ธนาคารไทยเครดิต ผนึกกำลังภาครัฐ-กูรูดัง จัดงาน “ไทยเครดิต เฟสติวัล 2569” ชูแนวคิด “กินดี มีเครดิต” จัดเต็มความรู้การเงินคู่แรงบันดาลใจ พร้อมความบันเทิงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 9-10 พฤษภาคมนี้ ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำปณิธานในการเคียงข้างผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน จัดงาน “ไทยเครดิต เฟสติวัล 2569 : กินดี มีเครดิต” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2569 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณสันติพงษ์ วงค์ทะเนตร ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณรุ่งนภา ตรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด ภายในงานได้เนรมิตพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการเงิน การพัฒนาตนเอง และการสร้างอาชีพ เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง พร้อมรวบรวมร้านค้าชื่อดังและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของเมืองไทย มุ่งสร้างรากฐานความสำเร็จและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ไทยเครดิตมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ทางการเงินที่ ‘เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง’ ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารรายได้ การออม การลงทุน ไปจนถึงการป้องกันภัยทางการเงิน ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตตนเองและการสร้างอาชีพ เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงในระยะยาว งานไทยเครดิต เฟสติวัล 2569 “กินดี มีเครดิต” จึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส โดยเราได้ ยกทัพร้านค้าคุณภาพที่เป็นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยตัวจริงของธนาคาร รวมถึงร้านค้าจากชุมชนรวมกว่าหลายสิบร้านค้า มาร่วมสร้างสีสันและต่อยอดธุรกิจ ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจและเวิร์กชอปเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนสืบไป”
สำหรับกิจกรรมภายในงานตลอด 2 วัน เริ่มด้วยวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมเวทีเสวนา เวิร์กชอป และช่วงสร้างแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังผ่านหัวข้อ “วางตัวยังไงให้ได้ใจ Gen Z” โดย พญ.พิศศรี กิจนิรันดร์สิน หรือ Dr.Mom แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยหลากหลายช่วงวัย ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการสื่อสารและการสร้างตัวตนในยุคดิจิทัล ต่อด้วยหัวข้อ “สร้างไวรัล ที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้” โดย คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุ่น ยูทูปเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายฮา ที่จะมาเผยเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ การสื่อสารให้แตกต่างและเป็นที่จดจำ และหัวข้อ “สูตรลับปั้นแบรนด์ให้ปังด้วยพลังคอนเทนต์” โดย คุณกานต์ชนิต สุรินทร์สภานนท์ หรือ อาร์ม Goodsunday อดีตแอร์โฮสเตส สู่ "ตัวตึงวงการกาแฟ" ผู้สร้างคอนเทนต์ล้านวิว จะมาแชร์เคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพ มีเอกลักษณ์ และโดดเด่นในยุคออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กช็อป “ตังค์โต เพื่อความสุขทางการเงินในอนาคต” ที่จะช่วยเสริมความรู้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังจัดให้ชมมินิคอนเสิร์ตจากเจ้าหญิงบอสซ่าโนว่าเมืองไทย ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย
ส่วนวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 พบกับการเสวนาหัวข้อสร้างแรงบันดาลใจ “สร้างสมดุลจากภายใน” โดย เมตตา กิตติสุวรรณ์ อินฟลูเอนเซอร์สาวแกร่งเจ้าของเพจ “อันอันขาเหล็ก” ที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาตนเอง การสร้างวินัย และการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ และช่วง “รู้ไว้ไม่โดนหลอก” โดย จิระทัศน์ และ ปิ่นนภา มาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยทางการเงินในยุคดิจิทัล อีกหนึ่งไฮไลต์ของวันคือกิจกรรม “จากครัวโลกสู่ครัวคุณ” โดยเชฟแบงค์-ปภากร นิยมทรัพย์ เจ้าของร้านอาหาร “จิตต์สดชื่น” ดีกรีเชฟผู้พิชิต Iron Chef Thailand จะมาสาธิตเทคนิคการทำไส้กรอกโฮมเมดพร้อมเสิร์ฟให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองความอร่อย รวมถึงหัวข้อ “สร้างตัวตน ให้โลกจำ” โดย คุณสไปรท์ พัชร์ธีรัตน์ แหลมหลวง หรือ สไปรท์ บะบะบิ เจ้าของช่องยูทูบ SPRITE BANG ซึ่งเป็นที่รู้จักและโด่งดังจากการทำคลิป รวมไปถึงการนำรายการต่าง ๆ ที่เป็นกระแสมาพูดคุยในช่อง ในสไตล์ของตัวเอง ทำให้รายการออกมาสนุกและมีเอกลักษณ์ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ให้โลกจำ ต่อด้วย “เคล็ดลับปั้นธุรกิจ ติดเทรนด์” โดย คุณสิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล หรือเฮียนพ เจ้าของร้าน รสดีเด็ด ผู้สืบทอดตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นชื่อดังย่านสามย่าน เป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาสตรีตฟู้ดไทย และเป็นที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการถนนบรรทัดทอง จะมาร่วมแชร์แนวคิดการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน และเวิร์กช็อปสนุกๆ กับ “ตังค์โต เพื่อความสุขทางการเงินในอนาคต” ปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งสาวสุดฮอตแห่งยุค “ก้านตอง ทุ่งเงิน”
ภายในงานยังรวบรวมร้านค้าและร้านอาหารชื่อดังกว่า 30 ร้าน อาทิ เฮียจกโต๊ะเดียว, เชฟแบงค์ รองแชมป์กะเพราโลก มาร่วมสร้างสีสันและมอบประสบการณ์ด้านอาหารและไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน