“พี่จอง” ฉายเดี่ยวเปิดตัวแบรนด์ BE;FREEK สยามเซ็นเตอร์แทบแตก เผยเหตุผลที่อยากเป็นคนไทย

“พี่จอง” ทำห้างแตก เปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้า BE;FREEK เผยเบื้องหลังการปั้นแบรนด์ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน พร้อมแชร์โมเมนต์ประทับใจที่อยากเป็นคนไทยแบบเต็มตัว โต้หล่อโกงอายุ เหมือนคนอายุ 20 บอกไม่ได้จ้า!
กลายเป็นปรากฏการณ์ห้างแตกอีกครั้ง เมื่อหนุ่มสุดฮอต “พี่จอง” ได้ฤกษ์เปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอย่างเป็นทางการในงาน Grand Opening “BE;FREEK POP-UP STORE AT SIAM CENTER” ท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม โดยเจ้าตัวเผยถึงเบื้องหลังการปั้นแบรนด์ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน พร้อมแชร์โมเมนต์สุดประทับใจที่อยากเป็น “คนไทย” แบบเต็มตัว
“จุดเริ่มต้นจริงๆ เริ่มจากง่ายๆ ครับ ผมชอบใส่เสื้อสบายๆ แล้วเท่ครับ แล้วอยากใส่ Identity และ Meaning เราครับ เลยทำแบรนด์แบบนี้ครับ สไตล์ของ BE;FREEK เป็นแบบไหนเป็น modern streetwear เรา mix casual กับ premium feel ครับ Focus oversized silhouette และเสื้อผ้าใส่ได้จริงทุกวันแต่ยังมีคาแรกเตอร์กับดีเทลที่ show brand identity อยู่เราชอบคำว่า fresh culture เพราะไม่ใช่สตรีทแฟชั่นที่พยายามตามเทรนด์ แต่เป็นสไตล์ที่เกิดจากตัวตน กับ มายด์เซ็ตของคนใส่มากกว่าครับ”
เผยมีส่วนเสนอไอเดียเยอะ
“ผมมีเยอะๆ เลยครับ ตั้งแต่คอลเลกชั่น, ไดเรกชั่น, ฟิตติ้ง, silhouette แล้วก็มู้ดแอนด์โทน ของแบรนด์ครับ สำหรับผม BE;FREEK ต้องมีคาแรกเตอร์ กับ identity ที่ชัดไม่ใช่แค่ใส่ง่าย แต่ต้อง reflex energy และมายด์เซ็ตของแบรนด์ด้วยแล้วดีเทลเล็กๆ แบบ symbol, graphic, structure เราก็คิดจาก meaning และ identity ของ BE;FREEK ทั้งหมดครับ
(ทำไม Semicolon ถึงเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ สะท้อนเอกลักษณ์ได้อย่างไร?) Semicolon สำหรับ BE;FREEK เรา reinterpret ใหม่ให้เป็น symbol ของการ ‘ไปต่อ continue’ เหมือนเวลาชีวิตอาจจะมีหยุดพักแต่ยังไม่จบ และเรายังเดินต่อในแบบตัวเองได้ผมรู้สึกตรงกับมายด์เซ็ตของแบรนด์มาก เพราะ BE;FREEK อยากซัปพอร์ตให้ทุกคนใช้ชีวิต และแสดงออกถึงอิสระ ไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆ ครับ
การเปิด BE;FREEK POP UP STORE ที่ สยามเซ็นเตอร์ ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่า BE;FREEK ไม่ใช่แค่แฟชั่นแบรนด์ครับ อยากให้รู้สึกเราคิดอะไร แล้วอยากเข้าใจ Identity ของแบรนด์เรานะครับ ไอเทมหลักเป็น oversized T-shirt ครับ เรา develop pattern และ overall silhouette ให้คาแรกเตอร์ของเสื้อ แต่ยัง balance..wearability กับ premium structure ของแบรนด์ไว้ครับ แล้วก็มี matching sets, sweatshirts, หมวก, ถุงเท้า และ everyday street essentials ที่มิกซ์แอนด์แมตช์ได้หลายลุคครับ”
อยากให้โตขึ้น ไม่ใช่แค่แฟชั่นแบรนด์
“ผมอยากให้ BE;FREEK โตขึ้น ไม่ใช่แค่แฟชั่นแบรนด์ครับ เราจะไม่ลืม Identity เรา เร็วๆ นี้จะมีสินค้าเยอะๆ ให้ทุกคนใส่ได้เท่ๆ สวยๆ แบบนี้ครับ อยากเชิญทุกคนมาที่ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G BE;FREEK POP UP นะครับ เรามีคอลเลกชั่นอันใหม่ แล้วไอเทมพิเศษๆ เยอะๆ ครับ นอกจากเสื้อก็มีสินค้า ที-เชิ้ต แล้วมีหมวก กางเกง กระเป๋า แล้วอันใหม่คือกระเป๋า สเวตเตอร์ทรงบ๊อกซีสไตล์ครับ ฟีดแบ็กที่ผ่านมา คนซื้อไปใส่จะสวยครับ เท่ดีครับ ทุกคนใส่ได้ง่ายๆ ครับ ก็ฝาก BE;FREEK POP UP ที่สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G จากวันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม แวะมา BE;FREEK กันเยอะๆ นะครับ”
อยากเป็นคนไทยจริงๆ ครับ
“ตื่นเต้นครับ เพราะว่าครั้งแรกที่คุยกับทุกคนคนเดียวครับ (ภาษาไทยแข็งแรง 80%?) ขอบคุณครับ จะพยายามอีกทีครับ เข้าใกล้ความเป็นไทยก็ชอบมากครับ จริงๆ เมื่อวานนี้ผมจำสคริปต์ อยากเป็นคนไทยจริงๆ ครับคำยากที่สุด(ทำท่าคิด) แต่ผมเรียนคำง่ายๆ ครับ”
แจงคลิปไวรัลเต้นหน้าเวทีหมอลำที่ขอนแก่นช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา
“จริงๆ ทุกคนเชิญเรา หน้ายิ้มๆ เรามีความสุขมาก จริงๆ ผมประทับใจมากครับสุขภาพแข็งแรงถึง 120 ครับ(ยิ้ม) (สุขภาพเกินร้อยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว?) อ๋อ ครับ (หัวเราะ) ที่หลายคนบอกว่าลุคนี้หล่อ อาจจะเพราะวันนี้แต่งหน้า แล้วทำผมดีครับ ขอบคุณครับ”
ปัดหล่อโกงอายุ เหมือนคนอายุ 20
“ไม่ได้จ้า (หัวเราะ)”