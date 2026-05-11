“พี่หมึกยักษ์คืนบัลลังก์!” Octopus Music Fest 2026 ระเบิดความมัน สนั่นชายหาดขนอมถึงนาทีสุดท้าย

สะเทือนหาด เหนือความคาดหมาย! Octopus Music Fest คัมแบ็กใหญ่ ใส่เต็มทุกไอเท็ม ตราตรึงใจส่งท้ายซัมเมอร์
ท็อปฟอร์มส่งท้ายซัมเมอร์อย่างแท้จริงสำหรับ Octopus Music Festival 2026 เทศกาลดนตรีเด็ดจากผู้จัดบริษัท ซิกตี้ไนน์ มาย สเตชั่น จำกัด ที่กระแสตอบรับแรงจนที่พัก หาดหน้าด่าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ถูกจับจองจนเต็ม และการกลับมาครั้งนี้ ก็ต้องใช้คำว่า สมการรอคอยอย่างแท้จริง
การกลับมาครั้งนี้ของ Octopus Music Festival แฟนๆ ให้การตอบรับอย่างท่วมท้นจนบัตรโปรโมชั่นขายหมดอย่างรวดเร็ว โดยก้าวแรกที่แฟนๆ เข้ามาในงานก็ถูกต้อนรับด้วยเหล่าพี่หมึกที่มาต้อนรับอยู่ทั่วบริเวณงานรอให้ทุกคนเก็บภาพเช็กอิน และยังมีหมึกยักษ์บนเวทีที่ทำให้ทุกๆ คนตื่นตา และเป็นตัวแทนผู้เนรมิตความสุขให้ตลอดค่ำคืน
ความสนุกขั้นสุด ณ หาดหน้าด่าน ออกสตาร์ทอย่างสวยงามพร้อมไวบ์เท่จากแร็ปเปอร์ขวัญใจ GENZ เจ้าของยอดวิวถล่มทลายอย่าง SARAN ที่ถึงแม้จะมาเร็วแต่ก็ไฮป์บรรยากาศให้ร้อนระอุอย่างรวดเร็วด้วยเพลงฮิตสุดฮิป ซึ่งการขึ้นแสดงครั้งนี้ถือเป็นโชว์ท้ายๆ ของ SARAN ก่อนเดินทางไปเรียนต่างประเทศ ใครพลาดบอกเลยว่าต้องรออีกนานกว่าจะได้ชมโชว์ของหนุ่มคนนี้อีก จากนั้น BOWKYLION จะมาเสิร์ฟทั้งความสุขจากเพลงรัก พร้อมพาคนอกหักร้องเพลงฮิตริมหาดไปพร้อมๆ และมาต่อกันกับ ATLAS บอยกรุ๊ปตัวท็อปของยุคที่ฮอตได้ใจทุกคนสุดๆ เสิร์ฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ ร้อง เต้น แร็ป แบบจัดหนัก จนถึงแม้จะเป็นน้องเล็กของงานครั้งนี้ แต่ก็ตกคนเข้าด้อมกันแบบรัวๆ
เมื่อถึงฟ้ามืดลง ก็ถึงเวลาของ UrboyTJ ที่มากับเพลงฮิปฮอปเท่ๆ ที่แฝงความน่ารักเอาไว้ได้อย่างลงตัว โดยถึงแม้ว่าจะมากับท่อนแร็ปรัวๆ ที่หลายคนก็สามารถร้องตามกันอย่างสนุกสนาน และจากนั้นก็เป็นเวลาของ “สิงโต นำโชค” พี่ชายสายเซิร์ฟผู้ขาดไม่ได้สำหรับเวทีนี้ เพราะไม่มีศิลปินคนไหนในไทย ที่จะมีเพลงเข้ากับบรรยากาศวันดีๆ ริมหาดไปมากกว่าเขาอีกแล้ว
พอจบโมเมนต์ฟินๆ ของศิลปินสายป็อป ก็เป็นเวลาของชาวร็อกที่ประเดิมด้วย Silly Fools ที่ไม่ว่าจะเพลงไหนก็เอาคนดูอยู่สุดๆ สมศักดิ์ศรีวงที่มีเพลงฮิตทั้งยุค 90 มาจนถึงยุค GEN Z แถมเพลงร็อกของพวกเขายังมาพร้อมพลุสุดอลังการเป็นฉากหลังสุดตื่นตา ก่อนส่งไม้ต่อให้ POTATO ที่มากับเอเนอร์จี้แบบไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง จัดมากี่เพลง ทุกคนก็ร้องได้ทุกเพลง เรียกได้ว่า ทั้งศิลปิน ทั้งผู้ชม ทุกคนจัดเต็มสุดแบบไม่ออมมือ ออมเสียงกันเลย
ก่อนที่ค่ำคืนที่จบลง ก็ถึงเวลาฮิปฮอปตัวพ่อตลอดกาลอย่าง JOEY BOY ที่ถึงแม้จะไม่มาโชว์พลังเสียงแบบสายร็อก แต่ก็มาพ่นไรห์ม (Rhyme)เด็ดๆ ใส่ไมค์พร้อมเสิร์ฟดนตรีที่ไม่ว่าจะเป็นคนดู Gen ไหนก็สนุกตามไปได้พร้อมๆ กัน และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ก็ถึงเวลาปิดท้ายกับ Big Ass ที่จัดลิสต์เพลงฮิตสุดเดือดจนหาดขนอมสะเทือน พร้อมส่งท้ายความสุขไปด้วยพลุสุดตื่นตา ใส่เต็มจนนาทีสุดท้าย ทำเอาหลายคนยังมูฟออนไม่ได้ เข้ามาเรียกร้องให้ผู้จัดคัมแบ็กกันถล่มทลายสุดๆ พร้อมรีเควสกันล้นหลามนับร้อยคอมเมนต์ว่าอยากเจอศิลปินคนไหนในปี 2027 กันอย่างถล่มทลายในทุกแพลตฟอร์ม
ในปี 2027 พี่หมึกจะกลับมาในรูปแบบไหน และจะพาใครมาออกเดินทางไปกับคนดูในซัมเมอร์ครั้งหน้า ติดตามทุกช่องทาง Octopus Music Fest รอไว้ได้เลย เพราะคนที่คุณรอคอย อาจจะมายืนอยู่บนเวทีแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึง!