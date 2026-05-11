“พลอยพรหม-เพชร-โจนัส” ขึ้นคอนเสิร์ต AUA จัดหนัก 50 เพลง Retro

“พลอยพรหม” Honey Trap ขึ้นคอนเสิร์ต AUA โชว์เพลง Retro rock กว่า 50 เพลง ร่วมด้วย โจนัส แอนเดอร์สัน ,เพชร ภัควรรธน์ , สปาย ภาคสกรณ์ และ วิชญ เอลวิสเมืองไทย ย้อนอดีตผ่านเสียงเพลง สร้างความสนุกสนาน
ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ คอนเสิร์ต American 250 Afternoon Tea Concert จัดโดย AUA สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานนี้วง Honey Trap นำโดย พลอยพรหม ศรีเปรมวงศ์ นักจิตบำบัด นักร้องนำ เจ้าของรางวัล Champ of the Champ รายการตีสิบ รางวัล Platinum Awards ได้มาร่วมสร้างความสนุกสนานบนเวทีกว่า 50 เพลง ขนทั้งเพลงช้าเพลงเร็ว ซึ่งเป็นเพลง Retro ยุค 70-90 ทำเอาผู้ร่วมงานฟินไปตามๆ กัน หวนนึกถึงวันวาน
นอกจากพลอยพรหมแล้ว ก็ยังมีนักร้องท่านอื่นที่มาร่วมสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็น โจนัส แอนเดอร์สัน ,เพชร ภัควรรธน์ , สปาย ภาคสกรณ์ และ วิชญ เอลวิสเมืองไทย โดยเฉพาะวิชญที่จัดเพลงเอลวิสโชว์ลีลาสะโพกไว จนทุกคนอดใจไม่ไหวต้องออกมาเต้นหน้าเวที และที่ขาดไม่ได้ก็คือ อาจารย์เรืองยศ พิมพ์ทอง หัวหน้าวง Honey Trap ที่ทำให้โชว์ของ Honey Trap ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ได้รับเสียงชื่นชมและการตอบรับที่ดี
พลอยพรหม ก็ได้กล่าวถึงการมาโชว์คอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า “ตอนนี้เรียกตัวเองว่า เป็นนักจิตบำบัดที่ร้องได้นิดหน่อย พลอยเติบโตมากับเสียงเพลง รักเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ และก็หายจากวงการไปทำธุรกิจ ไปผลิตรายการทีวี ไปเป็นผู้ประกาศ แต่ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา พลอยก็ไม่เคยทิ้งการร้องเพลง ก็ไปร้องเบื้องหลัง ร้องประกอบโฆษณา ร้องเพลงละคร แล้วก็ร้องเพลงในคอนเสิร์ตการกุศล ปัจจุบันนี้พลอยมีความสุขกับการเป็นนักจิตบำบัด เราใช้คลื่นเสียงบำบัดมันก็จะอยู่ในเรื่องของซาวด์ดนตรีบำบัด พอวันนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมนักเรียนเก่าอเมริกาได้มาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็รู้สึกยินดีและมีความสุขมากๆ”
“วันนี้พลอยมาในนามของนักร้องนำวง Honey Trap เราจะเล่นเพลงในยุค 70-90 Retro rock และ R&B ด้วย ซึ่ง Honey Trap เป็นการรวมตัวของมืออาชีพในวงการดนตรี ผู้ที่ควบคุมวงก็คือปรมาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังของเพลงไทยกว่า 3 พันเพลง และเป็นเจ้าของรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน 6 รางวัล ก็คือ อาจารย์เรืองยศ พิมพ์ทอง เรียกว่าเป็นวงดนตรีที่มีคุณภาพ และบทเพลงที่มาร้องในวันนี้จะเป็นเพลงสากลที่ทุกคนร้องตามได้แน่นอน”