ค่าย “SOUND CREAM”เล่นใหญ่ จัดคอนเสิร์ต “BITTER SWEET” ประเดิมเวทีเดบิวต์วง “LONELIPOP”พร้อมส่งเพลงเอาใจคนอกหัก “TAKEN BY SURPRISE”

เล่นใหญ่สมกับเป็นผู้บริหารค่ายเพลงคุณภาพ “โรเบิธท ไล พริทเชทท” ที่ได้เปิดตัวค่ายน้องใหม่อย่าง “SOUND CREAM” พร้อมจัดคอนเสิร์ต“BITTER SWEET” เปิดตัวศิลปินภายใต้ชื่อ “LONELIPOP” ณ Marshall Live House โดยงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างล้นหลาม และยังได้รับความสนใจจากทัพสื่อมวลชนที่ได้ตบเท้าเข้าร่วมงานนี้อย่างคับคั่ง
คอนเสิร์ต“BITTER SWEET” เป็นคอนเสิร์ตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเวทีเดบิวต์อย่างเป็นทางการของวง“LONELIPOP” ซึ่งมีแฟนคลับติดตามมากมาย และยังถือเป็นก้าวสําคัญในการเปิดตัวตนและซาวด์ดนตรีของพวกเขาต่อหน้าผู้ชมเป็นครั้งแรก ภายในงานยังมีการรวมไลน์อัพของศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง อาทิ “Saint After Six, CANDYMAN” และ “Pixel” พร้อมแขกรับเชิญพิเศษอย่าง Y2Z ยกกรุ๊ปพลังเต็มพิกัดที่รวมสมาชิกมากถึง 13 คนอีกด้วย
และในงานนี้วง LONELIPOP ได้ปล่อยเพลงใหม่แกะกล่อง อย่างเพลง “TAKEN BY SURPRISE” ซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์ โดยเพลงนี้ทางวงตั้งใจว่าจะขับเคลื่อนเสียงเพลงด้วยเมโลดี้ที่ติดหูและเล่นกับความรู้สึกของคนฟังโดยตรง เบื้องหลังของการทำเพลงนี้คือประสบการณ์จริงของนักร้องนำอย่าง “นิค-ชนาวุธ วีระปรีย” ที่ถูกความรักหักหลังแบบไม่ทันตั้งตัว สื่อให้เห็นภาพของการเปิดประตูเข้าไปในห้อง แล้วเจอคนที่เรารักอยู่ในห้องกับใครอีกคน โมเมนต์ที่ทุกอย่างหยุดนิ่งและพังทลายไปพร้อมๆกันนั่นคือ “Surprise”ที่ไม่มีใครอยากเจอ
แต่ในแง่ของดนตรี เพลงจะดำเนินเรื่องอยู่ระหว่างความป๊อปที่เข้าถึงกันง่ายผสมผสานกับโทนดาร์กที่ผสมผสานแรงกดดันไว้ข้างในก่อนจะระเบิดออกมาในท่อนเบรคดาวน์ ที่แทรกแนวTrapและEDM อย่างลงตัว เรียกได้ว่าผู้ฟังจะติดหู คาดเดาไม่ได้ พร้อมกระแทกอารมณ์ของคนฟังอย่างแน่นอน ร้องนำโดย “นิค- ชนาวุธ วีระปรีย (นิค) กีต้าร์โดย พีช-ชโนดม นาคะลักษณ์ กีต้าร์เบสโดย “โป้-พีรศุษม์ จึงเจริญ และกลองโดย “เติร์ก- เดชกร สันติประสิทธิ์กุล”
ติดตามฟังเพลง"TAKEN BY SURPRISE" และติดตามข่าวสารเเละศิลปิน Soundcreamได้ที่
