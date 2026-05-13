“เชน ธนา” ปล่อยโฮโหมไลฟ์ปลดหนี้ 800 ล้าน ทุเรศตัวเองต้องมาเป็นคนรับจนเกือบพาครอบครัวไปจบชีวิตพร้อมกัน!

“เชน ธนา” ปล่อยโฮสู้สุดใจโหมไลฟ์สดหาเงินปลดหนี้จนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณความพัง ลั่นขอเวลาอีก 2 ปีครึ่งปลดหนี้ที่เหลืออีก 300 ล้าน เล่าใครคือเพื่อนแท้ในวันที่ล้ม และจุดเศร้าที่สุดของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตเกิดมามีแต่ให้และคนที่เข้ามาก็หวังผลประโยชน์ ทุเรศตัวเองต้องมาเป็นคนรับจนเกือบพาครอบครัวไปจบชีวิตพร้อมกัน
มาออกรายการ 3 แซ่บพร้อมครอบครัว สำหรับ “เชน ธนา” หรือ “เชน ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์” ที่ควงภรรยา “เจมส์ กณิการ์”และลูกๆ ทั้ง5 มาเล่าเรื่องราวชีวิตที่กำลังเผชิญวิกฤตหนี้ 800 กว่าล้านบาท เพื่อส่งต่อกำลังใจให้คนที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจ
เชน : “วันนึงไลฟ์ 16-18 ชั่วโมง ปกติเลยคือ ตี 4 ครึ่งจะตื่นนอน พอตี 5 จะเริ่มไลฟ์ แล้วก็ไลฟ์ยาวไปเรื่อยๆ กินข้าว นั่งทำงานยาวไปจนถึงเที่ยงคืน ก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆ วัน หนี้ 881 ล้านตอนนี้น่าจะเหลือ 580 ล้าน ก็ใช้เวลา 4-5 ปี ก็ค่อยๆ มีความหวังขึ้นมาเรื่อยๆ จะพยายามใช้หนี้ให้หมดภายใน 3-6 ปี ถ้ากราฟเรายังเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่หยุดพัฒนาอาจจะได้ 3 ปี แต่ถ้าเริ่มสุขภาพไม่ดี หรือมีอะไรบางอย่าง เช่น ความเป็นศิลปินมันหายไป แบบว่าจิตเราไร้สำนึกแล้ว มันลอย เหี่ยวๆ ก็อาจจะต้องปรับลดจำนวนเวลา ก็อาจจะ 6 ปี ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกัน
กำลังใจทุกวันนี้ก็คือลูกๆ ผมมีความฝันว่าอยากจะให้เขาโตมาอย่างดี รวมถึงคนดู ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับ คอมเมนต์เหมือนเป็นคุณครูของผม ผมไม่ว่าอะไรเขาเลยที่เขาอาจจะว่าผม ถ้าไม่มีพวกเขาผมก็อาจจะยังเป็น เชน ธนา ที่จองหองว่ากูเก่ง กูเก๋า แต่วันนี้เหมือนเราได้เซ็ตซีโร่ตัวเอง กราฟมันทำให้เราต่ำลงมาสุดในชีวิตก็เริ่มมีคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจเข้ามา มันเป็นเหมือนยาวิเศษให้ผมสู้ ทำให้ผมลุยได้ทุกวัน มีกำลังใจจากภรรยาในช่วงที่ผมไม่ไหวแล้วบ้าง”
ชีวิตลูก 5 คนในภาวะที่ครอบครัวกำลังวิกฤตไม่ง่ายเลย เซฟทุกสิ่งที่จะเซฟที่สุด มองในเรื่องร้ายๆ ก็มีเรื่องดีๆ
เชน : “มันเหมือนเป็นจังหวะชีวิต ก็วางแผนกันจะมี 3 ท้อง ในท้องสุดท้าย ผมก็ขอเขาใส่แฝด ก็เลยตัดสินใจใส่ไข่ผู้หญิง 1 ใบ ผู้ชาย 1 ใบ”
เจมส์ : “ก็เหมือนได้ของขวัญผู้ชายแตกแฝดแท้ออกมาอีกใบ เลยกลายเป็น 3 คน มันเรื่องใหญ่ คุณหมอก็อยากจะให้เอาออก 1 ใบ เราเห็นแล้วว่าเขามี 3 ใบ ก็ตัดสินใจให้เขาไปเองแล้วกันหมอ จนไปถึง 3 เดือน คุณหมอบอกต้องตัดสินใจแล้วนะว่าจะเอาใบที่ 3 ไว้ไหม เพราะด้วยสรีระของเราไม่เพียงพอสำหรับการตั้งครรภ์เด็ก 3 คน จะมีใบนึงที่ไม่แข็งแรง ไม่สมบูรณ์นะ โอเคไหม แล้วเดี๋ยวน้องจะไปเอง ก็บอกคุณหมอว่าให้น้องไปเองเพราะโชคชะตาแล้วกัน ขอไม่ตัดสินใจได้ไหม เราได้ยินเสียงหัวใจจากไข่ทั้ง3 ฟองเลย มันยากที่จะตัดสินใจ ก็ยอมสู้กันมา จนคุณหมอบอกว่าดูแล้วน้องน่าจะไม่ไปแล้ว น่าจะอยู่ด้วยกัน
ในช่วงที่ท้ายๆ ของการตั้งครรภ์ก็นอนที่โรงพยายาม เราเริ่มรับรู้ปัญหาครอบครัวแล้ว เราก็คุยกันถ้าน้องคลอดก่อนกำหนดจะใช้ค่าใช้จ่าย 90,000 ต่อวัน ถ้าเจมส์นอนโรงพยาบาล 1 คืนอาจจะหลักพัน หลักหมื่นหักกลบไปก็อาจจะประหยัดไป 70,000-80,000 ต่อคืน เราเลยเลือกนอนให้น้องได้อยู่ไปจนครบกำหนดก็กลายเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าเราไป น้องไม่ต้องไปอยู่ในตู้อบ nicu”
เชน : “ตอนแรกๆ มีพี่เลี้ยงประกบลูก 1 ต่อ1 เลย ในช่วงนั้นเรามีปัญหาแล้วแหละ แต่เรายังจัดการได้ พอมาปี 67 เหลือพี่เลี้ยงแค่ 2 คน ทยอยลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งหมด”
เจมส์ : “มันก็มีเรื่องดีที่อยู่ในเรื่องร้าย ในการไม่มีพี่เลี้ยงประกบเท่าจำนวนเด็ก กลับกลายเป็นลูกๆ ได้ช่วยเหลือตัวเองและดูแลกัน น้องๆ 3 คนดูแลตัวเองได้ดีกว่าพี่ๆ เจมส์ก็ดูแลลูกเต็ม 5 คน เราเป็นครอบครัวใหญ่ ก็อยากให้ลูกๆ ได้ภูมิใจในตัวพ่อและตัวแม่ด้วยในวันที่มีปัญหาเราก็ข้ามผ่านมันไปได้ เราจะได้มีบทเรียนสอนลูกเราได้ว่าแม้ปัญหามันจะใหญ่แค่ไหน แต่ถ้าเราข้ามผ่านมันไปได้ มันก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน ดีนะที่เราเจอปัญหาในวันที่เรายังมีแรงสู้”
ตอนนี้สุขภาพถดถอย
เชน : “ที่ผ่านมาตอน 3.3 คือจุดสูงสุดของผมที่รองรับทุกโอกาส 50 กว่าแบรนด์ 6 วันไลฟ์ไป 133 ชั่วโมง พอจบงานทรุดไป 2 วัน ได้ของแถมกลับมาคือตึงฝั่งซ้ายบน พูดๆไปหน้าเริ่มกระตุก ต้องคอยนวดกกหู ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร รู้สึกว่ามันน่ากังวลแล้ว มือซ้ายเริ่มชา หลังจากนั้นเลยลดลงดีกว่า”
ชม “เจมส์” เมียสุดแข็งแกร่ง เกิดเรื่องหนักหนาแต่ไม่คิดปล่อยมือกัน
เชน : “ตอนสมัยเด็กๆ เราเข้าใจว่าการมีแฟนคือการทะเลาะกัน ให้อภัยกัน แต่ตั้งแต่เจอเขาก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรเลย มันมีอยู่จริงนะ ความรักที่ไม่ต้องมาทะเลาะกัน ตอนที่เลือกเขาก็เห็นว่าสวยอย่างเดียวเลย พอได้ร่วมชีวิตด้วยกัน เขาทำให้บ้านมันคือบ้านจริงๆ เรากลับมาแล้วลืมทุกอย่างที่เราเครียดได้ และเราได้ใช้ชีวิตจริงๆ
เขาเป็นห่วงผม มันจะมีประโยคที่ว่าเหมือนทุกคนเป็นห่วงเรานะ อยากให้พอได้แล้วแล้วก็พักก่อน แต่เรารู้ว่าอีกนิดนึง มันก็อีกนิดเดียวมาเรื่อยๆ จนมันก็หลายนิดแล้วนะ ไม่ได้พักสักที เขาแข็งแกร่งมาก”
เจมส์ : “ถึงแม้ว่าเราตั้งเป้าไว้ 3 ปี แต่มันเป็น 3 ปีที่ห้ามพลาดเลย มันเลยทำให้เราไม่ผ่อนปรนกับตัวเอง แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดมาจากความใจดีของเขา แล้วเขาก็ไม่เคยปล่อยผ่าน เขาลงโทษตัวเองในทุกๆ วัน เรารวมถึงทีมงานก็ซัปพอร์ตกัน แบ่งเวลากันนอน สิ่งหนึ่งที่เราจะคิดอยู่ในใจเลยก็คือไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ เราต้องทำให้ได้เพราะลูกเราเยอะ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่าทำไม่ได้ แปลว่าเราตัดโอกาสที่จะทำ ก็เลือกจะไปต่อมากกว่า
พี่เชนจะเป็นคนที่โรแมนติก ส่วนเจมส์จะเป็นคนที่ไม่ได้มาพูดภาษาดอกไม้ แต่อยู่ตรงนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้ เราไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดี ก็จะอยู่ข้างๆ เขา ไม่ปล่อยมือเขาทำให้เห็นมากกว่า แต่ไม่ได้จะมาชม พี่เชนเก่งแล้วนะ พี่เชนทำดี แม้ว่าเขาก็คงจะอยากได้”
เชน : “ประโยคที่บอกว่าดีกว่านี้ไม่ไหวแล้ว มันหลุดจากการที่ผมสะท้อนบอกเขาว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้ว เขาแคร์ลูกค้า แคร์เจ้าหนี้ทุกคน เราก็รู้สึกว่าดีกว่านี้กูน่าจะตายแล้วแหละ เขาจะเป็นกำแพงด่านสุดท้ายที่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายผม เรารับรู้ได้ว่าเขาปกป้องเราอยู่นะ”
ร้องไห้เล่าใครคือเพื่อนแท้ในวันที่ล้ม จุดเศร้าที่สุดของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือมีแต่ให้และคนที่เข้ามาก็หวังผลประโยชน์
“พี่ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง อยู่ๆโทร.มา เชน เอาเลขบัญชีมา ผมก็บอกไปว่าผมไปยืมเงินพี่ตอนไหน เขาก็บอกเอามาๆ เขาก็โอนมาเลย บอกมึงเอาไปก่อนเลยไม่ต้องเอามาคืนด้วย
ขาดไม่ได้เลยคือโฟร์ (ศกลรัตน์ วรอุไร) ปกติผมจะอุดหนุนดอกไม้เขาทุกปี แต่ปีนั้นเราเงียบ เราไม่มีเงินซื้อ อยู่ๆ เขาก็ฝากดอกไม้กับน้องสาวผมมา น้องก็มาบอกพี่โฟร์ฝากมาให้ ก็รีบเอามาให้ภรรยาแฮปปี้วาเลนไทน์ มันคือความอบอุ่น โฟร์แอบซัปพอร์ต ปีที่แล้วผมหาเงินจ่ายทีมไม่ไหวเลยเอาเครื่องฟอกอากาศช่วงขึ้นบ้านใหม่มาขาย โฟร์แอบมาซื้อหลังบ้าน คือเขาไม่ได้ให้ยืมหรือมาช่วยตรงๆ มันแอบมาช่วย วันที่ผมไปกองปราบ วันที่ผมร้องไห้ ชีวิตพังทลาย มันบุกมาที่บ้านเลย มันเดินเข้ามาบอก เชน ขอกอดทีนึง (ร้องไห้)
มันไร้ซึ่งผลประโยชน์จริงๆ ช็อตนั้นผมจะจำจนตาย มันไม่มีเลยแบบนี้สำหรับผม ตั้งแต่พ่อเสียผมให้อย่างเดียวเลย ไม่เคยรับเลย แต่กับโฟร์ผมได้รับพลังแบบนี้ตลอด ผมอยู่ในวงการมา 10 กว่าปี ชีวิตนี้ผมไม่เคยได้ของจากใครเลยนะ มีแต่ให้ทุกคน ของขวัญ อั่งเปา มีพี่แอฟ (ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ) เป็นคนแรกที่ส่งของมาที่บ้านผม เป็นเค้กวันเกิดลูก ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีคนอย่างนี้อยู่บนโลกใบนี้
จุดที่เศร้าที่สุดในความยิ่งใหญ่คือ ใครเห็นผมก็อยากจะให้ผมขายของให้ เชนช่วยกูขายของหน่อย กูขายของไม่ดี มันไม่ได้มาเพราะมิตรภาพจริงๆ และผมอยู่อย่างนี้มาตลอดชีวิต ต่อมาคือ ปั้นจั่น (ปรมะ อิ่มอโนทัย) มันเหมือนไดอารี่ชีวิตที่หาไม่ได้แล้วเพราะเขาอยู่กับเรานานที่สุดตั้งแต่เราเป็นนักร้อง ก็อารมณ์เดียวกันเลย มาถึง มามึง กูกอดหน่อย ในวันที่เราอ่อนแอเขาก็มาหา”
ทุเรศตัวเอง ทำใจไม่ได้ที่ต้องมาเป็นผู้รับ เพราะเคยแต่ให้มาตลอด จนดิ่งเกือบคิดสั้นครอบครัวขับรถจบชีวิต
เชน : “ผมเริ่มหยิบยืมเงินด้วย วันนั้นหาเงินไม่ทัน มันตันไปหมด เป็นวันที่สุดหน้าตัก ไม่มีเงินเติมแก๊สให้ลูกกินข้าว เราไม่ไหวแต่เราดันได้บัตรฟรีพาลูกๆ ไปเที่ยวดรีมเวิลด์ เพราะลูกน้องเปิดร้านขายน้ำอัดลมอยู่ในนั้น เขาก็ให้บัตรฟรีดรีมเวิลด์เอาไปเที่ยวกับลูก แล้วเขาก็เอาน้ำอัดลมให้กินฟรีด้วย ชีวิตนี้ผมไม่เคยรับเลย มีแต่ให้ มันเป็นวินาทีนั้นที่ไปรับน้ำอัดลมฟรี มันไม่เคย มันก็เลยไม่ไหว รังสิตโค้งมันสูง ก็คิดไปดีกว่า ไม่ไหวแล้ว มันทุเรศตัวเอง คนเคยทำมาดีตลอดสู้มาสุดแรงแต่มันตัน มันก็แว็บเข้ามา
ปาฎิหาริย์มันก็มีจริง มันกลับไปที่คอมเมนต์ของทุกคน ตอนนั้นคอมเมนต์คือลมหายใจสุดท้ายก่อนตาย มันไม่เหลืออะไรแล้ว”
เจมส์ : “ทุกคนจะบอกว่าพี่เชนเก่ง แข็งแรง แต่จริงๆ แล้วเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เขาเชื่อว่าจะผ่านไปให้ได้แค่นั้น”
เชน : “วันนั้นมันเหมือนฟางเส้นสุดท้าย ผมโทร.หาพี่ดุ๊ก ภานุเดช (ร้องไห้) พี่ผมยืมเงินหน่อย ผมไม่ไหวแล้ว พี่ดุ๊กก็พูดมาว่ากูขอบคุณมึงนะเชนที่มึงโทร.มา กูรอมึงอยู่ กูอยากช่วยมึงแต่ไม่รู้จะเข้าหายังไง แล้วเขาก็โอนมาให้ ผมเล่าได้ไม่หมด แต่มีคนไม่ประสงค์ออกนามมาช่วยเยอะมาก อยู่ๆ ก็โอนมา ขอช่วยเลี้ยงลูก ทำให้หลังจากนั้นผมลุกขึ้นมาได้ใหม่ ไลฟ์หนักกว่าเดิม ไลฟ์จนจะเป็นลม เลยผ่านนรกโค้งนั้นมาได้”
แชร์พลังให้คนที่กำลังมีปัญหาหนี้สิน เราจะสู้ไปด้วยกัน
เชน : “ผมก็ไม่มีหน้าจะไปให้กำลังใจใครหรอกนะ ผมเองก็ยังไม่พ้น ยังมีหนี้ให้ต้องใช้ เอาเป็นว่าถ้าใครเหนื่อยเราก็สู้ไปด้วยกัน ผมจะเหนื่อยเป็นเพื่อนเอง มันต้องรอด”
เจมส์ : “ก็ให้กำลังใจไปด้วยกัน สู้ให้ผ่าน ให้พ้น ให้รอด ผ่านไปให้ได้ คนอาจจะมองว่าของพี่เชนใหญ่ 800 ล้าน เรารู้ว่าปัญหาเรามันต้องใช้เวลา บางคนหลักแสนเขาก็มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตครอบครัวแล้วเหมือกัน เขาก็ความรู้สึกไม่ต่างจากเราเลย เขาก็พร้อมจะไปได้ทุกเมื่อ แต่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัว
วันนึงพี่เชนไลฟ์อยู่ เขามาบอกพี่เชนเป็นกำลังใจให้ผมมากๆ เลย เขาอยู่ในสภาวะที่ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ที่บ้าน มันเหมือนเราเองก็ได้เติมพลังไปด้วยในทุกๆ วัน แชร์พลังให้กันและกันเพื่อสู้กันต่อ”
ไม่ได้คิดถึงชีวิตหลังจากที่ปลดหนี้ได้ ขอแค่ตอนนี้สุขภาพกลับมาเป็นปกติก็พอใจแล้ว
เชน : “ผมไม่ได้คิดเลย ทำให้ดีที่สุดในวันนี้ก่อน ผมขอสู้ไปทุกวันแล้วร่างกายของผมยังปลอดภัย ทุกวันนี้ผมจะกลับไปเป็นปกติได้ไหม ผมยังไม่มั่นใจเลย ทุกวันนี้ผมกินข้าวช้าไม่เป็นแล้ว มันทำไม่ได้แล้วที่อยากจะเคี้ยวข้าวช้าๆ มันเหมือนฮีทตลอดเวลา ข้างในร้อนใน มือขึ้นจ้ำ เลยไม่รู้ว่าชีวิตต่อไปจะเป็นยังไง รู้แค่ว่าให้มันผ่าน 2 ครึ่งปีนี้ไปทุกอย่างมันจะเบาลงมากๆ
ผมไม่อายนะ ผมยังอยากให้ทุกคนยังอุดหนุนผมอยู่เรื่อยๆ (ร้องไห้) ถ้าทุกคนไปผมก็ไม่รอดแน่ ผมสู้ทุกชั่วโมงเหมือนหนูปั่นจักร ถ้าวันไหนยอดตกมันก็คือล้มจริงๆ ถ้าผมฝืนชะตาชีวิตตัวเองได้อีก 2 ปีครึ่ง แล้วเรายังไหว มันก็ไปได้จริงๆ
ความฝันสูงสุดของผม ถ้าผมไม่มีหนี้ผมจะกันเงินส่วนนึงไปต่างจังหวัดสร้างห้องสมุด อย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง อยากจะกลับไปยืนข้างๆ คนที่ขายของไม่เก่ง แล้วไปจับมือช่วยเขา อยากจะไปกอดแม่ค้าข้างๆ แผง ไม่ได้จะเอาเงินไปให้เขานะ แต่ไปช่วยเขา สอนเขาขายของ ผมคงเป็นพ่อค้าขายของไปจนบั้นปลายชีวิตแหละ”