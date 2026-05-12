บทพิสูจน์ 10 ปี แห่งความสำเร็จ EDENCOLORS INVINCIBLE: 10 AND ELLANS? GRAND LAUNCH ก้าวสำคัญของ 10 ปี Edencolors กับการเปิดตัวโปรแกรมอีลองเซ่ในประเทศไทย

อีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความทรงจำของวงการแพทย์และความงามในประเทศไทย ได้ถูกบันทึกไว้อย่างยิ่งใหญ่ในงาน 𝑬𝑫𝑬𝑵𝑪𝑶𝑳𝑶𝑹𝑺 𝑰𝑵𝑽𝑰𝑵𝑪𝑰𝑩𝑳𝑬 : 𝟏𝟎 AND 𝑬𝑳𝑳𝑨𝑵𝑺𝑬 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑫 𝑳𝑨𝑼𝑵𝑪𝑯 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของบริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 ณ Regency Ballroom ชั้น 5 โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
งานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังเป็นการประกาศก้าวใหม่ของวงการความงาม ผ่านการเปิดตัว โปรแกรมอีลองเซ่ (Ellansé program) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
เปิดเวทีแห่งองค์ความรู้ สู่ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง
กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็น ด้วยการลงทะเบียนและช่วง Lecture ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้อัปเดตองค์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอีลองเซ่ ก่อนจะเข้าสู่งานช่วงค่ำที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานและน่าประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกด้วย Mini Concert โดยแขกรับเชิญพิเศษ นิว นภัสสร ที่มาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจตั้งแต่ช่วงต้นของค่ำคืน ถ่ายทอดบทเพลงอย่างมีพลังและอบอุ่น ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกผ่อนคลายและเชื่อมโยงกับบรรยากาศของงานได้ทันที
ถ่ายทอดความสำเร็จ 10 ปี และวิสัยทัศน์สู่อนาคต
ภายในงานมีการนำเสนอความสำเร็จของบริษัท Edencolors ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ผ่านมุมมองของผู้บริหาร โดย คุณแตน - ดร.ชุติมา อัศนีรดากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อีเดนคัลเลอร์ (ประเทศไทย) พร้อมทั้งการแนะนำผลิตภัณฑ์ในเครือ และการแสดงความขอบคุณต่อ KOLs ที่มีบทบาทสำคัญในการเติบโตขององค์กร
ช่วงเวลานี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานวงการความงามในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรและพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ Edencolors บรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ และความประทับใจที่ถูกถ่ายทอดผ่านช่วงเวลาสำคัญบนเวที
Ellansé Grand Launch เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย คือการเปิดตัว โปรแกรมอีลองเซ่ (Ellansé program) อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งการประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรระดับนานาชาติ ซึ่งตอกย้ำถึงมาตรฐานระดับสากล
นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะแพทย์ Advisory Board Team และ International KOLs ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการดูแลโครงสร้างผิวในปัจจุบัน ร่วมถึงการอัปเดทความเคลื่อนไหวของโปรแกรมอีลองเซ่ในต่างประเทศอีกด้วย
ความประทับใจต่อเนื่องตลอดค่ำคืน
บรรยากาศภายในงานยังคงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้น ผ่านกิจกรรม Lucky Draw และช่วง Surprise ที่สร้างสีสันให้กับผู้ร่วมงาน
หนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจำ คือการประกาศรายชื่อ 24 คลินิกแรกในประเทศไทย ที่ให้ความเชื่อมั่นและเลือกนำโปรแกรมอีลองเซ่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้เข้ารับบริการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่สะท้อนถึงการก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของวงการ
ค่ำคืนปิดท้ายด้วย Mini Concert จากศิลปินชื่อดัง เจ เจตริน วรรธนะสิน ที่มาช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้เป็นค่ำคืนที่ทั้งสนุก อบอุ่น และน่าประทับใจ
มากกว่างานเฉลิมฉลอง คือการประกาศทิศทางใหม่ของวงการ
งาน EDENCOLORS INVINCIBLE: 10 AND ELLANSÉ GRAND LAUNCH ไม่ได้เป็นเพียงงานเฉลิมฉลองครบรอบบริษัท แต่เป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของวงการความงาม
จาก “การเติมเต็ม” สู่ “การดูแลโครงสร้างผิว”
ผ่านแนวคิดของ โปรแกรมอีลองเซ่ (Ellansé program) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ และการดูแลโครงสร้างผิวในระยะยาว
ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการรวมตัวของบุคลากรในวงการแพทย์และความงาม แต่ยังเป็นการประกาศจุดยืนของ Edencolors ในฐานะผู้นำเข้าสินค้าด้านนวัตกรรมความงาม และเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่ยุคใหม่ของ Aesthetic ที่ให้ความสำคัญกับ “โครงสร้างผิว” มากกว่าที่เคย