะ มายด์ไม่เคยมีความคิดที่จะล้ำเส้นในเรื่องของครอบครัว หรือก้าวก่ายเลยแม้แต่น้อย มายด์มีหน้าที่แค่ support สามีของมายด์ที่ถูกกล่าวหา ตกเป็นจำเลยของสังคม
มายด์แค่เป็นกระบอกเสียงให้สามีในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเท่านั้น สามีของมายด์ ไม่เคยเปิด
สาธารณะในไอจี และไม่มีความคิดที่จะเปิดเขารักพื้นที่ส่วนตัวของเขามาก มายด์จึงต้องใช้
พื้นที่ของมายด์ในการชี้แจงข้อเท็จจริง และหลักฐาน อยากให้ทุกคนเข้าใจและเคารพตรงนี้
ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”