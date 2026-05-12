อิงฟ้า ชาล็อต ยิ้มแล้ว กับบทสรุปที่ต้องเลือก หน้าที่หรือความรัก ในกิจกรรม นทีร้อยเล่ห์ The Final Episode ตบท้ายด้วยการจุ๊บถังแก๊ส ให้แฟนๆร้องกรี๊ด

จบลงไปแล้วกับบทสรุปความรักของ อาโป (อิงฟ้า วราหะ) รองประธานสาวสุดเนี้ยบแสนเท่ห์ และ ชลลดา (ชาล็อต ออสติน) ลูกสาวเจ้าสัวผู้แฝงตัวมาพร้อมภารกิจลับ ในซีรีส์ นทีร้อยเล่ห์ The Final Episode (EP.8) ของค่าย นอร์ธ สตาร์ หลังจากเครียดกันมาเกือบตลอดทั้งเรื่อง กับแผนการณ์ร้ายลับร้อยเล่ห์จากภารกิจและหน้าที่ ที่ถูกวางไว้ สู่ความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจนยากจะห้ามใจ ความรักกับหน้าที่ หัวใจจะตัดสินบทสรุปครั้งนี้ไปทางไหน ซึ่งใน EP.8 นี้ จัดฉายที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ให้แฟนคลับได้ชมกันแบบอิ่มตาอิ่มใจไปพร้อมๆกับนักแสดงหลักของเรื่อง ทั้ง อิงฟ้า, ชาล็อต, แก๊งค์นางงามที่มาสร้างสีสันให้ได้หัวเราะกันเป็นระยะ รวมทั้ง คุณติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ และ คุณฟิวส์-กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล ผู้กำกับ ที่ทำให้ทุกคนยิ้มกันได้แล้ว หลังจากลุ้นกันแบบหัวใจวูบขึ้นวูบลงกันมาตลอดทั้งเรื่อง ระหว่างหน้าที่หรือความรัก หัวใจจะเลือกพาไปทางไหน
นอกจากชมซีรีส์เวอร์ชั่นพิเศษกันไปอย่างอิ่มเอมหัวใจพองโต เปิดตัวงานด้วย อิงฟ้า เดินร้องเพลงหรือนี่คือความรัก ออกมา และชาล็อต ร้องเพลง โชคดีที่สุดเลย เรียกเสียงกรี๊ดกันไปกับความหวานที่ส่งให้กันด้วยสายตาและรอยยิ้ม นอกจากนี้ยังเตรียมกิจกรรมมาให้แฟนคลับได้สนุกและซึมซับความประทับใจกันไป โดยมี เชียร์-ฑิฆัมพร พิธีกรคนคุ้นเคย ได้พูดคุยสัมภาษณ์อิงล็อต ถึงเรื่องราวของซีรีส์ ที่ย้อนไปตั้งแต่วันแรก ว่าจำความรู้สึกแรกของกันและกันได้ไหม ซึ่งอิงฟ้าบอกว่า “โชคดีที่เราหาตัวละครเจอได้เร็วมากๆ พอใส่สูท ใส่แว่นปั๊ป การพูด การมอง การเดิน ก็จะเปลี่ยนไป ก็จะกลายเป็นอาโปทันที บอสเล็กมาแล้ว เกือบสองเดือนที่เราถ่ายทำ ทำให้รู้สึกรัก ผูกพันกับตัวละครอาโป รวมถึงตัวละครทุกตัวที่อยู่ในเรื่อง นักแสดงทุกคนน่ารัก ภาพออกมาดีมากๆ มันอิ่มใจ เป็นตัวละครที่รักมากๆ” ส่วนชาล็อตบอกว่า “ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนแรก จริงใช่มั้ยที่เราจะได้เล่นเรื่องนี้ จนต้องเอานิยายมาอ่าน ทุกครั้งที่อ่านคาแรคเตอร์ รู้สึกเหมือนได้เก็บเศษของตัวเองขึ้นมาทุกครั้งที่ได้อ่านเป็นชลลดา รู้สึกเป็นคนที่ สดใส สวย น่ารัก ขี้เล่น กวนๆ เหมือนเห็นตัวเองทับซ้อนตัวละคร เลยหาเจอได้ไม่ยากกับตัวละครชลลดา รู้สึกใจหายเหมือนกันที่นทีร้อยเล่ห์ต้องจบลง เพราะเป็นคนอินมากๆกับตัวละคร หลังจากจบไปจะเป็นยังไงนะ จากที่เราได้เล่นเป็นชลลดาไป เค้าจะยังรักกันดีอยู่มั้ย จะมีความสุขมั้ย เราคิดตามไปด้วย พอทุกอย่างจบบริบูรณ์ ต้องขอบคุณที่ชลลดามาหาชาล็อต”
หลังจากพูดคุยกันไปพอสมควร คุณติ๊ก-กัญญารัตน์ และ คุณฟิวส์-กิตติศักดิ์ ขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงตัวละคร อาโป และ ชลลดา ซึ่งตลอดทั้งเรื่องนั้น ทั้ง อิงฟ้า ชาล็อต ทำให้ตัวละครที่เคยคิดไว้นั้นเกินความคาดหวังไปมาก ส่วน อิงฟ้า ชาล็อต พูดถึง นทีร้อยเล่ห์ ว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมา อยากให้ทุกคนได้จดจำ อาโป และ ชลลดา ไว้ในใจตลอดไป ซึ่งสร้างความฟูในหัวใจให้กับแฟนๆที่ได้ฟัง และพี่ติ๊กยังฝากติดตามซีรีส์เรื่องถัดไป เสน่หาวาโย พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ต่อด้วยกิจกรรม Hi-Bye อย่างใกล้ชิด
และปิดท้ายด้วยการรวมพลสุดพิเศษสำหรับแฟนๆและผู้ที่ซื้อบัตรไม่ทัน ก็มีสิทธิ์เข้ามารวมพลอย่างพร้อมเพรียงกัน ได้เข้ามาอินกันอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้พูดคุย ซึ่งสร้างความสนุกและเสียงหัวเราะ โดยเฉพาะตอนที่แฟนคลับเชียร์ให้ อิงฟ้าจุ๊บถังแก๊ส ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับทั้งคู่ว่าคืออะไร ด้านชาล็อตเอ่ยปากถามว่า “หนูเป็นถังแก๊สหรอ” ทำเอาแฟนคลับหัวเราะกันลั่นโรงและส่งเสียงเชียร์ ในที่สุดซีนที่ทุกคนรอคอย อิงฟ้าก็เข้าไปจุ๊บถังแก๊ส(ชาล็อต) เป็นการปิดท้าย เรียกเสียงกรี๊ดกันลั่นโรง ให้แฟนๆได้เก็บความฟิน ความอิน ความประทับใจและรอยยิ้มไปตามๆกัน เป็นการปิดฉาก นทีร้อยเล่ห์ ที่งดงามไปด้วยกันกับ อิงฟ้า ชาล็อต ที่มองไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มของทุกคน
ติดตามชม นทีร้อยเล่ห์ เมกะโปรเจกต์ซีรีส์ “4 Elements บ้านวาทินวณิช” ย้อนหลัง ทางออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น พร้อมรอติดตาม เสน่หาวาโย โดยจะเริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
