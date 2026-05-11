xs
xsm
sm
md
lg

สิ้นสุดการรอคอย! หลังเคลียร์คิวได้รับอิสระ กับแฟนคอนครั้งแรกและโชว์แรกของ “เสก โลโซ” ในงาน “SEK LOSO Rebirth” เจอกัน ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมจารึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการเพลงไทย เมื่อ CI Showbiz ผู้จัดคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีชั้นนำ ประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของศิลปินระดับตำนานที่ครองใจคนไทยมาทุกยุคสมัย “เสก โลโซ” (Sek Loso) กับปรากฏการณ์การ “เกิดใหม่” บนเวทีสุดพิเศษในชื่อ “SEK LOSO Rebirth” ที่มากกว่าคอนเสิร์ต... เพราะนี่คือคำสัญญา

สำหรับ “SEK LOSO Rebirth” นี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตทั่วไป แต่คือ 1st Fancon ครั้งแรกในชีวิตของ เสก โลโซ ที่ออกแบบมาให้แฟนเพลงได้สัมผัสความรู้สึกแบบ “เราและนาย” อย่างแท้จริง ถือเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ กับ Central Stage เวทีกลางฮอลล์ที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหน ก็ร็อกได้ไม่ต่างกัน ภายในงาน แฟนๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศที่ใกล้ชิดและอบอุ่นที่สุด ร่วมกอดคอร้องเพลงไปพร้อมกับ “เสก โลโซ” ให้เสียงเพลงดังไปถึงหัวใจ เพื่อเป็นการต้อนรับก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม มาร่วมให้กำลังใจและต้อนรับการกลับมาของชายที่เป็นไอคอนิกแห่งวงการดนตรีไทย พร้อมโชว์สุดพิเศษที่จะเติมเต็มทุกความคิดถึงด้วยเพลย์ลิสต์เพลงฮิตที่อยู่ในสายเลือดของแฟนคลับทุกคน

งาน “SEK LOSO Rebirth” จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 ณ MCC Hall The Mall Lifestore Bangkapi มาร่วมเป็น 1 ใน 5,000 คนที่จะได้จารึกประวัติศาสตร์การ Rebirth ครั้งนี้ไปพร้อมกัน เริ่มจำหน่ายบัตร วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 | เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ราคาบัตร: 1,600 / 2,200 บาท (จำนวนจำกัดเพียง 5,000 ท่าน) ทางเว็บไซต์ https://citicket.com/en/events/sek-loso-rebirth

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SEK LOSO หรือ Facebook / Instagram / TikTok : CI Showbiz

#SEKLOSO
#LUSTERENTERTAINMENT
#เสือใหญ่
#PMCENTER
#CISHOWBIZ
















สิ้นสุดการรอคอย! หลังเคลียร์คิวได้รับอิสระ กับแฟนคอนครั้งแรกและโชว์แรกของ “เสก โลโซ” ในงาน “SEK LOSO Rebirth” เจอกัน ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69
สิ้นสุดการรอคอย! หลังเคลียร์คิวได้รับอิสระ กับแฟนคอนครั้งแรกและโชว์แรกของ “เสก โลโซ” ในงาน “SEK LOSO Rebirth” เจอกัน ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69
สิ้นสุดการรอคอย! หลังเคลียร์คิวได้รับอิสระ กับแฟนคอนครั้งแรกและโชว์แรกของ “เสก โลโซ” ในงาน “SEK LOSO Rebirth” เจอกัน ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69
สิ้นสุดการรอคอย! หลังเคลียร์คิวได้รับอิสระ กับแฟนคอนครั้งแรกและโชว์แรกของ “เสก โลโซ” ในงาน “SEK LOSO Rebirth” เจอกัน ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69
สิ้นสุดการรอคอย! หลังเคลียร์คิวได้รับอิสระ กับแฟนคอนครั้งแรกและโชว์แรกของ “เสก โลโซ” ในงาน “SEK LOSO Rebirth” เจอกัน ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69
+3