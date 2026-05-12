“KISS OF LIFE” เสิร์ฟแฟนไซน์ครั้งแรกในไทย! 411ent จับมือ Shopee จัดอีเวนต์ #ShopeexKISSOFLIFEFansign

ของดี K-POP ที่มาในรูปแบบศูนย์รวมความเริ่ด ก็ต้องแก๊งนี้เท่านั้น! สี่สาวจูบชีวิต “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul) ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีตัวมัมเจน 5 จากสังกัด เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) ซึ่งนับวันโลกจะยิ่งหมุนมาค้นพบและอวยยศพวกเธอ ไม่ว่าจะเป็นความปังเพลงคัมแบ็ก ‘Who is she’ https://youtu.be/ygYPwsjyCzQ จากผลงานล่าสุด 2nd Single Album [Who is she] ไปจนถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับควีนทุกสเตจ ทั้งสเกลโชว์ในรายการเพลงเกาหลีและอีเวนต์มิวสิกเฟสติวัลต่างๆ ทั่วโลก แถมจริตแบบ KISS OF LIFE ก็ยากจะหาใครมาเทียบเคียงได้ เมมเบอร์ 4 สาวสวยสับ คาแรกเตอร์ไม่ซ้ำ มาพร้อมสเปคตรัมทางดนตรีที่สามารถถ่ายทอดสไตล์เพลงออกมาได้อย่างหลากหลาย สกิลแซ่บ ร้องเต้นทุ่มสุดตัวแบบไม่มีใครยอมใครทุกเวทีมีอยู่จริง!
แล้วที่ต้องไม่ลืมดันหลังซัพพอร์ตอย่างจริงจังคือเมมเบอร์โซฮอตชาวไทยอย่าง นัตตี้-อาณัชญา สุพุทธิพงศ์ อีกหนึ่งแทกุกไลน์ผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และหัวใจมุ่งมั่นเกินล้าน สาวไทยมากฝีมือที่พิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางไอดอลเคป็อปมาอย่างยาวนานนับสิบปี จนใครๆ ต้องยอมใจในความสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อของเธอ แถมยังพูดได้เต็มปากเลยว่า นัตตี้ คือ “คนอวดแฟน(คลับ)ตัวท็อป” ด้วยความภาคภูมิใจที่มีต่อบ้านเกิดและพลังคิสซี่แห่งประเทศไทย (KISSY - ชื่อแฟนคลับของวง) จุดนี้ใครที่ติดตามจะสัมผัสได้ชัดเจนตลอดมา ซึ่งหัวใจสำคัญนี้ก็ถูกถ่ายทอดไปสู่เพื่อนๆ เมมเบอร์ KISS OF LIFE ทุกคนด้วย
อีกราวๆ หนึ่งเดือนข้างหน้านี้ ทั้งสี่สาว “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) มีแพลนจะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพื่องาน “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR