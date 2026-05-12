“ไอซ์ อภิษฎา” เปิดร่างให้ดูพร้อมน้ำตา เหนื่อย พุงห้อย ผมร่วงแทบล้านแล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นผู้หญิงอีกคนที่มีชีวิตที่หลายๆ คนอิจฉา มีลูกๆ น่ารัก ชีวิตดี ยังสวยหุ่นเซี๊ยะแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสอง แต่ “ไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา” ก็ออกมาเปิดความจริงให้ทุกคนได้เห็นว่าภาพที่เห็นว่าตนสวยสับจริงๆ แล้วไม่ใช่เลย โดยไอซ์เล่าทั้งน้ำตา เปิดหุ่นอ้วนลงพุง ผมร่วงแทบจะล้านแล้ว

“พวกเธออย่างที่ทุกคนรู้ว่าฉันเป็นคุณแม่ลูกสอง ลูกคนเล็กก็คือ 5 เดือน และฉันอายุ 41 เข้าเลข 4 ทุกอย่างมันพัง ฉันไม่รู้ว่ามันพังเพราะฉันอายุขึ้นเลข 4 หรือว่าฉันเพิ่งมีลูก เทียบกับหลังคลอดเลอา ฉันค้างอยู่ที่ร่างกาย 2 กิโล ตอนนี้กับโนอา 5 เดือนค้างอยู่ที่ 6 กิโล เธอ 6 กิโลคือมันเยอะมากแล้วฉันหมดกำลังใจ (ร้องไห้)

ฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อย ฉันใส่ชุดออกกำลังกายเพื่อที่ฉันจะได้มีกำลังใจไปออกกำลังกาย แต่มันไม่ลง ผมก็ร่วงจนหัวฉันจะล้านอยู่แล้ว หลายคนอาจจะบอกว่าฉันเป็นบ้าอะไร หุ่นก็ดีนี่ พี่ไอซ์ผอมเร็วมากเลยค่ะ ดูความจริงเปล่ะ (เปิดพุงให้ดู) นี่คือความจริงของไอซ์ อภิษฏาตอนนี้ ฉันแต่งตัวอะไรไม่ได้แล้ว

จริงๆ ฉันไม่อยากโชว์ความไม่เพอร์เฟกต์ของตัวเองแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้ว เนี่ยประจานตัวเองเลย รอดูว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ ฉันจะเป็นผู้หญิงอายุ 40 ที่ยังฮอต ฉันจะกลับมาฮอตให้ได้ ไม่ได้ฮอตกับอะไรนะ ฮอตกับตัวเอง ฉันอยากมีความสุขกับการเห็นรูปร่างตัวเอง เรื่องผมก็ให้เวลา ตอนนี้มีโปรดักส์อะไรที่ดีฉันใช้หมด เรื่องผิวฉันต้องเข้าคลินิกให้มากกว่านี้ เรื่องหุ่นฉันต้องออกกำลังกายให้มากกว่านี้ ต้องกินแบบมีสติมากกว่านี้

ทุกคน…ใครที่มีปัญหาแบบไอซ์อย่ายอมแพ้ ไม่ว่าจะ 40-50 เราฮอตได้ เรากลับมาชอบตัวเองใหม่อีกครั้งให้ได้ ไม่ต้องให้ใครมาชอบเรา เราต้องชอบตัวเองให้ได้ นับตั้งแต่วันนี้ เริ่มเลย”














