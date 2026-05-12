เผยโฉมนักล่าฝันตัวจริง บนเวทีแถลงข่าว " TRUE ACADEMY FANTASIA 2026" เปิดตัว 12 นักล่าฝัน : The Chosen 12 ปฏิบัติการล่าฝันที่กลับมาเขย่าวงการบันเทิงอีกครั้ง

เมื่อวินาทีแห่งการรอคอยสิ้นสุดลง พร้อมกับการปรากฏตัวนักล่าฝันตัวจริงแห่งทศวรรษใหม่ ในงานแถลงข่าว “TRUE ACADEMY FANTASIA 2026” เปิดตัว 12 นักล่าฝัน : The Chosen 12 ภายใต้คอนเซ็ปต์ MORE THAN A DREAM For A Better Tomorrow มากกว่าความฝัน...เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซึ่งในปีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันร้องเพลง แต่คือการประกาศศักดาของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้นจากคนนับหมื่นทั่วประเทศ จนเหลือ "ที่สุด" เพียง 12 คน ที่พร้อมจะก้าวเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มภาคภูมิ
บรรยากาศความคึกคักที่มาพร้อมความกดดันแห่งความหวังหวนกลับมาอีกครั้ง เมื่อพื้นที่ของ centralwOrld ลาน EDEN ชั้น 1 ถูกเนรมิตให้เป็นเวทีแห่งโอกาส ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ทุกคนรอคอย "TRUE ACADEMY FANTASIA 2026" ท่ามกลางนักล่าฝัน และเสียงเชียร์ของแฟนคลับที่มารวมตัวกันอย่างหนาแน่น
ซึ่งงานนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ, คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด, คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร, คุณฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ และคุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหาร หน่วยงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย ร่วมงาน
ความตื่นเต้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อบนจอปรากฏ VTR ประมวลภาพบรรยากาศการออดิชันที่สุดเข้มข้น ก่อนเปิดตัวผู้เข้ารอบ 100 คนสุดท้าย เพื่อรอรับฟังการตัดสินครั้งสำคัญ ที่มาพร้อมเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของตำนาน True AF อย่าง "อาต้อย - เศรษฐา ศิระฉายา" ได้ดังกึกก้องขึ้นเพื่อส่งต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้กับพิธีกรคนใหม่ประจำซีซันนี้อย่าง พี่ดู๋ - สัญญา คุณากร ที่เปิดตัวบนเวทีท่ามกลางเสียงเชียร์ เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของ True AF ได้อย่างสมศักดิ์ศรี สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก
และก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของงาน กับการประกาศผล 12 คนสุดท้าย ที่จะได้ก้าวเข้าสู่บ้านนักล่าฝัน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง โดนัท มนัสนันท์, หวานเจี๊ยบ ธนรัตน์, พี่เชาว์ ชวรัตน์, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, มาย ภาคภูมิ, สน ยุกต์, อาโป ณัฐวิญญ์ และโยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ มาร่วมให้กำลังใจ อีกทั้ง มอส ปฏิภาณ ยังเป็นตัวแทนของเหล่าคณะกรรมการบอกเล่าถึงความประทับใจและความมุ่งมั่นในการคัดเลือกเพชรเม็ดงามจากทั่วทุกภูมิภาค รายชื่อนักล่าฝันถูกประกาศออกมาทีละภาค จนสุดท้ายแหลือ 12 นักล่าฝันตัวจริงประจำปี 2026 ท่ามกลางความดีใจและเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณงาน พร้อมปิดท้ายไปด้วยการพูดคุยกับ คุณบอย อรรถพล ณ บางช้าง, คุณปอนด์ กฤษดา วิทยาขจร และคุณโอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ 3 หัวเรือใหญ่ Executive Producer ของรายการนี้
ความพิเศษของปี 2026 นี้ยังอยู่ที่การเปิดตัวทีมเทรนเนอร์ชุดดรีมทีม นำโดยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษการเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงของเหล่าเทรนเนอร์ นำแสดงโดย โดนัท มนัสนันท์, อาโป ณัฐวิญญ์, Dance Trainer และ Voice Trainer ในเพลง ความเชื่อ และปิดท้ายร่วมโชว์กับ พี่เชาว์, เจษ และ มาย ในเพลง เรือเล็กควรออจากฝั่ง พร้อมเปิดตัวครูใหญ่ของเหล่านักล่าฝันทั้ง 12 คนในปีนี้คือ โดนัท มนัสนันท์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยความตื่นตาตื่นใจเมื่อนักล่าฝันทั้ง 12 คน ปรากฏตัวในลุคใหม่ ที่ผ่านการแปลงโฉมมาเรียบร้อย เพื่อเป็นการยืนยันถึงความพร้อมที่จะเผชิญกับทุกบททดสอบในบ้าน True AF บ้านของเหล่านักล่าฝัน พร้อมการจับจองรหัสประจำตัว และการโชว์ร้องเพลงธีม "True AF Theme Song" เพลงที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความฝัน ร่วมกันเป็นครั้งแรกบนเวทีอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นสัญญาณว่า "ปฏิบัติการล่าฝัน" ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป
คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การกลับมาของ TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการนำรายการในความทรงจำกลับมา แต่คือการต่อยอดสู่รูปแบบคอนเทนต์ที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้ชมในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไป วันนี้ผู้คนไม่ได้เสพคอนเทนต์ผ่านหน้าจอเพียงรูปแบบเดียวอีกต่อไป แต่ต้องการประสบการณ์ที่เชื่อมต่อ มีส่วนร่วม และเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์ ทรูจึงนำ Ecosystem ดิจิทัลที่แข็งแกร่งของเรา ทั้ง TrueVisions NOW, TrueID และแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาผสานเข้ากับ True AF เพื่อให้ผู้ชมสามารถติดตาม เชียร์ โหวต พูดคุย และใช้ชีวิตร่วมไปกับนักล่าฝันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Multiple Content Format ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ นี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจของทรูในการนำคอนเทนต์ที่ผู้คนรัก กลับมาเติมเต็มความสุขและสร้างความผูกพันกับผู้ชมอีกครั้งในรูปแบบที่ทันกับยุคสมัย”
ทางด้าน คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในยุคที่ผู้ชมไม่ได้รับชมคอนเทนต์เพียงเพื่อความบันเทิง แต่ยังมองหาประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับสิ่งที่ตัวเองรัก TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 จึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่ารายการเรียลลิตี้ แต่เป็นเวทีที่ผู้ชมสามารถติดตาม เป็นกำลังใจ และใช้ชีวิตไปพร้อมกับนักล่าฝันได้แบบเรียลไทม์ เราเชื่อว่า “ประสบการณ์” คือรูปแบบใหม่ของการสร้าง Brand Love ซึ่งในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความรู้สึกผูกพัน ความใส่ใจ และมีช่วงเวลาที่ผู้คนได้มีร่วมกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ทรูจึงนำเสน่ห์ของเรียลลิตี้ ผสานกับศักยภาพด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มของทรู เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการเป็นผู้ชม แต่คือการได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับนักล่าฝันแบบเรียลไทม์ ไร้รอยต่อ ผ่านทุกแพลตฟอร์ม และเข้าถึงผู้ชมทุกเจเนอเรชัน”
คุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหาร หน่วยงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการนำรายการในตำนานกลับมา แต่มันคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการปฏิรูปทั้งรูปแบบรายการ ระบบการโหวต และช่องทางการรับชมให้ก้าวทันยุคสมัย โดยเราได้รวมตัว 3 Executive Producer ระดับแนวหน้าอย่างคุณบอย อรรถพล ผู้อยู่เบื้องหลัง True AF มาตั้งแต่เริ่ม True AF 1, คุณปอนด์ กฤษดา ผู้ก่อตั้ง BeOnCloud และคุณโอม ปัณฑพล ศิลปิน นักแต่งเพลง และผู้บริหารคนสำคัญของวงการดนตรีไทย มาร่วมกันเจียระไนนักล่าฝันให้ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดผ่าน 12 ช่องพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้เรายังเตรียมรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท รวมถึงโอกาสในการเป็นพรีเซนเตอร์ของ True เพื่อผลักดันนักล่าฝันสู่การเป็นศิลปินคุณภาพรุ่นใหม่ของไทย อีกทั้ง การเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้ค่ายเพลง Ennead ที่บริหารร่วมกันโดย “ปอนด์ กฤษดา” และ “โอม ปัณฑพล” ซึ่งเป็นสอง Executive Producer ของ True Academy Fantasia 2026 หรือ True AF 2026 ด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันที่มีศักยภาพในด้านอื่นๆ ยังมีโอกาสได้รับการพิจารณาเซ็นสัญญากับ BeOnCloud เพื่อต่อยอดในเส้นทางที่เหมาะสมเช่นกันครับ”
ทั้งนี้ จะขาดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของงานนี้ไม่ได้เลย ได้แก่ True 5G, CP, 7-Eleven, The Forestias, Dutch Mill Group, Thai Beverage, True Online, SmartHeart, Me-O, Whizdom The Forestias Petopia, Changan Thailand, Canon, T.Partner, Nongashim, ORION, KOCO, Wacoal, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สามารถติดตามรายการ "TRUE ACADEMY FANTASIA 2026" ได้แบบ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)
เซอร์ไพร์สสุดพิเศษจาก คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักล่าฝัน 84 คน ที่ไม่ได้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย คนละ 50,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาท)
รายชื่อนักล่าฝัน และรหัสประจำตัว
นางสาวชนิตา ใบสมุทร ชื่อเล่น เจเจ (รหัส V1)
นายธนภัทร สายมัน ชื่อเล่น โฟน (รหัส V2)
นางสาวจิดาภา คงธนภักดี ชื่อเล่น มิวสิค (รหัส V3)
นางสาวภัทรธิดา คำแหง ชื่อเล่น แป้ง (รหัส V4)
นางสาวเจียระไน จุลละนันทน์ ชื่อเล่น ยูริ (รหัส V5)
นายกันทร ไวยรัตน์ ชื่อเล่น บีม (รหัส V6)
นางสาวรินร์ลิตา นิวัฒน์วรกุล ชื่อเล่น โฟกัส (รหัส V7)
นายกวีขาล เปาอินทร์ ชื่อเล่น ซาน (รหัส V8)
นางสาวเมทิกา ลาชโรจน์ ชื่อเล่น กิ่งแก้ม (รหัส V9)
นายณัฐพันธ์ ภักดีณรงค์ ชื่อเล่น โอม (รหัส V10)
นายจักริน ศิริมณีพัฒน์ ชื่อเล่น นะโม (รหัส V11)
นายภีม์พัฒน์ สุวัฒน์ทวีชัย ชื่อเล่น แจ็คกี้ (รหัส V12)
