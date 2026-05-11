“ส้มเช้ง สามช่า” ตรอมใจ ปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพ่ายพิษเศรษฐกิจ แบกต้นทุนพุ่งสูงไม่ไหว

ทำเอาลูกค้าต่างใจหายไปตามๆ กัน หลังจากตลกหญิงชื่อดัง “ส้มเช้ง สามช่า” บุญญาวัลย์ พงษ์สุวรรณ ออกมาเปิดใจกับรายการ APOP TODAY ของอมรินทร์ทีวี โดยระบุว่าเตรียมปิดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พ.ค. นี้ หลังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยส้มเช้งเผยว่า ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ ยอดขายตกลงอย่างเห็นได้ชัดจนรู้สึกว่าทำไปก็ไม่เหลืออะไรเลย แม้ราคาชามละ 55 บาท แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งค่าวัตถุดิบและค่าแรงที่ต้องดูแลลูกน้องถึง 12 ชีวิต ทำให้ไปต่อไม่ไหวจริงๆ
ส้มเช้งเผยอีกว่าตนพยายามทุกวิถีทางแล้ว แต่การจะปรับลดราคาลงมาอีกก็ทำไม่ได้เพราะต้นทุนของทุกอย่างขึ้นราคาหมด สุดท้ายจึงตัดสินใจขอเบรก เพื่อทำใจและพักสมองสัก 1-2 สัปดาห์ก่อนจะวางแผนก้าวต่อไป ยอมรับแบกภาระค่าใช้จ่ายหนัก ทั้งค่าแรงลูกน้อง 12 ชีวิต และภาระในร้าน เครียดจนตรอมใจถึงขั้นกินอะไรไม่ลงเลยทีเดียว ขณะที่ติ๊กต๊อกของเจ้าตัวได้ประกาศเรื่องการเตรียมตัวปิดร้านเรื่อยๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว