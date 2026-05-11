“รีฮันนา” สักที่ขาด้วยลายเส้นสุดอาร์ตของลูกๆ

เป็นตัวแม่ไม่แคร์ใครอยู่แล้วสำหรับ “รีฮันนา” นักร้องสาวชื่อดังที่ตอนนี้รวยระดับมหาเศรษฐีกับการนั่งแท่นแม่ค้าขายเครื่องสำอาง จึงพักการร้องเพลงไปทำธุรกิจและเลี้ยงลูกๆทั้ง 3 คน ล่าสุดเปิดเผยรอยสักสุดอาร์ตที่ได้ลายเส้นมาจากฝีมือการวาดของลูกๆ
รีฮันนา เป็นนักร้องสาวที่มักจะเผยรอยสักบนร่างกายอยู่เรื่อยๆ และรอยสักล่าสุดนี้เป็นฝีมือของศิลปิน คีธ แมคเคอร์ดี ที่รู้จักในวงกว้างกับชื่อ แบง แบง
ศิลปินช่างสักรายนี้ได้โพสต์ภาพและวิดีโอขณะลงเข็มไปที่ขาของนักร้องสาววัย 38 ปี ซึ่งลวดลายนี้เป็นผลงานดีไซน์โดยลูกชาย ริออต, ริซซา และลูกสาว ร็อกกี ที่เกิดกับแร๊ปเปอร์ดัง เอแซ็พ ร็อกกี
รอยสักนั้นเป็นเพียงภาพลอกเลียนแบบลายเส้นขีดเขียนของลูกๆ ตัวน้อยของเธอ และอยู่บริเวณน่องด้านหลังหัวเข่า ส่วนภาพต้นฉบับนั้นดูเหมือนจะวาดด้วยปากกาสีบนกระดาษที่ตกแต่งด้วยสติกเกอร์พาวแพโทรล การ์ตูนโปรดของเด็กๆ
แบงแบง ช่างสักรายนี้ ผลิตผลงานบนร่างนักร้องสาวมานานนับสิบปี
เมื่อปี 2018 เขาเคยเอ่ยถึงนักร้องสาวที่ระบุว่าสิบกว่าปีที่ได้รู้จักกันเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นเพื่อนของเธอ ซึ่งเขาเคยสักให้เธอทั้งที่แผ่นหลัง, หน้าอก, คอ, ข้อเท้า และ นิ้วมือ