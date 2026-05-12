“T-Sound เสียงไทยสู่สากล” เปิดพื้นที่ถ่ายทอดพลังดนตรีไทยผ่าน 49 บทบันทึกแห่งเสียง สู่สายตาโลก

ทุกเสียงดนตรีมีที่มา และทุกที่มาล้วนเต็มไปด้วยความหมาย
“T-Sound เสียงไทยสู่สากล” รายการสารคดีดนตรีไทยร่วมสมัย ที่จะพาผู้ชมร่วมค้นหาเรื่องราวเบื้องหลังคุณค่า แรงบันดาลใจ และพลังของดนตรีไทย ผ่าน 49 บทบันทึกแห่งเสียง ถ่ายทอดโดยศิลปิน นักสร้างสรรค์ และบุคคลสำคัญในแวดวงดนตรีไทย
รายการนำเสนอเส้นทางของดนตรีไทย ตั้งแต่รากเหง้าทางวัฒนธรรม การสืบสานองค์ความรู้ การพัฒนาต่อยอดสู่ความร่วมสมัย ไปจนถึงการสร้างมูลค่า Soft Power ไทยด้านดนตรี เพื่อผลักดัน “เสียงไทย” ให้ก้าวไกลสู่เวทีสากล
พร้อมสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของดนตรีไทยในฐานะทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ส่งเสริมภาพลักษณ์ดนตรีไทยร่วมสมัยและศิลปินไทยรุ่นใหม่ กระตุ้นกระแสความนิยมด้านดนตรีไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยให้เข้าถึงผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างชาติ
นอกจากนี้ รายการยังร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาคน และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานคุณค่างานดนตรีไทยควบคู่กับการพัฒนาดนตรีสมัยใหม่ อันนำไปสู่การเสริมสร้างทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
นี่ไม่ใช่เพียงรายการดนตรี แต่คือการเดินทางของ “เสียงไทย” จากอดีตสู่อนาคต จากแผ่นดินไทยสู่สายตาโลก ผ่านท่วงทำนองที่ไม่ต้องการคำแปล
