ห่วง “น้ำเพชร” อดีตมิสเอิร์ธ 2019 โพสต์ภาพกรีดข้อมือ พร้อมเขียนจดหมายด้วยเลือด ทวงเงินกว่า 50 ล้าน!

เกิดเหตุการณ์น่าตกใจในช่วงดึกที่ผ่านมา สำหรับการโพสต์ภาพของ “น้ำเพชร ฏีญาร์ภา กฤษณสุวรรณ” อดีต “นางงาม” จากเวทีมิสเอิร์ธ 2019 ซึ่งหากใครยังจำกันได้ ย้อนกลับไปน้ำเพชรคือหนึ่งในตำนานเจ้าแม่ดรามาคนนึงเลยก็ว่าได้ แต่ล่าสุดทำให้โซเซียลตกใจ จนแห่เป็นห่วงพร้อมส่งกำลังใจ เพราะเจ้าตัวได้โพสต์ภาพข้อมือที่มีเลือด พร้อมข้อความที่เขียนไว้ว่า “Vantage / Interstellar / QRS เอาเงินกูไป” ซึ่งตัวอักษรเป็นสีแดง และรูปนึงคืออ่างอาบน้ำที่ในน้ำมีสีแดง ในส่วนของแคปชั่นก็ได้เขียนไว้ว่า

“Bye a person who is cheat my money Vantage group Interstellar Malika QRS คุณตี๋ คุณไอซ์ คุณเฟิร์น คุณรถเมล์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการโกงเงินของข้าพเจ้า James Vantage Bon Vantage

Anson huan Alvin Leo รวมถึงแก๊งมิจฉาชีพทุกคนที่จ้องจะมาเอาเงินของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอฝังความแค้นไว้ในเงินและเลือดหากข้าพเจ้าไม่ฟื้น ก็คือข้าพเจ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วข้าเจ้าจะตามอาฆาตพยาบาท ทุกคนเค้าให้ตำรวจสืบเส้นทางการเงินของข้าพเจ้าไปจนถึงต้นตอพวกเจ้าของโบรกเกอร์พวกนี้เอาเงินไปเสวยสุขและนำความทุกข์มาให้กับคนอื่น รวมถึงเหตุแก่ชีวิตข้าพเจ้าจะขอจองเวรจองกรรมกับพวกมันไปทุกภพทุกชาติไป ขอให้ครอบครัวของพวกมันอยู่อย่างเป็นสุข เจ็บป่วยไข้และมีแต่เรื่องทุกข์ใจมาไม่ขาดสาย

และข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลที่ข้าพเจ้ารัก คือแฟนของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าไว้ใจที่สุดและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้รู้จักกันและรักกันในช่วงชีวิตนี้ ลาก่อนค่ะ หากทนายความชนะคดีขอยกผลประโยชน์ให้กับมารดาของข้าพเจ้า Anson Huen”

ส่วนอีกหนึ่งโพสต์เจ้าตัวก็ได้อธิบายถึงจำนวนเงินที่เจ้าตัวอ้างว่าได้สูญไป รวมๆ แล้วจำนวน 50 กว่าล้านบาท

“ข้าพเจ้าสูญเสียทรัพย์สินให้กับบริษัท Vantage 21,000,000 THB an Interstellar broker ฿32 million and QRS 7ล้านบาท และบริษัท รายย่อยอีกมากมายข้าพเจ้าพอแล้วกับชีวิตนี้ขอบคุณคนที่รักและซัปพอร์ตดูแลข้าพเจ้ามาโดยตลอด”

เจ้าตัวยังตอบคอมเมนต์อีกว่า “เงินเพชรจะหาเมื่อไหร่ก็ได้ เพชรมีทุน ตอนนี้ก็ยังมีแต่เพชรไม่มีจิตวิญญาณอีกแล้ว”















ห่วง "น้ำเพชร" อดีตมิสเอิร์ธ 2019 โพสต์ภาพกรีดข้อมือ พร้อมเขียนจดหมายด้วยเลือด ทวงเงินกว่า 50 ล้าน!
