Muzik Move ประกาศทิศทางปี 2026 ชู “Connext” เดินเกม 360 Music Entertainment ผ่าน 3 กุญแจธุรกิจ

ในวันที่ตลาดดนตรีแข่งขันสูง ศิลปินต้องการมากกว่าการปล่อยเพลง และแบรนด์ต้องการเข้าถึงไลฟ์สไตล์มากกว่าการซื้อสื่อ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด (Muzik Move) ประกาศทิศทางองค์กรปี 2026 ภายใต้แนวคิด “Connext” พร้อมวางจุดยืนใหม่ในฐานะ 360 Music Entertainment ในด้านการบริหารธุรกิจ คุณบอม – ดนุภพ กมล (Executive Vice President) ประกาศกลยุทธ์ปีนี้ชัดเจนว่า Muzik Move จะไม่ทำหน้าที่เพียงค่ายเพลง แต่จะเป็น “แพลตฟอร์ม” ที่สร้างมูลค่าเชิงวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์ในระยะยาว เชื่อมโยงระหว่าง Artists – Fans - Brands - Industry ให้เติบโตไปพร้อมกันใน Ecosystem เดียวกัน
เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวขององค์กร จึงเดินหน้าผ่าน 3 ธุรกิจหลัก หรือ “3 กุญแจ” สำคัญ ได้แก่ Music Business – สร้างมูลค่า Music Asset ระยะยาว นำโดย คุณทัวร์ – ณฤทธิ์ พรับจุ้ย (AVP – Head of Music Business) วางโครงสร้างบริหารทรัพย์สินทางดนตรีแบบครบวงจร ตั้งแต่ Distribution, Copyright & Licensing ไปจนถึง Monetization Strategy เปลี่ยนผลงานเพลงให้เป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องในทุกแพลตฟอร์ม
บทบาทของ Music Business คือการวางรากฐานรายได้ให้ศิลปินเติบโตอย่างยั่งยืน รองรับตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความแม่นยำเชิงกลยุทธ์ Connext ผู้ฟังให้ร่วมสนับสนุนการเติบโตของศิลปินจากงานเพลงสู่ online content
OKD Show Biz – ขับเคลื่อน Experience Economy หน่วยธุรกิจ Live Entertainment ที่ดูแลการจัดคอนเสิร์ตและโปรดักชันเต็มรูปแบบ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 100 โปรเจกต์ ในยุคที่รายได้จาก Live Experience กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของอุตสาหกรรม OKD ทำหน้าที่เปลี่ยนฐานแฟนเพลงให้เป็น Community ที่มีมูลค่า สร้าง Engagement และรายได้ On-ground ควบคู่กับ Online อย่างสมดุล นี่คือกลไกสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์ Connext เชื่อมโลกดิจิทัลเข้ากับประสบการณ์จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
Mad Monster Agency – เชื่อมศิลปินสู่ภาคธุรกิจ ภายใต้การนำของ คุณแก้ม – แก้มทอง วงศ์เสรี (AVP – Head of Marketing) ที่ให้บริการ 360 Creative Marketing Solution ครอบคลุม Campaign Strategy, Music Service, Event & Activation, Media Planning และ Design
Mad Monster Agency จึงเป็นกลไกขยายรายได้ (Revenue Expansion) ที่ผสาน Data Insight และ Creativity เพื่อสร้าง Brand Partnership และแคมเปญที่ตอบโจทย์ธุรกิจในวันที่แบรนด์ต้องการ “ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม” มากกว่าการโฆษณาแบบเดิม
จากค่ายเพลง สู่ 360 Music Entertainment ภายใต้การทำงานร่วมกันของทั้ง 3 กุญแจ ทำให้ทิศทางของ Muzik Move ในปีที่หยิบยกคำว่า “Connext” ไม่ใช่เพียงคำประกาศเชิงภาพลักษณ์ แต่คือจุดเริ่มต้นโครงสร้างธุรกิจที่เชื่อมรายได้หลายมิติ ทั้ง รายได้จากเพลงและลิขสิทธิ์ รายได้จากคอนเสิร์ตและโปรดักชัน และรายได้จาก Brand Collaboration และ Marketing Partnership พร้อมสะท้อนบุคลิกองค์กรที่ชัดเจน
ในปี 2026 จึงไม่ใช่เพียงปีแห่งการเติบโตของ Muzik Move แต่คือปีที่องค์กรตอกย้ำบทบาทผู้เชื่อมอุตสาหกรรมดนตรีไทยในทุกมิติ
#MuzikMove
#MuzikMoveConnext
#OKD
#MadMonster
#MMAgency