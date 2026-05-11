“แอ๊ด คาราบาว” ให้แง่คิดดรามา “นาย - แม่หมู” ถึงจุดนึงต้องรู้จักปล่อยมือเพื่อให้ลูกเติบโต

นักร้องเพื่อชีวิตในตำนาน “แอ๊ด คาราบาว” ยืนยง โอภากุล ได้ออกมาโพสต์ให้แง่คิดหลังได้ติดตามข่าวระหว่าง “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” กับ “แม่หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ” ถึงขั้นลูกชายออกมาประกาศขอให้ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตของตัวเอง และไม่ได้คุยกันนานถึง 2 ปี (ขณะที่เพื่อนสนิทของแม่หมูเผยไม่ได้คุยกันนาน 4 ปี)
โดย แอ๊ด คาราบาว เผยแง่คิดน่าสนใจว่าการเลี้ยงลูกถึงจุดหนึ่งต้องรู้จักปล่อยมือเพื่อให้เขาเติบโต แต่ยังคงเฝ้าดูอยู่ห่างๆ พร้อมพยุงเมื่อลูกล้ม
“เห็นข่าวคุณหมูกับน้องนายลูกชายแล้วย้อนนึกถึงตัวเอง ผมมักบอกกับตัวเองเสมอๆ ว่าเลี้ยงลูกเราเลี้ยงเขาให้โตแล้วก็ต้องปล่อยมือ แค่ดูอยู่ห่างๆแต่พร้อมเข้าไปดึงเขาขึ้นมาเมื่อเขาล้ม…
หวังว่าคุณหมูกับลูกชายจะกลับมาเข้าใจกันรักกันเหมือนเดิมน่ะครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่
พ่อแม่นั้นรักลูกอย่างที่บางทีลูกก็นึกไม่ถึง เพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องอธิบาย
ผมสูบบุหรี่มาตั้งเเต่ปวช.จนอายุ34ปีถึงเลิก วันหนึ่งผมอุ้มลูกน้อยขึ้นมาหลังจากกลับจากทัวร์คอนเสิร์ต ปากผมยังคาบบุหรี่อยู่ไม่ทันได้วาง
ลูกไม่รู้ประสีประสาคว้าบุหรี่ที่ผมคาบอยู่ เต็มมือเลยครับไฟติดมือลูกน้อยไปพร้อมกับเสียงร้องไห้จ๊าก….
มันเป็นภาพที่สะเทือนใจผมอย่างยิ่งสุดจะบรรยาย แล้วสิ่งที่ผมทำคือเลิกแม่xดีกว่าบุหรี่
69‘เพื่อเธอ เพื่อภรรยาเพื่อลูกๆ อันเป็นที่รักยิ่งที่ผมมีอยู่บนโลกนี้ครับ…พี่น้อง”