เปิดภาพ “ทราย สก๊อต” โขกเบ้าหน้าคุณตา “จำนงค์” ย้อนฟังชีวิตแล้วเศร้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในเรื่องเล่าของ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” เต็มไปด้วยความทรงจำที่เกิดจากคนรอบตัว ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว รวมถึง “คุณตาจำนงค์ ภิรมย์ภักดี” ผู้บริหารระดับสูงและทายาทรุ่นที่ 2 ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เป็นผู้วางรากฐานและบัญชีของบริษัท มีส่วนสำคัญในการบริหารตำนานสิงห์ให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน คุณตาจำนงค์เลี้ยงดูทรายมาตั้งแต่เด็ก ให้ความรัก และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าตัว เหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งในชีวิตของทราย

แต่พอย้อนกลับไปฟังครั้งหนึ่งที่ทรายเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะใจ เกี่ยวกับชีวิตตนเองในวัยเด็ก ทำให้จุกในหลายๆ ประเด็น เพราะทรายไม่ได้สนิทกับคนในครอบครัว เรียกคนขับรถ แม่บ้านว่าป้า น้า ลุง เป็นคนที่ให้ความอบอุ่น ทานข้าวด้วยกันทุกมื้อ รวมทั้งเรียกครูสอนภาษาไทยว่าแม่ เติบโตมากับคุณตาที่สอนตนมาดีมาก ไม่เคยดูถูกใครเลย

“ความรักของทราย มาจากคนรอบข้าง ตอนเด็กทรายไม่ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากนัก คนที่จะเป็นครอบครัวสำหรับทรายก็จะเป็นคนที่อยู่ที่บ้าน ภายนอกคนอาจมองว่าเป็นคนรถ แม่บ้าน แต่ทรายก็เรียกเขาว่าป้า น้า ลุง เขาเป็นคนให้ความอบอุ่นกับทรายในชีวิต ทุกมื้อทรายก็จะทานกับเขา เขาจะคอยดูแลทราย เห็นอกเห็นใจทราย เหมือนเป็นญาติ น้ำใจที่ทรายได้มาจากคนที่ไม่มีอะไรจะให้ทรายด้วยซ้ำ ทรายสนิทกับครูสอนภาษาไทย เขาก็ไม่ได้มีเงินมากมาย แต่เขาให้ความอบุ่น ความรู้ ที่ทรายยังถือมาถึงตอนโต ทรายรักเขาเหมือนแม่ ทรายก็รักทุกคนที่ช่วยทรายเหมือนครอบครัว

ทรายคิดว่าถ้าทรายไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวย ทรายมีคนรอบข้างแบบนั้น ทรายคงไม่ได้คิดอะไรมาก แต่เพราะทรายเห็นว่าครอบครัวทรายมีโอกาสเยอะขนาดไหน เรามีทุกอย่างที่เกินพอ แต่พอทรายเห็นคนที่ทรายรักเขาดิ้นรน มันทำให้ทรายรู้สึกว่าสิ่งที่ทรายรักมีความไม่เท่าเทียม ทรายสัมผัสได้ตั้งแต่เด็กว่าความไม่เท่าเทียมนี้ทำให้คนเจ็บปวดขนาดไหน

ผมโชคดีที่โตมากับคุณตาจำนงค์ คุณตาสอนทรายมาดีมาก เขาไม่เคยดูถูกใครเลย ไม่เคยพูดจาไม่ดีกับใครเลย เป็นประสบการณ์ตอนเด็กๆ ที่ทรายขับรถผ่านใต้ทางด่วน คนมาล้างกระจกเขาก็ให้เงินตลอด เขาเป็นตัวอย่างสำหรับทรายว่าคนที่มีทุกอย่างเขาสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยคนอื่น ทรายว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตทรายตอนโตว่ามันทำให้ทุกอย่างเท่าเทียมได้”

อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ทราย โขกเบ้าหน้าคุณตาจำนงค์มาอย่างกะแกะ แต่ก็ติดลุคฝรั่งจากคุณพ่อ “สุทิศ ไอเวอร์ สก๊อต” ซึ่งหล่อเหลาเอาเรื่องอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว













คุณพ่อของทราย








เปิดภาพ "ทราย สก๊อต" โขกเบ้าหน้าคุณตา "จำนงค์" ย้อนฟังชีวิตแล้วเศร้า
