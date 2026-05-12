“หนุ่ม นครปฐม” เปิดสมองโดนทำร้าย! เอาผิวที่ขาไปแปะหัว ระบบสมองเปลี่ยน อ้างคนรู้สถานที่นัดหมายคือ “มาดามเก่ง” เล่าความจริงโอนเงินร้อยเดียว

เปิดใจ “หนุ่ม นครปฐม” เคลียร์ปมหนี้ 115 ล้าน “มาดามเก่ง” ต้นตอพัวพันพนันป๊อกเด้งและวิกฤตวงการพระแจงดรามาโอนร้อยเดียวไม่ได้กวนโมโห ก่อนถูกทำร้ายปริศนาหลังนัดเคลียร์หนี้ เปิดให้ดูจะจะ ต้องเอาผิวจากขาไปแปะหัว ระบบสมองเปลี่ยน อ้างคนรู้ที่นัดหมายมีคนเดียว ทุกวันนี้ทำงานไม่ได้เหมือนเดิม
ยังเป็นประเด็นในสังคม สำหรับกรณีร้อนฉ่าในวงการพระเครื่อง ระหว่าง “โทน บางแค” กับ “มาดามเก่ง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์”นักธุรกิจพันล้าน ปมหนี้สินกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งบานปลายไปถึงเซียนพระอีกหลายราย โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา “อุ๊ กรุงสยาม” และ “อั๋น โอกิ” ได้ออกมาเผยในรายการโหนกระแส พร้อมพาดพิงถึง “หนุ่ม นครปฐม”เซียนพระอีกคนอ้างหนุ่มเป็นลูกหนี้มาดามเก่ง ติดหนี้มาดามเก่ง 100 ล้าน แต่โอนเงินให้มาดามเก่งแค่ 100 เดียว โดดป้องมาดามเก่งไม่ได้สั่งคนทำร้ายหนุ่ม นครปฐม ร้อนถึง หนุ่ม นครปฐม ออกมาขอความเป็นธรรม
สัมภาษณ์ หนุ่ม นครปฐม และ เจนคู่กรณีมาดามเก่ง มาพร้อม ทนายสกลชัย ลิมป์สีสวรรค์ ทนายความหนุ่ม นครปฐม และ ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ทนายคนกลาง
คุณหนุ่มกังวลใจมั้ย?
หนุ่ม : กังวลใจนิดหน่อย ร่างกายเรายังไม่ปกติดี
รู้จักมาดามเก่งได้ไง?
หนุ่ม : รู้จักเขาเพราะว่าแฟนของเขา คือเฮียตี๋ตื่น ผมทำการค้าขายเรื่องพระกับเฮียตี๋ตื่นเป็นหลัก ปลายปี 65 ผมได้รู้จักกับมาดามเก่ง
คุณหนุ่มเป็นเซียนพระ เล่นพระอะไร?
หนุ่ม : หนักไปทางเบญจภาคีครับ
รู้จักกันแล้วไงต่อ?
หนุ่ม : เฮียตี๋แนะนำว่าหนุ่มค้าขายกับมาดามเก่งได้นะ ตอนนั้นพอเริ่มขึ้นปี 66 ก็ค้าขายเรื่อยมา มีผลประโยชน์ร่วมกันในสิ่งที่ค้าขายร่วมกันมาโดยตลอด จนปี 67 มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนปกติ เงินสดมีบ้าง แต่น้อย จ่ายเช็คบ้าง ต่างคนต่างซื้อขาย ถ้าคุณเก่งเขาชอบ เขาอาจซื้อเรา ถ้าเราชอบสิ่งที่เขาเสนอหรือเฮียตี๋ตื่นเสนอ เราก็ซื้อเขา
มาดามเก่งเป็นเซียนพระเหรอ?
หนุ่ม : ไม่ใช่ครับ ช่วงที่ผมเข้าไปรู้จักกับเฮียตี๋ ผมไม่รู้ว่ามาดามเก่งเขาทำอะไร เขาค้าขายอะไร ไม่ได้รู้ตรงนั้น พอค้าขายไปเรื่อยๆ ปลายปี 65 เขาก็แนะนำว่ามาดามมีพระนะ ก็มาดูกัน ถ้าสนใจก็ซื้อขายได้นะ
ถามมั้ยมาดามเอามาจากไหน?
หนุ่ม : ไม่ได้ถามครับ
คุณรู้มั้ยมาดามรู้จักเซียนพระอีกมากมาย?
หนุ่ม : ไม่ทราบเหมือนกันครับ ที่รู้จักกันใหม่ๆ ผมไม่รู้ข้อมูลมาดามเลย ต่างคนต่างซื้อขายกัน จ่ายเป็นเครดิตค่อนข้างเยอะ จ่ายเป็นเช็ค เครดิต 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน วนกันอยู่อย่างนี้ครับ
จ่ายมั้ย?
หนุ่ม : จ่ายครับ ไม่มีปัญหากัน ส่วนใหญ่ 10 เดือนแล้วแต่บางคน ของผมมีหมด 5 เดือน 3 เดือน 6 เดือน มีหมดครับ
เรื่องรถเรื่องอย่างอื่นมีด้วยหรือเปล่า?
หนุ่ม : ช่วงแรกๆ ไม่มีครับ หลังๆ มีซื้อรถกับเขาครับ แต่คืนไปแล้ว เป็นรถบีเอ็ม รุ่น 50 ตอนนั้นผมซื้อน่าจะ 5 ล้านกว่า เป็นรถมือสอง
ตามตลาดไม่ได้ขาย 5 ล้านกว่า?
หนุ่ม : ผมไม่ทราบครับ ไม่ได้เช็ก ซื้อเหมือนคนสนิทกัน แล้วผ่อนเป็นเดือนๆ เอา ผ่อนกับมาดามตีเช็ค ผมจำไม่ได้ ระยะผ่อนน่าจะสั้น
มีใช่มั้ย กรณีที่พวกเซียนพระบางคน เวลาไปซื้อรถ สมมติซื้อปอร์เช่ คันนึง 10 ล้าน แต่ไปซื้อเขา 18 ล้าน แต่ตีเช็คล่วงหน้า 10 เดือน ใบนึงสองล้าน ให้ครบ 18 ล้าน เท่ากับคนที่ขายได้ 8 ล้านเขาก็เอา แต่เราได้ตีผ่อนไปเรื่อยๆ เขาใช้วิธีการแบบนี้ใช่มั้ย?
หนุ่ม : เคยได้ยินเหมือนกันครับ แต่ผมไม่ได้ใช้วิธีนี้
ตรงนี้เลยเหมือนดินพอกหางหมู ผมมีรถ 10 ล้าน แต่มีคนเสนอ 18 ล้าน ผมก็ขาย แต่มีข้อแม้ ตีเช็ค 2 ล้านๆ จนครบ 18 ล้าน เป็นเดือนๆ ไป สุดท้ายดินพอกหางหมู เอารถไปขายก่อนแล้วเอาเงินมาผ่อนทีหลัง อันนี้คิดว่าได้กำไร 8 ล้าน มันมีวิธีแบบนี้ใช่มั้ย คุณเคยได้ยินมั้ย?
หนุ่ม : พอได้ยินครับ แต่เป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ ต้องไปถามเขาเอง
ยังไงต่อ?
หนุ่ม : ช่วงรู้จักมาดามเก่งผมก็ซื้อขายตามปกติ ในการมีเครดิต แลกพระกันบ้าง 66 ไม่มีปัญหาอะไร แต่ 67 หนักมาก เพราะวิกฤตต้อม นครสวรรค์เป็นโดมิโน่ ราคาพระดิ่งแบบคาดการณ์ไม่ได้ ดิ่งลงตลอด
ดิ่งยังไง ทำไมทุกคนพุ่งเป้าไปที่ต้อม นครสวรรค์?
หนุ่ม : พอทุกคนโดนไปค้าขายกับต้อมก็มีปัญหา แต่คนไปค้าขายกับต้อม ก็ดันมาค้าขายกับเรา ก็มีปัญหากับเราอีก ก็พันๆ กันตลอด
ต้อมตีเช็คกับคนอื่นๆ ไว้ ต่อให้คุณทำธุรกิจกับคู่ค้าต้อม คุณก็มีปัญหา เพราะเขาไม่มีเงินจากต้อมมาให้คุณ คุณทำธุรกิจกับเจ๊เก่ง ไม่มีเงินให้เจ๊เก่ง?
หนุ่ม : ครับ หนักๆ เลยพอสินค้ามันลงแล้วคนบาดเจ็บในโดมิโน่ของต้อม ทุกคนก็ดร็อปซื้อขายลง พอดร็อปลงการซื้อขายก็ไม่โฟล ทุกคนก็ติด ไม่เอา การซื้อขายปกติก็หยุดไป ช่วงนั้นราคาลงไปเรื่อยๆ สมมติผมค้าขายกับคุณเก่ง เราก็ลำบาก เราออกตัวไม่ได้ การขาดทุนมันก็ลงทุกวัน มันแบกรับการขาดทุนตรงนั้นเยอะ น่าจะกลางปี 67 เป็นต้นมา วงการพระสะเทือนทั้งหมด ทั้งกระแสสังคม หรือความนิยมศรัทธาของคน
เป็นหนี้กับคุณเก่งเท่าไหร่?
หนุ่ม : ตอนนั้นสรุปก็ร้อยกว่าล้าน ผมไม่แน่ใจ แต่ร้อยกว่า ผมยังจำไม่ได้
ทนายสกลชัย : ที่ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้กัน ประมาณ 115 ล้าน
ตัวเลข 160 ล้านกว่ามาจากอะไร?
ทนายสกลชัย : อันนี้น่าจะรวมยอดหนี้คุณเจนด้วยหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจ คนละส่วนกัน
เรื่องคุณหนุ่ม ขานึงไปเกี่ยวกับคุณเจนอยู่ ซึ่งหนี้คุณหนุ่ม มีหนี้ 115 ล้าน?
ทนายสกลชัย : 115 ล้านคือรวมดอกเบี้ยหมดแล้ว ทำสรุปยอดหนี้แล้ว
165 ล้าน ขานึงพันกับคุณเจน?
ทนายสกลชัย : น่าจะอย่างนั้น
115 ล้านเป็นหนี้จากการทำอะไรร่วมกัน?
หนุ่ม : ค้าขายพระเครื่องทั่วไปครับ ปู่ทิม ปู่ทวด ปู่โต๊ะ แบรนด์เนมบ้างครับ
ไม่รวมดอกเบี้ย กลมๆ เท่าไหร่?
หนุ่ม : ไม่น่าเกินร้อย หลักสิบล้าน
แต่ 115 ล้าน รวมดอกเบี้ย คุณเสนอเอง หรือเขาคิดมาให้?
หนุ่ม : ผมคิดไม่เป็น เขาคิดมาให้
ทนายสกลชัย : ในสัญญาเขาระบุว่าร้อย 12 ต่อปี แต่ตัวเลขจริงๆ เขาบวกไปเท่าไหร่เราไม่รู้ ตอนคุณหนุ่มไปเซ็นเขาไม่ได้ดูเลย สัญญาทางโน้นทำมาเองเลย ดอกเบี้ย ร้อย 12 ต่อไป เขาก็เซ็นเลย มอบเช็คให้ 144 ใบ ตีเช็คล่วงหน้าให้ 4 ปี ทางคุณเก่งบอกให้เซ็นล่วงหน้า
หนุ่ม : สมมติเราผ่อนรถคันนึง 5 ปี ก็เอาราคารถหารเฉลี่ยไป
ทนายสกลชัย : ดอกเบี้ยเขาคิดเหมือนสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ คิดรวมล่วงหน้าเลย แล้วหาร
คนดูรายการอยู่ มีลูกบอกลูก มีหลานบอกหลาน อย่าทำวิธีแบบนี้ คุณเป็นหนี้ใช้ยันชาติหน้านะ อันตรายมากนะ อย่าไปเลียนแบบ อย่าคิดว่านี่คือหนทางแห่งปัญญา เล่นแร่แปรธาตุหลบได้เลี่ยงได้ นี่ยังไม่คุยเรื่องภาษีเลยนะ สรรพากรไม่รู้ยังไงด้วยนะ?
หนุ่ม : ก้อนหนี้ 100 กว่า เป็นการสรุปที่ผมคงค้างทั้งหมด ไม่ว่าเรื่องขาดทุนจากราคาพระ เราแบกรับ ขาดทุนจากแบรนด์เนมที่เราซื้อเขามา เราก็แบกรับ แล้วมียอดหนี้ที่เราเคยเล่นการพนันกับคุณเก่งเอง มันก็รวมอีรุงตุงนังแบบนี้
แบรนด์เนม ซื้อพระ เล่นการพนัน เล่นการพนันอะไร?
หนุ่ม : ตอนที่ซื้อขายกัน มีช่วงว่าง ก็ชวนกันเล่นไพ่ป๊อกครับ ตั้งวงกันเอง 3 คน 4 คน
มีการแทงไปแล้วเอาพระมาหักกลบมั้ย?
หนุ่ม : พอเราเสียเราก็ต้องเคลียร์ เอาพระมาจ่ายบ้าง เงินสดเคลียร์บ้าง
เดอะสโตนของแท้?
หนุ่ม : พอเป็นยอดหนี้สรุปเสร็จปุ๊บ เราก็ทำสัญญา ต้องยอมรับสภาพตรงนั้น แล้วผมก็แยกไม่ออกว่าที่รวมตรงนี้ มันอีรุงตุงนัง ที่เคลียร์ไปแล้วก็มีส่วนนึงเฉพาะค่าเล่นการพนัน ผมก็เขียนเช็คส่วนนึงจ่ายค่าพนัน แต่เขารวมบัญชี ไม่ใช่ผมรวม เขารวมบัญชีแล้วแจ้งยอดรับสภาพหนี้กัน แล้วออกเช็ค ซึ่งเป็นที่มา 100 กว่า
ทนายตุ๋ย : พี่หนุ่มเองต้องตรวจสอบ พี่หนุ่มไม่ตรวจสอบแล้วไปเซ็น
หนุ่ม : มันเยอะมาก ผมไม่ใช่คนทำสัญญา ผมไม่ใช่คนสรุปหนี้
ขอดูสัญญาหน่อย?
หนุ่ม : ไม่มี
ทนายสกลชัย : สัญญามีที่ฝ่ายโน้นฝ่ายเดียว ตอนนี้เขามีการฟ้องดำเนินคดี สัญญาอยู่ในสำนวนแล้ว
สำเนามีมั้ย?
ทนายสกลชัย : ไม่ได้มีให้
คุณเป็นหนี้ 100 กว่าล้าน ไม่มีสัญญาเลยเหรอ?
หนุ่ม : ตอนแรกคิดว่าจะส่งมาให้ตามหลัง แต่ค้นแล้วไม่เจอ ไม่เจอแสดงว่าไม่มี มันมีการเปลี่ยนมาหลายครั้งก่อนหน้านั้น ก่อนมาสรุปอย่างนี้
ทนายสกลชัย : มีการตีเช็คล่วงหน้า ชำระหนี้ไปหลายครั้ง เขาก็เอาเช็คที่เคยตี คืนแล้วตีเป็นสัญญาฉบับใหม่ เป็นฉบับนี้เลยรวบยอด
พี่นัท แฟนพันธุ์แท้ เป็นอีกคนที่พอรู้เรื่องราว ต้อม นครสวรรค์?
นัท : ผมเป็นเจ้าหนี้ต้อมประมาณ 20 ล้านบวก ผมก็โดนภาวะนี้ด้วย ตอนนั้นลำบากมาก ต้องเอารถคุณแม่ เอาอะไรไปขายใช้หนี้คนที่เราเอาเช็คไปแลก เสียพระด้วย
หลังจากนั้นยังไงต่อคุณหนุ่ม เซ็นเช็คไป 144 ใบ เป็นหนี้ 115 ล้านบาท?
หนุ่ม : หลังผมทำสัญญาสภาพหนี้ ตีเช็คไป 100 ใบ ตอนนั้นหนี้รวมทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ รวมเป็นชุดนี้ ต่างคนต่างค้าขายกันต่อ ผมก็ยินดีไม่ได้มีปัญหาอะไร ยอดหนี้เราก็คุยกันว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้ เราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร แต่มีปัญหาคือเราค้าขายไปได้สักระยะนึง ช่วงนั้นล้มเป็นโดมิโน่ ทุกอย่างดาวน์ลงหมด อย่างผมทำสัญญาเดือนนึงทำ 3 ใบ ใบนึงเกือบล้าน เดือนนึงจ่ายเกือบ 3 ล้าน มันก็รับสภาพไม่ไหว ต้องเคลียร์กันต่อ ระหว่างที่คุยว่าไม่ไหว ก็คุยกับแกตลอด ไปมาหาสู่ปกติ มีช่วงที่หยุดคุยกันคือ 14 ม.ค. วันที่ผมถูกทำร้าย ผมก็ไม่ได้คุยอีกเลย เพราะผมอยู่ในสภาพจิตใจย่ำแย่
เซ็นเช็ควันเดียว 144 ใบ?
หนุ่ม : ใช่ เสร็จในวันเดียวเลย
แบ่ง 3 พาร์ต พาร์ตแรกค่าพระ พาร์ตสองค่าพระ แบรนด์เนม พาร์ตสามการพนัน เล่นป๊อกเด้งกัน 115 ล้าน จากนั้นใช้หนี้เขาบ้างมั้ย ใบแรกจ่ายเขามั้ย?
หนุ่ม : ผมทำกลางๆ ส.ค. 67 ใบแรกน่าจะดีลที่ต.ค. พอมีปัญหาต.ค.จ่ายไม่ได้ มันเด้ง ก็เคลียร์ ช่วงนั้นยังมีซื้อขายกันอยู่หลังทำสัญญาไปแล้ว ก็หลายล้านแหละ พอมันเด้งผมก็บอกว่าไม่น่าจะไหว ขอคุยเรื่องตัวยอดหนี้ตรงนี้ให้โฮลได้มั้ย ให้ปีนึงหรือ 6 เดือน ให้เรามีโอกาสตั้งหลักหายใจก่อน เรื่องบิดหรือไม่ใช้หนี้ไม่มีเจตนาตรงนั้น เพราะยอดหนี้การพนันที่เล่นกันมาก่อนหน้านั้น ผมยังจ่ายเขาหมดเลย ไม่มีบิดเบี้ยว เรื่องการค้าขายไม่มีบิดเบี้ยวอยู่แล้ว ตามเจตนาเรา ช่วงปลายปียังคุยกันอยู่ แต่ยังไม่มีการตกลง จน 14 ม.ค. 68 คุณเก่งโทรนัดผมว่าให้ไปสรุปหรือเคลียร์ยอดหนี้กัน นั่นแหละครับ วันนั้นเลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
โอนเงิน 100 บาท คืออะไร?
หนุ่ม : วันนั้นมียอดที่มาดามเก่งต้องทวงถามว่ามียอดนี้นะ ค่านี้นะ พอดีเป็นช่วงเช้า 6 โมงกว่า ผมบอกว่ายอดนี้ผมรอก่อนได้มั้ย วันนี้ไม่ทัน มันไม่มีจริงๆ ยอด 5.4 แสน
คุณไปขอต่อรอง?
หนุ่ม : เราไม่ไหว ก็ขอโฮลไว้ก่อน ตอนนั้นขอ 6 เดือนหรือ 7 เดือนขึ้นไป เรากลัวไม่ทันที่จะหาเงินมาตรงยอดนี้
แต่หลักความจริงเป็นหนี้ก็ต้องใช้?
หนุ่ม : ต้องใช้ครับ แต่เราคำนวณแล้วว่าเมื่อวงการมันล้ม มันไม่น่าจะทัน เลยขอความเห็นใจ ก็คุยกันมาตลอดครับ
ประเด็น 5.4 แสนที่มาดามเก่งให้โอน?
หนุ่ม : ยอดโอน 100 เดียวก็มาจาก 5 แสนกว่า แกส่งมาแต่เช้า ผมก็บอกว่าวันนี้ไม่น่าจะทันจริงๆ แกบอกโอนเหอะ โอนให้หน่อย ผมก็ส่งเงินเข้าออกในบัญชีให้ดูว่าเรามีเงินในบัญชีหลักร้อยให้แกดู เผื่อให้แกเชื่อว่าเราไม่โกหก เราไม่มีจริงๆ พอเราบอกแบบนั้นเขาก็ยังจะให้เราโอน บอกว่าให้โอนมาร้อยนึงก็ได้ ผมก็โอนร้อยนึง ตอนแรกบอกไม่โอนดีกว่า แกบอกว่าโอนเถอะเช้าๆ ทวงหนี้มันจะได้เฮงๆ ไม่ได้ยอดที่ส่งไป ได้ร้อยนึงเฮงๆ ก็ยังดี ผมก็เลยโอนให้แกไปเลยร้อยนึง
วันนั้นอั๋นยืนยันว่าคุณโอนเงินร้อยบาทให้มาดามเก่งจริงๆ คุณก็อยากมาชี้แจง คุณมีหลักฐานมาให้ดูด้วย คุณโอนไปร้อยนึง?
หนุ่ม : ครับ มีโทรกันก่อนหน้านี้ด้วย ผมส่งให้เขาดูว่าเหลือ 73 บาท
คุณโทรไปคุยเรื่องอะไร 12 ธ.ค.67?
หนุ่ม : คุยว่าวันนี้มียอด 5.4 แสน แกให้โอน
เขาบอกให้โอน 100 นึงตอนไหน?
หนุ่ม : ตอนผมบอกไม่มีเงินโอนให้ เพราะในบัญชีเหลือหลักร้อยเอง บอกในสายครับ ไม่ใช่แชต เป็นโทรปกติครับ
สงสัยไทม์ไลน์เวลา 06.09 น. ผ่านไป 4 นาที 5 นาที เขาส่งมาว่า ตัวนี้เคลียร์ 5.4 แสนนะ ขอสลิปด้วย หลังจากนั้นคุณโอน 100 บาทตอนไหน 06.10 น.?
หนุ่ม : ผมโอนสวนกับที่แกส่งมานั่นแหละครับ ช่วงคาบเกี่ยวกัน
ถ้าแกให้โอน 100 นึง ทำไมแกถึงส่ง 5.4 แสนมา?
หนุ่ม : แกบอกล่วงหน้าแล้วครับ มีการคุยกันทางโทรศัพท์
คุณไม่ได้ส่งไปกวนแกใช่มั้ย?
หนุ่ม : ไม่ใช่ มีอีกแชตนึงครับ ดูหน่อยครับ
แต่มันเป็น 13 คนละวันกัน?
หนุ่ม : มันมีค้างอยู่ในแชต ตัววันที่อาจจะ...
ไม่มีจริงครับ คุณแคปส่งให้ดู 8 โมงกว่า?
หนุ่ม : มีอีกแชต
ของยอดประธานเหลือ 5.39 แสน คุณบอกว่าคิดดีก็ดี คิดไม่ดีผมก็เป็นคนไม่ดีเลยนะ โอนแบบนี้ คุณยกมือไหว้?
หนุ่ม : แกจะให้ผมโอนให้ได้ ผมคิดว่าถ้าคิดดีต่อกันก็ไม่มีอะไร แต่ถ้าคิดไม่ดีเอายอดนี้ไปอ้างไปอะไร ผมก็จะเสีย
กลายเป็นว่า 100 บาท เอามาพูดกันด้านนอก ว่าคุณเป็นหนี้ร้อยล้าน แต่โอนให้ร้อยเดียว?
หนุ่ม : เราไม่สบายใจ ตรงแกเอาไปอ้างได้ ผมเลยแชตแบบนั้นกลับไป
คุณโดนทำร้ายยังไง?
หนุ่ม : วันที่นัดแนะเคลียร์บัญชีกัน 14 ม.ค. 68 แกนัดผมไปเจอที่ร้านอาหาร ให้ผมเข้าไปสั่งอาหารกินเลย ในห้องวีไอพี แต่ร้านไม่มีห้องวีไอพี เป็นห้องไพรเวต
ก่อนหน้านั้นมีการทวงเงินกันก่อน?
หนุ่ม : มีการคุยกันปกติครับ
วันที่ 8 ที่มีการทวงเงินกัน?
หนุ่ม : ผมจำไม่ได้ครับ
แชตทวงจะโอนกี่โมง แกก็โทรๆ มึงตัดสายกูบ่อยเกิน มึงเทวดามาก มิจฉาชีพชัดๆ ปิดสัญญาณมือถือเลยเหรอ หนีหนี้ ขี้โกงเหรอ นี่คือ 11 เดือน 1 วันเสาร์ พูดพรุ่งนี้เป็นเดือนแล้ว ขี้โกง เอาพระมาคืนนะ คุณเอาพระเขาไป?
หนุ่ม : เป็นการซื้อขายพระตอนปี 67 ผมซื้อพระมาดามเก่ง มีการจ่ายเงิน มียอดสรุป ยอดค้าง ตอนนั้นมียอดค้างต่างหาก มีการจ่ายตามเช็คต่างหาก ตอนนั้นชุลมุนกันอยู่
พระที่คุณเอามาจากมาดามเก่งใช่มั้ย?
หนุ่ม : ใช่ครับ
ติดหนี้เขียนเช็คค้ำไว้ เขาทวงว่าถ้าไม่โอนเงินก็เอาพระคืนมา?
หนุ่ม : ใช่ครับ
จากนั้นนัดเจอกันที่ร้านอาหาร ได้ห้องไพรเวต ยังไงต่อ?
หนุ่ม : 14 ม.ค.68 พอนัดกับมาดามเสร็จแล้ว ผมก็ไปถึงร้าน ไปเปิดห้องตามแชต สั่งอาหารนั่งรอ ช่วง 4 โมงตามไทม์ไลน์ รออยู่พักนึง ไม่มีใครมา อยู่ดีๆ ก็มีคนร้ายสองคนเปิดประตูห้องไพรเวตไม่ได้พูดอะไร แล้วก็ทำร้ายเราเลย
ร้านอะไร?
หนุ่ม : ร้านอาหาร อยู่ที่นนทบุรี
คุณนั่งรอที่ห้องไพรเวต ไม่มีใครเข้ามาได้สิ?
หนุ่ม : ใช่ครับ ผมโดนในห้องนั้นเลย ผมนั่งอยู่คนเดียว มีชายฉกรรจ์เปิดมาสองคน แล้วก็ถึงตัวเลย จับล็อกแล้วตีเลย
กำลังจะบอกว่าไม่มีใครรู้คุณนั่งอยู่ที่นี่แน่ๆ?
หนุ่ม : ไม่มีครับ แม้แต่ผมยังไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะไปร้านนี้ด้วยซ้ำ ผมเองไม่ได้ตั้งใจไปที่นี่
ที่คุณพิมพ์บอกว่าได้ห้อง?
หนุ่ม : ตอนนั้นมีคนเดียวที่รู้ว่าอยู่ร้านนี้ ห้องนี้ คือมาดาม
ใครเป็นคนจอง?
หนุ่ม : ผมครับ
แสดงว่าคุณรู้ มาดามรู้ คนอื่นไม่มีใครรู้แล้ว คุณจองห้องนี้เอง ร้านนี้ใครเลือก?
ทนายสกลชัย : มาดามเป็นคนเลือก แต่พอไปถึงห้อง ไม่มีห้องวีไอพี มีแต่ห้องไพรเวต
สรุปมาดามเลือกร้านนี้เอง บอกให้คุณจองห้อง?
หนุ่ม : ใช่ครับ
คุณเข้าใจว่าเป็นมาดาม?
หนุ่ม : ไม่มีคนรู้ แม้แต่ในห้องนั้นเป็นไพรเวต คนเข้าไปก็ต้องรู้ว่าเป็นผมอยู่
ไม่กลัวเป็นการกล่าวหาเขา เขาฟ้องเอานะ?
หนุ่ม : เรื่องจริงเป็นแบบนั้น มันตามนี้เลยครับ
ทนายสกลชัย : ข้อเท็จจริงตามนี้ครับ คนนัดไปมีมาดามคนเดียว คุณหนุ่มแจ้งความไว้แล้ว ถึงตอนนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้
ทนายตุ๋ย : ไม่เคยโกรธเคืองใครในวงการเหรอ
หนุ่ม : ไม่มีครับ เรื่องทำร้ายกันแบบนี้ไม่มี
ขาโดนอะไร?
หนุ่ม : หลังจากที่โดน สภาพร่างกายเปลี่ยนไปเยอะ มีโรคแทรกซ้อน ความดันไม่ปกติ จนมันเป็นเนื้องอกจากแผลที่ตี ปะทุโตๆ ขึ้นมา ผมก็รักษาเรื่องสมอง เกี่ยวกับการโดนตีอยู่ มันปะทุมาเป็นก้อน ตอนนี้ผ่าตัดเอาเนื้อออก
ทนายสกลชัย : เอาผิวตรงขาไปแปะที่หัวนี่แหละครับ
เข้าใจแล้ว เขาตอบเหมือนคิดหลายรอบ?
หนุ่ม : ระบบสมองเปลี่ยนไปเยอะ ตอนอยู่ที่ร้าน ตอนนั้นตาบอดไปแล้ว ที่นั่งเช็ดเลือด ผมบอกพนักงานว่าผมมองไม่เห็น
มีเหตุอีกหนึ่งเรื่อง เขาบอกคุณรู้ว่ามาดามเอาเรื่องนี้ไปพูดให้คนอื่นฟัง?
หนุ่ม : หลังเกิดเหตุ มีพวกเซียนพระด้วยกัน บอกว่าเขาไปพูดให้กลุ่มเซียนพระฟังว่าให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง ว่าเราโดนแบบนี้
เซียนพระเขาพร้อมเป็นพยานให้คุณมั้ย?
หนุ่ม : อันนี้ผมไม่ทราบครับ มันเป็นการคุยกันเฉยๆ
คุณอยากชี้แจง สิ่งที่คุณกล่าวอ้างทั้งหมดไม่ได้โทษมาดามเก่ง?
หนุ่ม : ใช่ครับ เราเล่าตามข้อเท็จจริงที่เจอว่าเป็นแบบนี้ และข้อสังเกตที่เราพูดออกไปมันเป็นเรื่องจริง เราไม่ได้พาดพิง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่เราคุยกับคนโน้นคนนี้ มันเกิดแบบนี้ขึ้นจริงๆ
ต้องแยกกัน คุณยอมรับว่าเป็นหนี้จริงๆ ส่วนเป็นหนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ไปว่ากัน?
ทนายสกลชัย : ตอนนี้มาดามเก่งฟ้องเรื่องเช็คคุณหนุ่มหลายคดีแล้ว เขาก็ไปสู้ตามกระบวนการไม่เคยหนีศาล ก็ว่ากันไปตามนี้ แต่ถ้ามีเรื่องฉ้อโกง เขาก็เกรงว่ากลัวจะไปบิดข้อเท็จจริงจากหนี้ให้กลายเป็นกระบวนการ เขาก็แค่อยากออกมาชี้แจง คดีที่ฟ้องอยู่เป็นเรื่องเช็คอย่างเดียว เขาก็สู้คดีไป
ตอนนี้กังวลใจเรื่องอะไร?
ทนายสกลชัย : เขาห่วงเรื่องความปลอดภัย ห่วงว่าจะโดนคดีหนัก บิดข้อเท็จจริงว่าไปร่วมกระบวนการเป็นการฉ้อโกงโดนออกหมายจับอะไรแบบนี้ เป็นการบีบ
คุณหนุ่มเป็นหนึ่งในเก้าหรือเปล่า?
หนุ่ม : อยู่ครับ
คุณเจนอยู่มั้ย?
เจน : อยู่ครับ
ตอนนี้ 2 คนนี้คือ 2 ใน 9 คุณมาชี้แจงมุมคุณก็ไม่ว่ากัน คนที่เหลือถ้าอยากมาก็ไม่ปิดกั้น คุณยืนยันไม่มีฉ้อโกง มีแค่เช็คอย่างเดียว?
หนุ่ม : ใช่ครับ
เจน : ฉ้อโกงน่าจะเคสผมมากกว่า มันพันกัน
ทนายสกลชัย : ตร.แจ้งข้อหาไปแล้ว ฉ้อโกงพรบ.เช็ค เมื่อวานไปกองปราบแสดงตัวแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเขายังไม่รวบรวมพยานหลักฐานเลย คดีนี้ฉ้อโกงธรรมดา เป็นคดีศาลแขวงเท่านั้นเอง เขาไม่ออกหมายจับหรอก เขาต้องออกหมายเรียกก่อน การที่เรามาเขาก็ลงบันทึกประจำวันให้ แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่คิดจะหนี เพราะก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าจะออกหมายจับ เขาก็กลัวถูกออกหมายจับเขาก็รีบ แต่เมื่อวานเขาไปกองปราบเขาก็สบายใจขึ้น ไม่มีการกลั่นแกล้งกัน
หนี้ต่างๆ จะยังไงกันต่อ?
หนุ่ม : มีการฟ้องร้องอยู่ในชั้นศาลครับ
ทนายสกลชัย : ก่อนเขาโดนทำร้ายร่างกาย เขามีการชำระหนี้ มีร้อยจ่ายร้อย มีมากให้มาก แต่หลังโดนทำร้าย ทุกอย่างมันพังไปหมด ความสามารถในการหาเงินชำระหนี้มันก็แย่
ทุกวันนี้ยังดูพระได้อยู่มั้ย?
หนุ่ม : ดูได้แต่ไม่เหมือนเดิม เพราะสายตามันฝ้าๆ มัวๆ เป็นบางวัน เอาแน่เอานอนไม่ได้ มันดร็อปลงนิดนึง แต่พอดูได้ เพราะความรู้มันเข้าสู่สายเลือดแล้ว
ทนายตุ๋ย : คดีโดนทำร้ายร่างกายคืบหน้ามั้ยครับ
หนุ่ม : คืบหน้าบ้างครับ