xs
xsm
sm
md
lg

“หนุ่ม กรรชัย” ส่ง “ไลโอ” เขย่าวงการผมอีกครั้ง! เปิดตัว "LYO HAIR OIL" ออยล์บำรุงผมสูตรบางเบา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับ ไลโอ (LYO) แบรนด์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่ครองใจผู้บริโภค โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” รายการ “โหนกระแส” และผู้ประกาศข่าวรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ทางช่อง 3 และ “นพรัตน์ มาลัยวงค์” ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH เจ้าของแบรนด์ ไลโอ (LYO) เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเส้นผม ด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ “LYO MY LUMI HAIR OIL – WEIGHTLESS FLOW” (ไลโอ มาย ลูมิ แฮร์ ออยล์ – เวทเลส โฟลว์) ผลิตภัณฑ์ออยล์บำรุงเส้นผมสูตรบางเบา ที่ฉีกกฎออยล์แบบเดิมๆ ด้วยคอนเซปต์ “0% Silicone”

โดย LYO HAIR OIL ชูจุดเด่นใช้ 3 เทคโนโลยีจาก Croda อาทิ Crodabond™ CSN ฟื้นฟูผมแห้งเสีย ดูแลผมแตกปลาย, OleoCraft™ LP-20 มอบความเงางามให้เส้นผม, Crodamol™ OSU บำรุงผมให้นุ่มลื่น ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ เพื่อทำหน้าที่แทนซิลิโคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

หนุ่ม กรรชัย กล่าวว่า “อย่างที่เห็นกันตอนนี้ผมไว้ผมยาว เพราะมีภารกิจต้องเล่นหนัง ด้วยความที่ไว้ผมยาวก็ต้องดูแลมากเป็นพิเศษ หลายคนกลัวการใช้ออยล์เพราะกลัวผมมัน กลัวหัวลีบแบน แต่ผมอยากให้ลองตัวนี้ครับ เราทำการบ้านกันหนักมากเพื่อให้ได้สูตรที่บำรุงได้จริงแต่ยังรู้สึกสบายหัว ผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ความมั่นใจของทุกคนกลับมาอีกครั้ง”

นพรัตน์ มาลัยวงค์ เสริมว่า “เราไม่ต้องการแค่ทำออยล์เคลือบผมทั่วไป แต่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อดูแลเส้นผม คือความตั้งใจที่เราอยากมอบผลลัพธ์แบบ Professional ให้ลูกค้าได้สัมผัส และที่สำคัญคือมันปราศจากซิลิโคน 100% ทำให้ใช้ได้ทุกวันอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องการสะสมหรืออุดตันค่ะ”

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ผมสวย สุขภาพดี แบบไม่กลัวผมเสียกับ "LYO MY LUMI HAIR OIL – WEIGHTLESS FLOW" ได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ, ช่องทางออนไลน์ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ FB: LYO Thailand / TIKTOK: lyothailandofficial / LINE: @lyothailand Website : www.lyothailand.com












“หนุ่ม กรรชัย” ส่ง “ไลโอ” เขย่าวงการผมอีกครั้ง! เปิดตัว "LYO HAIR OIL" ออยล์บำรุงผมสูตรบางเบา
“หนุ่ม กรรชัย” ส่ง “ไลโอ” เขย่าวงการผมอีกครั้ง! เปิดตัว "LYO HAIR OIL" ออยล์บำรุงผมสูตรบางเบา
“หนุ่ม กรรชัย” ส่ง “ไลโอ” เขย่าวงการผมอีกครั้ง! เปิดตัว "LYO HAIR OIL" ออยล์บำรุงผมสูตรบางเบา
“หนุ่ม กรรชัย” ส่ง “ไลโอ” เขย่าวงการผมอีกครั้ง! เปิดตัว "LYO HAIR OIL" ออยล์บำรุงผมสูตรบางเบา
“หนุ่ม กรรชัย” ส่ง “ไลโอ” เขย่าวงการผมอีกครั้ง! เปิดตัว "LYO HAIR OIL" ออยล์บำรุงผมสูตรบางเบา
+1