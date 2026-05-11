สิ้นสุดการรอคอย! หลังเคลียร์คิวได้รับอิสระ กับแฟนคอนครั้งแรกและโชว์แรกของ “เสก โลโซ” ในงาน “SEK LOSO Rebirth” เจอกัน ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69

เตรียมจารึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการเพลงไทย เมื่อ CI Showbiz ผู้จัดคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีชั้นนำ ประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของศิลปินระดับตำนานที่ครองใจคนไทยมาทุกยุคสมัย “เสก โลโซ” (Sek Loso) กับปรากฏการณ์การ “เกิดใหม่” บนเวทีสุดพิเศษในชื่อ “SEK LOSO Rebirth” ที่มากกว่าคอนเสิร์ต... เพราะนี่คือคำสัญญา
สำหรับ “SEK LOSO Rebirth” นี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตทั่วไป แต่คือ 1st Fancon ครั้งแรกในชีวิตของ เสก โลโซ ที่ออกแบบมาให้แฟนเพลงได้สัมผัสความรู้สึกแบบ “เราและนาย” อย่างแท้จริง ถือเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ กับ Central Stage เวทีกลางฮอลล์ที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหน ก็ร็อกได้ไม่ต่างกัน ภายในงาน แฟนๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศที่ใกล้ชิดและอบอุ่นที่สุด ร่วมกอดคอร้องเพลงไปพร้อมกับ “เสก โลโซ” ให้เสียงเพลงดังไปถึงหัวใจ เพื่อเป็นการต้อนรับก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม มาร่วมให้กำลังใจและต้อนรับการกลับมาของชายที่เป็นไอคอนิกแห่งวงการดนตรีไทย พร้อมโชว์สุดพิเศษที่จะเติมเต็มทุกความคิดถึงด้วยเพลย์ลิสต์เพลงฮิตที่อยู่ในสายเลือดของแฟนคลับทุกคน
งาน “SEK LOSO Rebirth” จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 ณ MCC Hall The Mall Lifestore Bangkapi มาร่วมเป็น 1 ใน 5,000 คนที่จะได้จารึกประวัติศาสตร์การ Rebirth ครั้งนี้ไปพร้อมกัน เริ่มจำหน่ายบัตร วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 | เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ราคาบัตร: 1,600 / 2,200 บาท (จำนวนจำกัดเพียง 5,000 ท่าน) ทางเว็บไซต์ https://citicket.com/en/events/sek-loso-rebirth
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SEK LOSO หรือ Facebook / Instagram / TikTok : CI Showbiz
