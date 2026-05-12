หนังคนละม้วน! “เจน” อดีตผู้บริหารแสนสิริ โวย ผมต่างหากเจ้าหนี้ “มาดามเก่ง” 65 ล้าน พระก็หาย เงินก็ไม่ได้สักบาท!

หนังคนละม้วน! “เจน” อดีตผู้บริหารแสนสิริ โต้เดือดกลางโหนกระแส ยันไม่ได้ร่วมโกง “มาดามเก่ง” แต่ตนคือเจ้าหนี้ 65 ล้านที่ถูกจ่ายเช็คเด้ง ลั่นชื่อเสียงพังหมดแล้ว พระก็หาย เงินก็ไม่ได้สักบาท เชื่อโยงเอี่ยวฉ้อโกงเพราะไม่อยากจ่ายเงิน เตรียมฟ้องกลับทั้งอาญา-แพ่ง
ออกมาขอความเป็นธรรมอีกราย สำหรับ “เจน”อดีตผู้บริหารแสนสิริ หลังโดนโยงเป็น 1 ใน 9 ขบวนการฉ้อโกง “มาดามเก่ง” ในวงการเซียนพระเครื่องที่กำลังอื้อฉาวอยู่ในขณะนี้ โดย เจน เปิดใจหมดเปลือกกลางรายการโหนกระแส “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ดำเนินรายการ วันที่ 12 พ.ค. ยืนยันตนต่างหากเป็นเจ้าหนี้มาดามเก่ง 65 ล้าน พร้อมเล่าความจริงอีกมุมหมดเปลือก หนังคนละม้วน โดยมี นัท แฟนพันธุ์แท้เซียนพระ ช่วยคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริง
มีข่าวคุณเจนติดหนี้เจ๊เก่งหลักร้อยล้านเหมือนกัน?
เจน : ผมมีแต่ขายฝ่ายเดียวครับ ขายจากสัญญา 65 ล้าน เคยไปหาเขาที่ออฟฟิศ ผมหยิบพระจากคอ ขอบูชา จะไปใช้เองสององค์แม่บุญเรือนกับหลวงปู่ทิม ประมาณ 3 ล้านกว่าบาท เคสนี้จ่ายเช็คมาก็เด้ง เอาเช็คต้อมมาเปลี่ยนให้หลังๆ เช็คก็เด้ง ในหลักฐานมีหมดว่าถ้าต้อมเคลียร์ไม่จบจะโอนเงินให้ ประเด็นนี้เคยไปคุยกับแกที่สน.
สุดท้ายมาดามเก่งเป็นหนี้คุณ ไม่ใช่คุณเป็นหนี้มาดามเก่งนะ มาดามเก่งจ่ายเช็คเด้งให้คุณ?
เจน : ครับ ทั้งพระบนคอ และพระในสัญญา
คุณเจนคือหนึ่งในเก้าคนที่ถูกแจ้งความ?
เจน : ณ วันนี้ไม่มีหมายเรียกอะไรสักอย่าง แต่สื่อออกข่าวว่าผมร่วมกันฉ้อโกงเขา ซึ่งมันไม่ใช่ ผมมีหลักฐานครับ
มาดามเก่งต่างหากที่เป็นหนี้คุณ?
เจน : ใช่ครับ
แต่มาดามเก่งบอกว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดไปแล้วนะ?
เจน : ผมเอาเอกสารให้พี่ทนายดูแล้วครับ
คุณหนุ่มแจ้งความเรียบร้อย มีเรียกสอบใครบ้างหรือยัง?
หนุ่ม : สอบเพิ่มเติมไปแล้ว แต่ไม่มีพยาน เท่านั้นเอง พื้นที่ชัยพฤกษ์ - นนทบุรี
คุณเจน คุณเป็นเซียนพระหรือเปล่า?
เจน : ไม่ครับ ผมเหมือนนักลงทุนมากกว่าครับ
เหมือนมาดามเก่ง แล้วเรื่องราวของคุณเป็นยังไง?
เจน : เริ่มแรกรู้จักพี่เก่ง ผมไปงานต้อม นครสวรรค์เปิดร้านใหม่ที่ถนนกาญจนา ไปเจอพี่เก่งในร้านพอดี วันแรกที่เจอกันเขาก็ชวนคุยสัปเปเหระ เขาชวนผมทำบุญเรื่องอาหารหมา อาหารแมว บอกว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวบ้านพี่นะ มีร้านอาหาร มีโรงแรม มีรีสอร์ตอยู่อยุธยา ผมก็ครับๆ แล้วระหว่างทางก่อนผมจะไป แกก็พยายามคุยกับผม แกรู้ว่าผมเคยถือหุ้นใหญ่แสนสิริ เขาก็พยายามเอาตึกพี่โทนพร้อมพระบูชาในตึกหลังนั้นมาย้ายจำนองให้ผม ผมบอกว่าผมไม่มีเงินขนาดนั้น ก็เลยคุยเรื่องอื่นมาเรื่อยๆ เพราะเรื่องตึกผมไม่เอา ผมไม่อยากยุ่งเกี่ยว คุยไปคุยมาก็ชวนผมไปที่บ้านแกที่อยุธยา แกชวนบ่อย ผมไปก็ไป เมื่อก่อนผมมีร้านอยู่พันทิป ติดกับร้านพี่นัทครับ ไม่ใช่เซียนพระแต่มีร้าน
นัท : เมื่อก่อนเขาเป็นนักลงทุน เขาเจอผม เขาดูพระไม่เป็น
เปิดร้านอะไร?
เจน : ขายพระครับ
ไม่ใช่เซียนพระ แต่เปิดร้านขายพระ?
เจน : ครับ
นัท : แกดูพระไม่เป็นจริงๆ ทุกวันนี้เขาไม่มีกล้องส่องพระเลย
เจน : ผมเริ่มสะสมพระตั้งแต่สมัยโควิด ตอนนั้นต้อมเขาไลฟ์พระ ผมซื้อไว้เยอะมาก ถึงจุดนึงเจอพี่นัท เปิดร้านขายของกัน เอาพระมาขาย
พี่ถือหุ้นใหญ่แสนสิริ แล้วพี่มาเปิดร้านขายพระ แล้วบอกดูพระไม่เป็น?
นัท : ผมเจอเขาตอนโควิด เขาดูโซเชียล เอฟพระไป 40 ล้าน แล้วพระที่เขาเอฟไปขาดทุน 30 ล้าน ผมไปดูไปคัดให้
พี่ทำเพื่ออะไร?
เจน : ช่วงนั้นน่าจะเมามันครับ
คนมีเงิน ก็อยากเปิดร้านกับสิ่งที่ชอบ ไม่ใช่เซียนพระแต่ชอบพระ แล้วยังไงต่อ?
เจน : จากนั้นไปที่รีสอร์ตที่พี่เก่งชวน ก็ออกจากพันทิพย์ไป พอไปถึงร้าน ผมยืนยันเลยว่าผมเอาพระติดตัวไปตลอด มูลค่าเยอะ ผมเอาไว้ในรถ ไม่ได้หิ้วลงรถแน่นอน วันที่ผมก้าวเข้าไปหลังปิดประตูล็อกรถแล้ว ผมตกใจเลย เห็นพี่ต้อม นครสวรรค์ กับมาดามเก่งอยู่ในสระว่ายน้ำอยู่สองคน ผมไปนั่งรอในร้านอาหารที่ติดกับสระน้ำเข้าไปก็เจอเฮียตี๋ตื่นสามีพี่เก่งตอนนั้น เขาอาบน้ำขึ้นสระมานั่งทานข้าวกับผม
ต้อม นครสวรรค์ ที่มาดามเก่งแจ้งความคนแรก ว่ายน้ำ?
เจน : เล่นน้ำกันอยู่ ผมนั่งรอในร้านกับเฮียตี๋ตื่น เขาก็สั่งอาหาร ผมทานเจ เขาก็ให้พ่อครัวทำอาหารเจให้ผม ทานจนเย็นเลย จนผมจะกลับแล้ว เพราะบ้านผมอยู่ไกล บ้านผมอยู่กรุงเทพฯ ก็ขอตัวกลับ เขาบอกไหนๆ มาแล้ว เอาพระมาอวดหน่อย เราก็ทนความเซ้าซี้ไม่ไหว หยิบให้เขาดู ยืนยันได้เลยว่าตอนที่เขาเริ่มเอาผ้ามาดู เขาโทรเรียกพี่หนุ่ม พี่หนุ่มไม่ได้มาแต่แรก พี่หนุ่มมาตอนท้ายๆ ตอนผมหยิบพระขึ้นมา พี่หนุ่มไม่ได้เจอแต่แรก ตามมาทีหลัง
ณ เหตุการณ์ขณะนั้น มีเฮียตี๋ตื่น มาดามเก่ง ต้อม นครสวรรค์ มีพี่ 4 คน พอเอาพระมา เขาโทรตามพี่หนุ่มมาวันเดียวกัน มาปุ๊บก็เป็น 5 คน?
เจน : ผมเรียกราคาพระชุดนี้ไป 80 กว่าล้าน เขาต่อรองผมจนจบที่ 65 ล้าน แล้วเขาก็ขอแบ่งชำระเป็นงวดๆ ตกลงราคาจบที่ 65 ล้าน เขาเหมาทั้งกล่องเลยครับ ดูพักใหญ่ๆ ต่อรองราคาพักใหญ่ๆ ถึงจบ
มาดามเก่งดูเองมั้ย?
เจน : ไม่ครับ เฮียตี๋ตื่นเป็นคนดู
เฮียตี๋ตื่นถือเป็นเซียนพระมั้ย?
เจน : เป็นเซียนรุ่นเก่าเลยครับ เป็นผู้ใหญ่เลยครับ เฮียตี๋ตื่น พี่หนุ่ม ต้อม สามคนดู พี่เก่งเขาดูไม่เป็นเหมือนผม ก็นั่งให้เขาเลือกกันดู พอจบที่ 65 ล้าน เขาขอแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ งวดแรกเขาขอจ่าย 13 ล้าน
65 ล้านบาท ตอนซื้อขายกัน อยู่มั้ย?
หนุ่ม : อยู่แล้วครับ ช่วงนั้นสามสี่ทุ่ม
ทำไมเขาโทรเรียกพี่มา?
หนุ่ม : ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน มาดามเขาโทรว่าคุณหนุ่มช่วยมาที่บ้านหน่อย มาประเมินพระให้ที
ฝั่งต้อมดูไม่ขาดเหรอ?
หนุ่ม : ผมไม่ทราบเหมือนกัน
เฮียตี๋ตื่นก็น่าจะดูขาด เขาเรียกพี่มาทำไม?
เจน : พี่เก่งเขากระจายความเสี่ยง ถ้าให้ต้อมคนเดียวจะหนักเกินไป ก็ให้สองคนมาช่วยกันหาร
นี่เป็นอีกเรื่องแล้วนะ ตอนแรกมาดามเก่งจะซื้อเอง 65 ล้าน เฮียตี๋ตื่นดู ต้อม นครสวรรค์ก็ดู เรียกมาอีกคนคือหนุ่ม นครปฐม เพื่อมาดู มาดูพระว่าขาดหรือไม่ขาด แต่มีเรื่องธุรกิจตามมาด้วยเหรอ?
เจน : เขาซื้อจากผมไปขายให้สองคนนี้ ต้อมตอนนั้นผมเข้าใจว่าถ้าผมเป็นพ่อค้า กระจายความเสี่ยงสองคนดีกว่า ต้อมคนเดียวจะหนักเกินไป เพราะต้อมเป็นหนี้พี่เก่งอยู่แล้วช่วงนั้น
เข้าใจแล้ว พี่เจนกำลังจะบอกว่ามาดามเก่งเองเขาซื้อพระพี่ 65 ล้าน เพื่อขายต่อต้อม พี่หนุ่มเหรอ?
เจน : ใช่ครับ ตรวจสอบพระ ประเมินราคา แล้วขาย 75 ล้านบาท
เช็ดโด้ ได้ 10 ล้านต่อหน้าพี่เลย เรื่องจริงเหรอ?
เจน : ผมยังถามว่าพี่ เราต่อกันแทบตาย ผมจะลุกหลายรอบ แต่พี่ก็รั้งไว้ แต่พี่ไปบวกเพิ่ม 10 ล้าน เขาบอกโหย น้อง พี่บวกค่าเสี่ยงภัย ถ้าเกิดสองคนไม่จ่าย พี่ก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าพี่หนุ่มกับพี่ต้อมไม่จ่าย
ซื้อต่อหน้าพี่ 75 ล้านเลยเนี่ยนะ?
เจน : ต่อหน้าผมเลยครับ
นัท : มันเป็นแบบนี้จริงๆ ครับ การซื้อขายพระ บางทีพระเข้า 100 บาท ซื้อ 150 ผมซื้อ 150 อาจขาย 1 ล้านได้ พี่เห็นกันอย่างนี้เลยครับ หรืออาจบวกแสนสองแสนก็เป็นเรื่องปกติจริงๆ ครับ
ทนายตุ๋ย : วันนั้นพี่ต้อมกับพี่หนุ่มรู้มั้ยว่ามาดามเก่งซื้อจากคุณเจน 65 ล้าน
หนุ่ม : รู้ครับ นั่งอยู่ตรงนั้นเลย
พ่อพี่ก็เป็นคนนึงอยู่ในวงการพระเครื่องมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ หลายสมัย ถ้ามีตี๋ตื่น พ่อพี่ก็เล็กหลับแหละ เรื่องนี้ไม่เคยรู้ มันอยู่ในยุคนี้เหรอ?
นัท : ยุคโบราณก็เป็นแบบนี้ครับ บางคนด้วยเซียนใหญ่ด้วยกัน พระองค์เดียวกัน พอเปลี่ยนมือ อำนาจการขายต่างกันครับ ต่อหน้าจริงๆ ครับ เป็นเรื่องปกติครับ
75 ล้านเอามั้ย?
หนุ่ม : ต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์ ก่อนหน้าจะซื้อจะขาย ตอนแรกผมไม่อยากเอาหรอก แต่ต้อมชักชวน ทุกคนก็มองมาที่ผมว่าเป็นไงพี่หนุ่ม พอพูดบ่อยๆ เหมือนกดดันเรา เราก็เลยเอาก็เอา ก็คนละครึ่งกับต้อม หารกันเลย
ประมาณ 37.5 ล้าน พี่ได้เงินสดมั้ย?
เจน : ไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวครับ ผมมีเช็คที่โกเก่งจ่ายให้ผม 65 ล้าน มีสองตอนครับ แล้วก็เช็คต้อมกับหนุ่มคนละ 37.5 ล้าน เขาเก็บเอาไว้ ถ้าสัญญานี้ไม่มีปัญหา เขากำไร 10 ล้าน
เขาสัญญาจะจ่ายเงินพี่เมื่อไหร่?
เจน : ตามดีล ใบแรกจ่ายวันที่ 25 เดือน 8 ปี 67 แต่เขาเรียกเก็บพี่หนุ่ม 15 เดือน 8 ปี 67 พี่หนุ่มเขาจ่ายผมงวดเดียว 13 ล้าน
แสดงว่าเขาซอยของคุณหนุ่ม 2 วัน ในเดือน 8 ห่างกัน 5 วัน งวดแรก 3.25 แสน งวดที่สอง 3 ล้าน เป็น 6.25 ล้าน เขาจะมาจ่ายให้คุณ 25 เดือน 8 ปี 67 ถัดมาอีก 5 วันคุณจะได้อีก 3 ล้าน คุณขายวันที่เท่าไหร่?
เจน : วันที่ 3 ส.ค.67 แกเซ็นเช็คให้ผมตอน 4 ทุ่ม สามีเขาตรวจพระตอน 1 ทุ่ม มีหลักฐานหมด โชคดีที่ถ่ายไว้
เขาขอตีเช็คใบแรก ห่างไป 20 วัน จ่าย 13 ล้านงวดแรก ต่อมา 25 เดือน 9 จ่าย 8 ล้านกว่า จ่ายทุกวันที่ 25 ถัดไปทีละเดือนๆ นี่แหละ จนครบ 65 ล้าน ตัดยอดครบคือวันที่ 25 เดือน 2 ปี 68 ทั้งหมด 7 งวด มีบวกหนึ่งไปด้วย?
เจน : ที่บวกหนึ่ง เขาตีเช็คผิดปีให้ผม ตีปีผิด
ได้สักบาทมั้ย?
เจน : ไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวเลยครับ
แล้วคุณไปอยู่ร่วมกันฉ้อโกงได้ยังไง?
เจน : หลังเช็คเด้งผมก็ไปแจ้งความ ผมแจ้งความปกติ ไม่ได้ขอผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ทางสน.ก็รับแจ้งความ พอรับแจ้งความเสร็จเขาก็ออกหมายเรียกไป 2 ครั้ง คุณเก่งไม่อยู่บ้านหลังนั้นต้องออกเป็นหมายจับ ก่อนออกหมายจับ ตร.เรียกผมไปสอบอีกครั้งว่าผมไปเจอเขาที่ไหน ผมบอกเจออยุธยา ตร.ไปตามตัวเจอที่อยุธยา ก็จับมาดามเก่งจากอยุธยา หลังกระบวนการโดนจับแล้ว ผมรู้สึกผมงานเข้า กรรมการตั้งสอบเพื่อสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ ทั้งที่ผมเป็นผู้เสียหาย เขาใช้ตร.เป็นสิบคนมาสอบแล้วอ้างว่าเป็นมติของที่ประชุมสั่งไม่ฟ้อง ไม่ฟ้องคดีเช็ค เห็นควรไม่ฟ้อง แล้วส่งต่อไปที่อัยการ อัยการแขวงตรงนั้นจำชื่อไม่ได้ ทุ่งมหาเมฆมั้งครับ อัยการก็ตามตร.สั่งไม่ฟ้อง ผมเห็นว่างานนี้ผิดปกติแล้ว เราทำถูกต้องตามสัญญา ผมก็ไปร้องขอความเป็นธรรมที่อัยการสูงสุด อัยการสูงสุดก็มีมติกลับมาว่าให้สั่งฟ้อง หนังสือให้พี่ทนายดูแล้วครับ
ทนายตุ๋ย : จริงครับ มีความเห็นสั่งฟ้องจริง
คุณเจนกำลังจะบอกพวกเราว่า เขามีชื่อพัวพันฉ้อโกงมาดามเก่ง เขาติดต่อมาเลยขอชี้แจงหน่อยได้มั้ย ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย ฉ้อโกงหลอกให้ออกเอกสิทธิ์ ความเสียหายมูลค่า 65 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน คุณบอกว่าคุณคือผู้ถือหุ้นแสนสิริเมื่อก่อน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คุณไปเปิดร้านพระ คุณมีพระอยู่ชุดนึง คุณไปหามาดามเก่ง เขาให้คุณไปหาที่บ้าน คุณเอาพระใส่ในรถ เขาขอดู และขอเช่า 65 ล้านบาท เขียนเช็ค 7 ใบ รวมแล้ว 65 ล้านบาท ประเด็นคือว่าพี่เจนบอกว่า 65 ล้านบาท รับเช็คมาดามเก่งมาไว้กับตัว มาดามเก่ง เอาพระชุดนั้นไปขายให้หนุ่มกับต้อมคนละครึ่ง คนละ 37.5 ล้าน รวมเป็น 75 ล้าน มันก็ไม่เกี่ยวกันเลย มาดามเก่งต้องรับผิดชอบจ่ายคุณเจน ส่วนพี่หนุ่มกับต้อมก็รับผิดชอบจ่ายมาดามเก่ง แต่พอมาดามเก่งไม่จ่ายคุณเลย คุณก็ไปแจ้งความ ตร.สั่งไม่ฟ้อง อัยการก็สั่งไม่ฟ้อง คุณเลยไปร้องที่อัยการสูงสุด?
เจน : ขั้นตอนระหว่างเราวิ่งเรื่องราชการใช้เวลาค่อนข้างมาก และผมเสียโอกาสไปมากแล้ว ยอดมันมูลค่าค่อนข้างสูง พอเห็นอัยการสั่งฟ้องใบแรก ผมก็ดึงเรื่องมาฟ้องเองที่ศาล แต่ส่วนที่เขาไปชี้แจง อาจเป็นใบที่สอง ที่สาม อัยการอาจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ผมไม่ได้ติดใจประเด็นตรงนี้ ตอนแรกผมแจ้งความทีละฉบับ ครบดีลเมื่อไหร่เด้งก็ไปแจ้งความ มันเลยกินระยะเวลานาน
ทนายสกลชัย : แต่คำสั่งอัยการออกมาแค่ฉบับเดียว ถ้าจะรอให้ครบ 7 ฉบับมันจะช้าเกิน เขาเลยไปฟ้องเอง
จากนั้นพี่ทำไงต่อ?
เจน : ผมฟ้องเองที่ศาล ศาลรับฟ้องปลายเดือนมิ.ย. เดือนหน้า ไต่สวนมูลฟ้อง
ฉะนั้นที่มีข่าวว่ามาดามเก่งกับคุณอุ๊ให้สัมภาษณ์กับพี่หมาแก่ ที่บอกว่ามันจบไปแล้วนี่ เพราะอัยการสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดไปแล้ว แสดงว่ามีต่อเนื่องจากนั้นมา?
เจน : ใช่ครับ เพราะผมไปร้องอัยการสูงสุด
คุณฟ้องเองด้วยอีกหนึ่งชุด?
เจน : ถ้าไปรอร้องขอความเป็นธรรมไปมาๆ เป็นปีก็ยังไม่จบ ผมเลยตัดสินใจรวบทุกอย่างฟ้องเอง ใบ 13 ล้าน ใบแรก สั่งฟ้องมาแล้ว แต่เขาพูดไม่หมด
ทนายตุ๋ย : เป็นไปได้เขาอาจยังไม่ทราบคำสั่งอัยการสูงสุด
กำลังงง แล้วพี่อยู่ 1 ใน 9 ได้ไง?
เจน : ผมมองว่าเขาคงหาประเด็นไม่จ่ายผม เลยดึงต้อมกับหนึ่งเข้ามาเกี่ยวในสัญญา หาว่าผมร่วมกับเขาฉ้อโกง ซึ่งเรามากันคนละเวลา
เขาเสนอขายต้อมกับพี่หนุ่มเองไม่ใช่เหรอ?
เจน : ใช่ครับ แล้วถ้าสังเกต เขาไม่เคยพูดถึงตัวเลข 75 ล้านบาทเลย เขาไม่พูดว่าขายต่อ แล้วเขาได้ส่วนต่าง 10 ล้าน มีแต่ฝั่งผมเป็นคนพูดว่าขาย 75 ล้าน ผมมีหลักฐานว่าพี่หนุ่มกับต้อมซื้อไป 75 ล้าน ประเด็นสำคัญที่สุด เช็คใบแรก 13 ล้าน พี่หนุ่มกับต้อม จ่ายเงินมาแล้ว เขาไม่จ่ายเงินให้ผมนะ
คุณจ่ายงวดแรกมั้ย?
หนุ่ม : งวดแรกจ่ายหลังเช็คมีปัญหาเด้ง ผมเอาพระไปเคลียร์ หักยอดที่ต้องจ่ายงวดแรก ก็เรียบร้อยไป
เรื่องหนุ่มกับต้อมต้องไปเคลียร์กับเจ๊เก่งเขาเอง?
เจน : ต้อม นครสวรรค์ เพิ่งส่งไลน์มาให้ผมว่า เช็คใบแรกที่ต้องจ่ายคนละ 3 ล้านบาท เป็นไลน์พี่เก่งบอกว่าจ่ายครบแล้ว จบยอด
งวดแรกจ่ายแล้ว แต่เขารับของต้อมกับของคุณหนึ่งไปแล้ว แต่ไม่จ่ายคุณเจน 13 ล้านงวดแรก?
เจน : วิธีการจ่ายของพี่หนุ่ม เขาบอกผมว่าเขามีพระจำนำอยู่ 6 ล้าน ให้พี่เก่งไปไถ่ถอนมา ส่วนต่างเขาไม่เอาก็หักเป็นยอดเช็คใบแรก
ทนายตุ๋ย : มองว่ามีหนี้พัวพันกันอยู่ สาเหตุที่คุณเจนอยู่ในกลุ่มถูกแจ้งความฉ้อโกง น่าจะเป็นเหตุการณ์วันเดียวกันที่คุยกันเรื่องพระ 65 ล้าน ที่คุณเจนจ่ายให้มาดามเก่ง 4 คนนี้อยู่ในฐานะเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตามกฎหมายกรณีการเปลี่ยนตัวลูกหนี้เปลี่ยนได้แต่บังคับลูกหนี้ไม่ได้ ฉะนั้นคุณเจนเป็นเจ้าหนี้พี่เก่ง พี่เก่งเป็นเจ้าหนี้คุณต้อมกับคุณหนุ่ม แต่ถ้าจะโอนหนี้คุณต้อมกับคุณหนุ่มให้คุณเจนเลยก็ได้ทำ แต่ทุกฝ่ายต้องยอม
เจน : ครั้งแรกที่นัดมาไกล่เกลี่ย เขาบอกจะจ่ายใบแรกให้ และเปลี่ยนคู่สัญญาจากเขาเป็นพี่หนุ่มกับต้อม แต่ผมไม่ยอมเปลี่ยนครับ ที่ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะต้อมมีหนี้กับผม 300 กว่าล้าน
นัท : การเขียนขายเช็คกันแบบนี้ มีเฉพาะในกลุ่มที่สนิทกันจริงๆ ทำไมคนเดียวดูไม่ได้ เพราะการตัดสินใจคนเดียวแล้วบอกราคา คนเดียวจะจำราคาพระทั้งหมดไม่ได้หรอก นอกสายมาก็ต้องถามเพื่อน มาดามเก่งเชิญเขามาดูเพิ่มไม่ผิด แต่คนสำคัญอีกคนที่ไม่ได้พูดถึงคือคุณตี๋ตื่นซึ่งเก่งกว่าพวกเราเยอะ เก่งกว่าผมเยอะเพราะเล่นพระมาก่อน และเป็นแฟนพี่เก่ง เป็นคนประเมินพระมาก่อน เป็นคนตัดสินใจว่าพระชุดนี้ซื้อได้ เคสที่ผมเจอ ต้อมทำกับผมคือเอาพระผมไป หมุนเวียนเอาพระไปขาย ไปจำนำ มันใกล้เคียงเคสนี้ ถ้าต้อมกับพี่หนุ่มไม่ได้พระชุดนี้ไป เขาก็ไม่มีเงินมาคืนพี่เก่ง แต่ที่ผมไม่หาเรื่องเขา ไม่ทวงหนี้เขา ผมเห็นสภาพเขาแล้ว ผมเข้าใจว่าผมถามเขาแล้วเขาตอบ เขาเปลี่ยนเยอะมากพี่ เขาตอบเขายังคิด ผมก็สงสารเขา คนกล่าวโจทย์เขาร้อยนึงตลอด ผมก็กล่าวโจทย์เขา ผมเพิ่งรู้ความจริงวันนี้ ผมยังด่ามันว่าสมควร เพราะเราไม่รู้ จนเมื่อกี้ที่เห็นหัวเขา หัวเขาเป็นขนาดนี้เลยเหรอ แต่ตลอดเวลาเราไม่เคยทวงเขานะ เราสงสารเขา แต่อยากให้ทุกท่านช่วยดูสองด้าน เซียนพระดีๆ ก็มีจริงๆ ไม่ใช่ไม่มี แล้วเซียนพระเขาทำมาหากินสุจริต ใช้เงินสดก็เยอะแยะไปหมด อย่ากล่าวหาเซียนพระเป็นโจร เป็นสแกมเมอร์เลยครับ ขอให้แบ่งใจไว้สองฝั่งเถอะครับ ผมก็เลยโดนการเวียนเช็คแบบนี้จากต้อม ที่ผมเสียหาย 20 กว่าล้าน เขาเอาคนมาซื้อแล้วเขียนเช็คให้เรา เขาเอาของไปต่อลมหายใจของเขาไงครับ เพราะเขาเขียนเช็คให้คนอื่นเยอะแยะมากมาย พี่ตื่นเป็นคนขายของให้เราทั้งหมด ก่อนเป็นแฟนมาดามเก่ง พี่ตื่นก็บอกว่าพอเป็นแฟนกัน ก็คงแนะนำว่าผมเล่นเช็คแล้วได้กำไรเยอะ ของทั้งหมดพี่ตื่นเป็นคนขายไว้ด้วย พอคบพี่เก่ง ก็ให้มาซื้อของของตัวเองส่วนนึง
เงินจะกลับมาจากทางไหน?
นัท : ที่เขาขายได้ ลังใครลังมัน
คือคนนอกที่มาซื้อ ถึงเอากลับมาวนในวงการพระ ถูกมั้ย?
หนุ่ม : ใช่ครับ
พี่เอาไงต่อไป?
เจน : ตอนแรกผมฟ้องเฉพาะอาญา แต่จะฟ้องแพ่งตามแล้ว เอาทั้งแพ่งและอาญา ไม่ยอมแล้ว ผมจะลงสมัครผู้ว่า กกท.ซึ่งคัดสรรเร็วๆ นี้ มีข่าวนี้ออกมาผมถึงรีบออกมาชี้แจง ถ้าผมไม่พูดอะไร เท่ากับผมยอมรับความผิด ผมไม่สามารถสมัครผู้ว่ากทท.ได้ ตัวผมทำกีฬามากกว่า 20 ปี ทำแบดมินตัน สร้างแชมป์โลกสารพัดแชมป์มาแล้ว ตอนนี้คนในวงการกีฬาเข้าใจผมผิดหมดแล้ว ว่ามีส่วนฉ้อโกง ตอนแรกเบลอหน้า แต่หลังๆ เขาเปิดชื่อเปิดหน้าผม ผมถึงรีบออกมาชี้แจง
พี่ไม่ได้เป็นหนี้มาดามเก่งเลย แม้แต่สลึงเดียว?
เจน : ไม่เลยครับ เขาเป็นหนี้ผม 2 ชุด ชุดนี้กับอีกชุดต่างหากที่เอาจากคอไป
พี่ไปหาตร.หรือยัง?
เจน : ยังไม่ไป เพราะยังไม่มีหมายเรียกจากตร. แต่มีหน้าผมโผล่ขึ้นมา
นัท : สื่อเป็นคนเปิด
เจน : ผมว่าบ้านเราก็ไม่แฟร์นะ ผมเป็นผู้เสียหายอยู่แล้ว ต้องมาเจออะไรแบบนี้
ต้องแยกจากคนอื่นๆ คนอื่นเขายอมรับว่าเป็นหนี้จริง แต่คุณเจนคือเจ้าหนี้มาดามเก่ง ล่าสุดฟ้องเองแล้ว แล้วจะฟ้องแพ่งตามอีก ถ้าตร.เอาไปลงทำไง?
ทนายตุ๋ย : ถ้าตร.เอาไปลงแล้วเขาเสียหาย ก็ฟ้องตร.ฟ้องสื่อได้ เขาเสียหาย เขาแค่มีการร้องทุกข์ ยังไม่ถูกกล่าวหาเลย ไปเปิดแล้วว่าอยู่ในกลุ่มที่ถูกกล่าวหา
นัท : ถ้าเขาจะไม่จ่ายพี่เจน เขาต้องให้พี่เจนเป็นแก๊งเดียวกับพี่หนุ่ม
เจน : มีทางเดียวที่เขาจะไม่จ่ายเงินผม คือให้ผมไปร่วมกับสองคนนี้ เป็นกระบวนการหลอกลวงเขา ทางเดียวที่เขาไม่ต้องจ่ายเงิน
ติดต่อคุณอุ๊ ไม่อยู่ ไปเมืองจีน ปิดเครื่อง ไปกับมาดาม?
เจน : สมมติว่าพี่เจ้าของทนายเป็นเจ้าของเอ็ม150 ผมซื้อกับพี่ทนาย มีสัญญาหมดทุกอย่าง วันนึงผมไม่มีเงินจ่าย ผมสร้างหลักฐานเท็จแบบนี้ขึ้นมา ตร.หรือกระบวนการยุติธรรม เล่นด้วย ไม่จ่ายเงิน ธุรกิจประเทศไทยใช้ระบบเครดิตจะอยู่กันยังไงครับ ถ้าเอาบรรทัดฐานของผม คดีนายเจนยังผิดเลย
ทนายตุ๋ย : ความจริง ตร.เขารับเอกสารมา ฝั่งที่กล่าวหาฝั่งเดียว เขาดูตามเอกสารนั่นแหละครับ ส่วนเท็จไม่เท็จ พี่เจนที่โดนเอง ต้องไปดูและใช้สิทธิ์แยกกัน
เจน : จนวันนี้ยังไม่มีหมายเรียกผมเลย
ทนายตุ๋ย : น่าจะอยู่ในขั้นตอนสอบสวน ถ้าเขาเชื่อว่ามีความผิดจริง เขาถึงจะเรียกพี่เจนไปให้ปากคำ
เจน : แต่มีข่าวทุกวันนะ จะมีหมายจับออกมาวันนั้นวันนี้ ผมไม่ต้องทำอะไรแล้วกัน
ทนายตุ๋ย : กรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องของสื่อนำเสนอมากกว่า
เจน : แต่ชื่อเสียงผมพังหมดแล้วครับ
ทนายตุ๋ย : พี่ต้องบอกสื่อว่าให้ปิดชื่อพี่ ไม่งั้นก็บอกวันนี้แหละครับ
เจน : วันนี้มันก็ไม่ทันแล้วครับ
ทนายตุ๋ย : ยังใช้สิทธิ์ได้อยู่
เจน : ถ้าผมไปลงสมัครผู้ว่าฯ ผมทำไง ผมหมดสิทธิ์เลยนะ ฝากพี่หนุ่มด้วยครับ เรื่องที่ผมเสียหาย อย่าบอกว่าผมถูกหรือผิดนะ แต่อยากให้สื่อช่วยตรวจสอบให้ดีก่อนทำอะไรแบบนี้ ไปโพสต์แล้วเบลอหน้า แต่เขียนชื่อ จ. ผมว่าแม้แต่นักข่าวกีฬาช่อง 3 ก็รู้จักผมดีครับ ผมอยู่วงการนี้ 20 ปี ผมมีแต่สร้างเด็ก ไม่เคยทำนาบนหลังคนเลย แล้วมาเจอแบบนี้ เรื่องใหญ่ครับ
ทนายตุ๋ย : พี่เจนไปใช้สิทธิ์เอา เพราะตร.เขารับข้อมูลฝั่งเดียว
เจน : ผมก็ไม่ค่อยเชื่อกระบวนการตร. ผมเจอด้วยตัวเองจริงๆ หลังผมแจ้งความเขาเอากรรมการมาสอบ 10 กว่าคน เหมือนผมเป็นผู้ต้องหา วันนั้นที่ไปสอบพี่หนุ่มก็ไปด้วย โกเก่งถีบพี่หนุ่มต่อหน้าตร. ทั้งสิบคน ไม่มีใครพูดอะไรเลยสักคำ วันที่เรียกผมไปสอบที่สน.ทุ่งมหาเมฆ ตร.นั่งเฉยกันหมด ผมเลยไม่เชื่อกระบวนการตร. ทุกวันนี้ขู่จะมีหมายจับ สารพัดหมายออกมา แล้วผมจะอยู่ยังไง
นัท : ถือหุ้นแสนสิริยังโดน
เจน : เมื่อก่อน ตอนนี้ไม่มีแล้วไง ผมก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่เคยเดินไปขอให้ใครช่วยเรื่องนี้ ไม่เคยจริงๆ
ไปขอสิครับ?
เจน : ไม่ครับ ผมเชื่อว่าผมบริสุทธิ์พอ ที่มาของพระไม่ได้โกง ไม่ได้ขโมยใครมา ที่มาถูกต้องหมด
ทนายตุ๋ย : ตอนนี้ไม่ต้องรอหมายเรียก เอาหลักฐานไปชี้แจงกลับไปที่ตร.
เจน : เดี๋ยวพอเขารู้เรื่อง ก็มาแก้หักมุมอีก
ทนายตุ๋ย : วันนึงเขามีหมายเรียก พี่เจนก็ต้องชี้แจงอยู่ดี เอกสารชุดนี้ต้องอยู่ในระบบอยู่แล้ว คงกลับไม่ได้ เอกสารไม่โกหกเท่าคำพูดคน ศาลจะเชื่อมากกว่า
นัท : ตร.เจรจายอดหนี้เหลือเท่าไหร่นะ ที่พี่เล่าให้ฟัง
เจน : มีทั้งตร. นักการเมือง เลขารัฐมนตรี สารพัดครับ ผมบอกอยากมา มาหาที่ออฟฟิศ ออฟฟิศผมมีกล้องหมด เขาขอเจรจาจ่ายตรงนี้ให้แล้วยอมเปลี่ยนสัญญาเอามั้ย หรือยอมความกันไปเลย สูงสุดที่ต่อรองกันมาคือ 15 ล้าน
จาก 65 ล้าน เหลือ 15 ล้านแล้วจบๆ กันไป ยอมมั้ย ถ้ายอมจะมานั่งตรงนี้เหรอ?
เจน : ใช่ครับ ไม่ยอมครับ
พระอยู่ไหนตอนนี้?
หนุ่ม : กระบวนการซื้อขายวันนั้น หลังจากวันที่เราซื้อขายเสร็จ เราก็เอาพระไปขายเลย
เงินอยู่ไหน?
หนุ่ม : บางส่วนหมุนใช้ผ่านเช็คให้มาดาม มีเช็คชุดเก่า ค่าพระอันเก่า ก็จ่ายไปก่อน
พี่ซื้อพระก็ต้องจ่ายพระอันนี้สิ?
หนุ่ม : มีเอาพระเครื่องมาหัก ที่จะจ่ายพระชุดนี้ พระต้องช่วยกันกระจายขาย ดูเป็นองค์ๆ ไม่ได้ขายทีเดียวหมด ถ้าขายทีเดียวหมดมันง่าย แต่นี่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะ
ตอนนี้เหลือพระกี่องค์?
หนุ่ม : น่าจะไม่เหลือแล้วครับ
เงินล่ะ?
หนุ่ม : เงินก็น่าจะไม่เหลือ เพราะกระจาย ระหว่างผมกับคุณต้อม ที่เอาพระไป ผมก็มีความเสียหายนะ คุณต้อมบิดไปส่วนนึง จากที่ผมควรจะได้
ความเสี่ยงพี่ต้องรับไว้เอง เรื่องต้อมก็เรื่องต้อม เรื่องเจ๊เก่งก็เรื่องเจ๊เก่ง?
หนุ่ม : เรายังรับผิดชอบอยู่
นี่คือการหมุนเงินของพี่ ผิดหัวผิดรูปมันเลยเป็นแบบนี้ ผมว่ามันไม่ถูกต้อง?
นัท : คุณหนุ่มเขาก็ยอมรับ หนี้เขาก็ต้องจ่าย แต่สภาพชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นแหละ
หนุ่ม : ระหว่างขายพระชุดนี้ ระหว่างผมกับต้อม ก็มีการนัวกัน ก็เลยหยุด คุณเก่งก็ไม่เอาแล้ว ปัญหามันจะเกิด เรียกมาเคลียร์กันทั้งหมดว่าพระชุดนี้ใครเป็นคนจ่าย ผมบอกผมจ่ายก็ได้แต่ต้องเป็นความจริงว่าผมเอาไปเท่าไหร่ ต้อมเอาไปเท่าไหร่ ผมเอามา 5 องค์ก็จ่าย 5 องค์ แต่เผอิญวันนั้นเคลียร์กันไม่จบ พี่เจนเขาไม่ยอม
พี่เจนขายให้มาดามเก่ง มาดามเก่งก็ต้องจ่ายพี่ อยู่ดีๆ จะให้ทางนี้จ่ายก็ไม่ได้ เพราะมันคนละมือกัน เอาเป็นว่าหมายที่ออกมา ภาพที่ออกมา กลายเป็นพี่ร่วมกระบวนการเขา เอาพระไปหลอกเขา เอาเช็คเขาไป แล้วไปฟ้องเขา เหมือนร่วมกันฉ้อโกงเขา ทั้งที่พี่กับตาหนุ่มคนละเรื่องเลย ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ตาหนุ่มสายมาดามเก่งด้วยซ้ำ มาดามเก่งเรียกเขามา แต่งงตร.อัยการสั่งไม่ฟ้องจริงเหรอ ด้วยเหตุอะไร?
ทนายตุ๋ย : เขาไม่ได้บอกเหตุไว้ในนี้ เพราะถ่ายมาไม่ครบในคำสั่ง แต่พอพี่เจนไปร้องขอความเป็นธรรมอัยการสูงสุดเลยย้อนกลับมาว่าให้สั่งฟ้อง
ณ ปัจจุบันนี้ให้สั่งฟ้อง?
เจน : เช็คใบแรก เช็คใบอื่นผมไม่ตามแล้ว กระบวนการมันช้า ผมฟ้องเอาเลยครับ
มิ.ย.ขึ้นศาลไต่สวน เหตุนี้มาดามเก่งเอาไปอ้างได้มั้ย?
ทนายตุ๋ย : เชื่อว่ามีร้องทุกข์แล้ว ไม่งั้นข่าวออกมาได้ยังไง หลังมาดามเก่งไปร้องทุกข์แล้ว ให้ปากคำตร.อย่างไร ต้องไปต่อสู้ เพราะบ้านเราเป็นระบบกล่าวหา
นัท : ระบบกล่าวหาทำให้พวกผมโดนกล่าวหาไปด้วย
ทนายตุ๋ย : ไปถึงศาลก็เหมือนกัน ขั้นตอนเป็นแบบนี้ เป็นกระบวนการ
นัท : วันที่โซเชียลด่าคุณเจน วันนี้คุณเจนมาชี้แจงความจริงตามที่เราเห็น คิดว่าใครจะมาขอโทษมั้ยล่ะ เรื่อง 100 บาทก็ยังด่าเขาอยู่ดี วงการพระอยู่กับเครดิต ถ้าขาดความน่าเชื่อถือแล้วก็คือจบ
หนุ่ม : สำหรับวงการพระเครดิตค่อนข้างสูงกว่าวงการอื่นๆ มาดามระบุว่า พี่เจน หนุ่ม ต้อม ร่วมกันเข้าไป จริงๆ ผมไปทีหลัง ไม่น่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการด้วยซ้ำ
อ่านดูแล้ว คำสั่งที่ไม่ฟ้อง เขาบรรยายประมาณว่าเจตนาของพี่เจน ต้องการขายพระให้ต้อม กับหนุ่ม ไม่ได้เจตนาขายให้มาดามเก่ง แล้ววันนั้นรับพระไปวันเดียวกัน พี่ก็อยู่ในที่เกิดเหตุ?
เจน : วันนั้นพี่หนุ่มกลับกี่โมง
หนุ่ม : น่าจะหลังสุด
เจน : ผมมีหลักฐาน ผมถึงบ้านตอนตีหนึ่ง ผมยืนถ่ายรูป
เก็บหลักฐานไปพูดในชั้นศาล ให้ไปรู้กันตรงนั้น เอาเป็นว่าวันนี้พี่เจนเองยืนยันไม่ได้เป็นหนี้มาดามเก่ง ไม่ได้ฉ้อโกงตามถูกกล่าวอ้าง พี่เจนขายพระให้มาดามเก่ง 65 ล้านจริง มาดามขายต่อให้ต้อมกับหนุ่ม 75 ล้าน พี่รับทราบว่าเช็คงวดที่หนึ่ง พี่ไม่ได้เงิน สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด ก็ไม่ได้รับเงิน พี่ไปแจ้งความ ดำเนินคดี ตร.อัยการสั่งไม่ฟ้อง พี่เลยไปร้องอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดกลับสั่งให้ฟ้อง นั่นคือเช็คที่หนึ่งนะ 13 ล้านกว่า ส่วน 3 4 5 6 7 พี่ฟ้องเอง?
เจน : รวมทั้งฉบับแรกด้วยครับ
ส่วนพี่หนุ่ม เป็นหนี้มาดามเก่งจริง 100 กว่าล้านรวมดอกเบี้ย ไม่มีเจตนาหนี แต่ไม่มีจ่าย?
หนุ่ม : ไม่ใช่นะ เรื่องสรุปหนี้ก็คุยกันตลอด ไม่มีคำว่าโกงหรือหนี แต่ที่บิดกันช่วงหลัง กลายเป็นว่าเราเป็นแบบนี้ตามข่าว พอผมบาดเจ็บไป ก็ไม่มีการคุยกันอีกเลย แล้วก็เอาไปตีความกันแล้วแต่ เราเป็นฝ่ายลูกหนี้ทำอะไรไม่ได้มากหรอก เราก็ยอมรับสภาพ แต่ในความเป็นจริง เป็นหนี้ก็ต้องใช้ อันนี้ถูกต้อง ตอนนี้อยู่ในกระบวนการศาลแล้ว ส่วนผมมาเกี่ยวพันกับพี่เจน ผมก็ยังงงๆ ว่าเกี่ยวพันยังไง ต่างคนต่างไปซื้อไปขาย จาก 65 เป็น 75 ได้ไง ตอนแรกผมบอกว่าไม่เอาได้มั้ย 75 เนี่ย
มาดามเก่งเขาอาจเข้าใจว่าเขาเหมือนนายหน้าตัวกลาง เขาได้ 10 ล้านต่างหาก?
หนุ่ม : ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้รอซื้ออยู่ตรงนั้นหมด
เป็นไปได้มั้ยเขาจับชน แล้วเขาได้ 10 ล้าน?
ทนายสกลชัย : นิติกรรมสมบูรณ์ทุกฝ่ายต้องเห็นตรงกันครับ ไม่ใช่คิดเอาเอง
คำถามง่ายๆ ตอบง่ายๆ วันนั้นซื้อพระจากใคร 75 ล้าน ระหว่างมาดามเก่ง กับเจน?
หนุ่ม : ผมซื้อจากมาดาม เพราะเช็คผมออกให้มาดาม 75 ล้านผ่าครึ่ง 37.5 ล้าน
คุณซื้อพระจากใคร?
หนุ่ม : จากมาดาม คนละครึ่งกับต้อม
ไม่ได้ซื้อจากเจน?
หนุ่ม : ไม่มี เขาไม่เคยขายพระให้ผมตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับ
คุณขายพระให้ใคร?
เจน : มาดามเก่งครับ
หนุ่ม : ผมไม่เคยซื้อขายกันอยู่แล้วครับ
คุณนัทเป็นตัวแทนวงการพระ เห็นว่าเครียดกันมาก?
นัท : ไม่มีใครกล้าพูดหรอกครับ ผมออกมาโดนด่าทุกวัน ว่ามึงก็พวกโกงนั่นแหละ ทั้งที่ผมก็เป็นเจ้าหนี้ของคนบนโต๊ะนี้ ผมไม่ทวงเขาด้วย ผมให้โอกาสเขาทำงาน ใน 9 คนนั้น ผมเป็นเจ้าหนี้ 4 คน แล้วถามผมมานั่งทำไม พี่ครับ ผมมานั่งเพราะว่าพวกพี่กล่าวหาเซียนพระทั้งหมด เมตตาเซียนพระที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเถอะครับ คนที่เขาเล่นกระดาษ เล่นเช็คกระดาษ มันมีแค่ 10-20 คน มันไม่ได้มีทั้งวงการหรอกครับ อยากให้เข้าใจด้วยว่าเซียนพระที่ทำมาหากินบริสุทธิ์ มีเป็นแสนคน ทั้งออนไลน์และระบบธรรมดา ก็ขอความเมตตาว่า ยิ่งเราโจมตีตลาดก็ยิ่งเงียบไปเรื่อยๆ เราขายพระไลน์แมนก็ได้เงินนะ สร้อยก็ได้เงินนะ กล่องถาดทุกอย่างก็ได้เงิน เป็นระบบที่ใหญ่จริงๆ เป็นแสนล้านต่อปี ขอให้สื่อหรือทุกท่านที่เมตตาอย่าเหมารวมว่าการเกิดขึ้นของคน 20 คน เป็นเซียนพระทั้งหมด
ทางนี้เขาโดนพาดพิงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เขาติดต่อมาอยากชี้แจง คือทางพี่หนุ่มทางพี่เจน ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้เกี่ยวข้องคดีมาดามเก่งกับโทน บางแคนะ อันนั้นเป็นเรื่องของเขาไปเลย แต่อันนี้มีชื่อเป็น 2 ใน 9 ฉะนั้นวันนั้นพอเราโชว์ปุ๊บเขาบอกว่าไม่ใช่แล้ว เขาขอชี้แจงหน่อย เราก็ยินดีนะ คุณจะได้พูดในมุมมองของคุณ?
เจน : ครับ
เครียดมั้ย?
หนุ่ม : เครียดสิครับ ผมไม่ได้มาออกโหนกระแสเพื่อปฏิเสธหนี้ ผมมีหนี้จริงผมก็ต้องรับผิดชอบ แต่กระบวนการเป็นหนี้ ควรให้เป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่เอาลึกลับซับซ้อนมาบีบแพ่งเป็นอาญา เอาโน่นเอานี่ จะกลั่นแกล้งเรา ขออย่าให้ทำ แล้วเอาซอฟต์ๆ เหมือนคนคุยกันรู้เรื่องดีกว่า ก็ว่ากันไป
พี่อยากพูดอะไร?
เจน : ผมไม่มีอะไร อยากเตือนนายกอุ๊หน่อย ด่าผมทุกคืน ผมแคปไว้หมดแล้วครับ กำลังดูว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี ด่าว่าผมขี้โกง บิ๊กเจนว่าที่ผู้ว่ากกท. โพสต์ด่าไอ้เจน แม้กระทั่งกลุ่มไลน์ที่เล่นแชร์กัน เขายังเข้ามาด่า สุดท้ายบอกจะมาชวนกินข้าวกินน้ำกัน โทรหาผม ผมไม่รับสายคนแบบนี้ ไม่รู้จะรับทำไม มีหลักฐาน หลังผมพิมพ์ในกลุ่มไลน์ พี่อุ๊ จำผมได้มั้ย ผมคนที่พี่นัทพาไปซื้อที่ที่อยุธยา อ๋อ แล้วแกก็เปลี่ยนคำพูด ลบข้อความหมิ่นประมาทผม แต่ผมแคปไว้หมดแล้ว หลังจากนั้นพยายามโทรหาผม ไม่รู้จะรับทำไม ไม่รู้จะคุยทำไมกับคนแบบนี้
ฟ้องมั้ย?
เจน : ฟ้องครับ ถ้าผมไม่ได้เป็นผู้ว่ากกท. ผมจะฟ้องเอาเงินทั้งหมดเข้ากองทุนการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนักกีฬาไปแข่ง ไม่เอาแม้แต่บาทเดียวครับ
อดีตเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่แสนสิริ แต่ขายไปหมดแล้ว พี่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมั้ย?
เจน : รู้จักเยอะครับ
แต่ไม่พึ่งใครเลย?
เจน : คุณชาดา สนิทกับผม 20 ปี ผมไม่เคยไปพึ่งแกเลย ถ้าผมจะพึ่ง วันแจ้งความผมยังนั่งแท็กซี่ไปแจ้งความเลย ถามร้อยเวรได้ เขาออกหมายจับ เขาโทรมาบอกว่าจับเรียบร้อยแล้วนะ ผมยังพูดว่าเก่งเป็นผู้หญิงทำไมต้องจับขนาดนั้นทำไมไม่เชิญมาสอบ ทำตามกระบวนการ ผมพูดแบบนี้จริงๆ นะ ถ้าผมจิตใจแบบนั้น ผมดูแลนักกีฬาไม่ได้
พึ่งได้แต่ไม่พึ่ง จะฟ้อง?
เจน : ฟ้องไปเลย