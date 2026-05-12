LEGO จุดประกายไอเดีย เปลี่ยนตัวต่อให้เป็นมากกว่า ‘ของเล่น’ แต่คือ ‘ไลฟ์สไตล์’ ที่เชื่อมทุกเจนเนอเรชัน ผ่านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเข้าด้วยกัน

ในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้น “การเล่น” อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ ที่หลายคนเผลอมองข้าม แต่สำหรับ LEGO แล้ว การเล่นไม่ใช่แค่กิจกรรมยามว่าง หากคือ “ภาษาสากล (Universal Language)” ที่สามารถสื่อสารผ่านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และสร้างประสบการณ์ร่วมที่มีความหมาย พร้อมเชื่อมโยงผู้คนต่างวัยเข้าด้วยกัน วันนี้ LEGO กำลังนิยามคำว่า “การเล่น” ใหม่ ที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ยุคโมเดิร์นอย่างแท้จริง
จากภาพจำเดิมๆ ของการเล่นอาจเคยถูกจำกัดไว้แค่ในโลกของเด็ก แต่ในปัจจุบัน การเล่นได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยทำงาน หรือแม้แต่ “Kidult” (Kid + Adult) หรือกลุ่มผู้ใหญ่ที่ยังคงหลงใหลในความสนุกแบบเด็กๆ ซึ่งความสนุกของการเล่นได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีการแสดงตัวตนของคนรุ่นใหม่ เป็นพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์ได้เติบโตอีกครั้ง ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพักใจ ช่วยให้เราได้ละสายตาจากสมาร์ทโฟน แล้วกลับมาจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างช่วงเวลาคุณภาพผ่านการแชร์จินตนาการ การเรียนรู้และเรื่องราวต่างๆ ร่วมกัน ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว สร้างประสบการณ์ที่สนุกและมีความหมายได้อีกด้วย
ซึ่งหัวใจสำคัญของ LEGO คือการสร้างแรงบันดาลใจผ่าน “การเล่น” ตัวต่อที่เป็นเอกลักษณ์ แต่เหตุผลที่ LEGO ยังคงครองใจคนทั่วโลกและยืนหนึ่งในใจนักต่อเลโก้มากว่า 94 ปี (ก่อตั้งปี ค.ศ. 1932) คือ การ Collaboration ร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก ตั้งแต่ภาพยนตร์ระดับตำนาน งานดีไซน์ แฟชั่น กีฬา ไปจนถึงป๊อปคัลเจอร์ โดยนำสิ่งที่ทุกคนหลงใหลมาเปลี่ยนให้เป็นโมเมนต์ที่สามารถสะสมและจับต้องได้ อย่างการจับมือกับ Formula 1® ปั้นคอลเลกชัน LEGO® F1® ที่เปลี่ยนโลกแห่งความเร็วจากสนามแข่งสู่ตัวต่อที่สมจริง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา และยังคงต่อยอดความร่วมมือในปีนี้ เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบรถแข่ง F1® ได้สัมผัสประสบการณ์ความเร็วระดับโลกกับคอลเลคชันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าการที่แบรนด์อย่าง LEGO เข้าไปอยู่ในทุกอณูของวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อมีการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ จะเกิดปรากฏการณ์ที่เหล่าบรรดานักสะสมและแฟนเลโก้ทุกเพศทุกวัยทั่วโลก ต่างตื่นเต้นและเฝ้ารอที่จะได้เป็นเจ้าของแทบทุกคอลเลกชันที่วางขายเลยก็ว่าได้
หรือแม้กระทั่งคอลเลกชันล่าสุดที่กำลังเป็นกระแส ทั้งในแฟนๆ ชาวไทยและทั่วโลกเพื่อต้อนรับเทศกาลฟุตบอลโลก กับ LEGO® FIFA World Cup™ ที่จะพาทุกคนไปใกล้ชิดกับเหล่าบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับตำนาน ไม่ว่าจะเป็น ลิโอเนล เมสซี, คริสเตียโน โรนัลโด, คีเลียน เอ็มบัปเป้ และ วินิซิอุส จูเนียร์ ในรูปแบบตัวต่อ คอลเลกชันนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงาม แต่ยังอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดที่สื่อถึงสปิริตของฟุตบอลโลก ไม่ว่าคอบอลตัวยงหรือนักสะสมที่มีแพชชั่นด้านกีฬา คอลเลกชันนี้คือสิ่งที่ต้องมีไว้ครอบครอง เพื่อเตือนความจำถึงเกมส์ฟุตบอลประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบันในรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่าใคร
แฟนๆ ชาวไทยที่กำลังมองหาคอลเลกชันในดวงใจ อย่าลืมแวะไปที่ LEGO® Certified Store ชั้น 3 สยามพารากอน ที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกคนอีกครั้งในโฉมใหม่ที่สวยและให้แรงบันดาลได้มากกว่าเดิม มอบประสบการณ์การชอปปิงที่ยกระดับ ดื่มด่ำไปกับการเล่นที่ชื่นชอบ และมีความอินเทอร์แอคทีฟมากยิ่งขึ้น พร้อมตื่นตาตื่นใจกับผนังตัวต่อกว่า 155,918 ชิ้น ที่ถ่ายทอดภาพของ วัดพระแก้ว (พระบรมมหาราชวัง) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
มาร่วมสัมผัสโลกแห่งจินตนาการที่เป็นมากกว่าการเล่น แต่คือไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ทุกเจนเนอเรชันได้แล้ววันนี้ LEGO® Certified Store ชั้น 3 สยามพารากอน หรือผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.bricksthailand.com/
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/BricksThailand