ศาลนนทบุรีเลื่อนฟังคำพิพากษา คดี “ต้อม รัชนีกร” ฟ้องโรงพยาบาลเสริมความงาม 50 ล้าน นัดฟังคำพิพากษาใหม่อีกครั้ง 6 ส.ค. 69

ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่นักแสดงสาวชื่อดัง ต้อม รัชนีกร พันธุ์มณี เป็นโจทก์ยื่นฟ้องโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังในจังหวัดนนทบุรี เรียกค่าเสียหายจำนวน 50 ล้านบาท จากกรณีอ้างว่าเข้ารับการทำศัลยกรรมใบหน้าแล้วเกิดความผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
โดยในวันนี้ “คุณปิ่น” พิศพรรณ ศรีไชยยันต์ เจ้าของ โรงพยาบาลเลอลักษณ์ เดินทางมาพร้อมทีมทนายความ เพื่อเข้ารับฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 บัลลังก์ 15
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพิจารณาคดี ทนายความฝ่ายโจทก์ได้ยื่นเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม ส่งผลให้ศาลเลื่อนนัดฟังคำพิพากษา
ทางด้าน คุณปิ่น พิศพรรณ ศรีไชยยันต์ เจ้าของ โรงพยาบาลเลอลักษณ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า "โรงพยาบาลเปิดให้บริการมากว่า 27 ปี และได้รับใบอนุญาตสถานพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง พร้อมยืนยันว่ามีการคัดกรองและตรวจสอบประวัติแพทย์ทุกคนอย่างละเอียดก่อนเข้าปฏิบัติงาน"
ส่วนกรณีของ ต้อม รัชนีกร พันธุ์มณี ระบุว่าเป็นเคสที่มีความซับซ้อนจากการแก้ไขหลายครั้ง จนแพทย์หลายรายไม่รับทำ แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลได้ตัดสินใจรับเคสดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าหลังการผ่าตัด นักแสดงสาวยังพูดคุยเป็นปกติ และชื่นชมฝีมือแพทย์ รวมถึงสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติภายในระยะเวลาไม่นาน
คุณปิ่น ยังกล่าวอีกว่า ภายหลังจากที่มีการออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการทำศัลยกรรม ส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียงและสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้า มูลค่าความเสียหายมากกว่า 100 ล้านบาท พร้อมระบุว่า หากศาลตัดสินว่าโรงพยาบาลเป็นฝ่ายผิด ก็พร้อมชดใช้ค่าเสียหายตามคำฟ้อง แต่หากชนะคดี เตรียมพิจารณาฟ้องกลับในมูลค่ามากกว่าร้อยล้านบาทเช่นกัน
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล และต้องรอผลคำพิพากษาอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ต่อไป