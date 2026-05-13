“มายด์” ดับเครื่องชนกางหลักฐาน โฉนดที่ดินพันล้านไม่ใช่ของคนๆ เดียว! จ่อฟ้องคนสร้างข้อมูลเท็จ

หลังจากเก็บตัวเงียบไม่ตอบโต้ กรณีที่ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” แฉพี่ชายข่มขืน จนคนเห็นใจทั้งประเทศ มีคนจำนวนไม่น้อยบุกไปถล่ม “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล”ในอินสตาแกรม ถามว่าสามีมายด์ไปข่มขืนเขาจริงหรือเปล่า พร้อมจี้ให้ออกมาชี้แจง
ล่าสุด “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” สามีมายด์ได้อัดคลิปชี้แจงทุกประเด็นที่คาใจ ยืนยันว่าสะเทือนใจถูกกล่าวหารุนแรง ไม่ทำเรื่องขยะแขยงกับน้องชายแท้ๆ ของตัวเอง พร้อมปกป้องมารดาเรื่องฟ้องเอาทรัพย์สินคืนจากน้อง มีที่มาที่ไปและเหตุผล
ด้าน มายด์ ดับเครื่องชน ปิดปากขาเม้าธ์ เปิดโฉนดให้เห็นชัดๆ ว่าคุณตาจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ได้มอบที่ดินให้กับคุณแม่ของพาย ก่อนที่แม่ของพายจะยกให้กับลูกทั้งสองคน ไม่ใช่ที่ของคนๆ เดียวตามที่ถูกกล่าวอ้าง รวมทั้งได้เผยว่า “สำหรับคนที่สร้างข้อมูลเท็จ ทำให้เกิดการบิดเบือนข้อมูล และคนที่คอมเมนต์หยาบคาย หมิ่นประมาท ทำให้เกิดการเกลียดชัง รอรับหมายศาลนะคะ”
นอกจากนี้ได้เผยให้เห็นตัวอย่างคอมเมนต์ที่คาดว่าอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาท ประกาศ “ออเดอร์ฟมาเสิร์ฟยามดึกค่าพี่ๆ ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่มัมมายด์กำลังจะฟ้องนะคะ พิมพ์สนุกมากกก ตอนฟ้องสนุกเหมือนกันค่ะ รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะ ไม่กระเช้า!! ไม่ไหว้!!”