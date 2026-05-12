“จีมิน” อดีตสมาชิก AOA โพสต์ภาพลุคชุดชั้นในสุดเซ็กซี่อีกครั้ง ชาวเน็ตแห่ชมความสวย

ชิน จีมิน” อดีตสมาชิกวง AOA กลับมาเรียกความสนใจบนโซเชียลอีกครั้ง หลังโพสต์ภาพแฟชั่นชุดชั้นในโทนชมพูสุดเซ็กซี่ผ่านอินสตาแกรม ด้านแฟน ๆ และแบรนด์เจ้าของชุดร่วมคอมเมนต์ชื่นชมลุคใหม่อย่างคึกคัก
“ชิน จีมิน” อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง AOA กลายเป็นประเด็นพูดถึงบนโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังเธอโพสต์ภาพเซ็ตใหม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเผยลุคแฟชั่นชุดชั้นในสีชมพูสุดโดดเด่น พร้อมโพสถ่ายเซลฟีกระจกในห้องน้ำด้วยสีหน้าจริงจัง แต่ยังคงให้บรรยากาศหรูหราและเซ็กซี่ตามสไตล์ของเธอ
ในภาพดังกล่าว จีมินสวมชุดสไตล์ลินเจอรีสีชมพู พร้อมคลุมทับด้วยชุดกาวน์ลายหวาน เพิ่มลุคที่ดูนุ่มนวลและมีเสน่ห์ ขณะที่ผมสีดำของเธอช่วยสร้างความตัดกันกับโทนชุด จนยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ดูโดดเด่นมากขึ้น โดยโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟนคลับจำนวนมาก รวมถึงแบรนด์ชุดชั้นในที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณเธอสำหรับการโพสต์ภาพดังกล่าวด้วย
แฟน ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น “สวยมากจริง ๆ”, “ขอบคุณที่ลงรูปนะ”, “ฉันก็มีชุดนี้เหมือนกัน” และ “จีมินสวยมาก” สะท้อนว่าลุคใหม่ของเธอได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีในหมู่ผู้ติดตาม
ก่อนหน้านี้ จีมินเคยเป็นหนึ่งในไอดอลหญิงที่ถูกจับตามองอย่างหนักจากประเด็นขัดแย้งและดราม่าในวงการ K-Pop จนตัดสินใจออกจากวง AOA ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเธอกลับมาทำกิจกรรมในวงการบันเทิงอีกครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยว และยังคงมีฐานแฟนคลับติดตามผลงานและการเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง