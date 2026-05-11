“มายด์ ลภัสลัล” เป็นใครมาจากไหน ก่อนคว้าหัวใจ “พาย สุนิษฐ์” ย้อนจุดเริ่มต้นความรัก 7 ปีถูกขอให้เก็บเป็นความลับ!

ถูกโซเชียลพูดถึงหนัก สำหรับ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” ในฐานะภรรยา “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” หลังสามีตกเป็นข่าวฉาวกับกระแสข่าวดรามาครอบครัว
สำหรับ มายด์ มีชื่อจริงว่า ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ชื่อเดิมคือ วิรพร จิรเวชสุนทรกุล (เปลี่นชื่อแก้เคล็ดเกี่ยวกับสุขภาพ) เกิดวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร จบระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีน้องสาว 1 คนคือ มีน วิชญาพร จิรเวชสุนทรกุล
ชีวิตในวงการบันเทิง พ.ศ.2554 มายด์ประกวดยูทิปเฟรชชีบิวตี้ ได้รับตำแหน่งผู้ชนะเลิศประจำภาคตะวันออก เพื่อนจึงสร้างแฟนเพจในเว็บไซต์เฟซบุ๊กและอินสตราแกรมให้ ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จนขึ้นเป็นเน็ตไอดอล ขวัญใจวัยรุ่นทั้งชายและหญิง จากนั้นแจ้งเกิดในวงการบันเทิงเต็มตัว จากผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอ ถ่ายแบบ และมาโด่งดังในละครชุดเรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ จากนั้นมีผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย
มายด์ซุ่มคบหาดูใจกับ “พาย สุนิษฐ์” ทายาทเบียร์สิงห์ นานถึง 7 ปี แต่ไม่เคยลงรูปคู่ด้วยกัน กระทั่งในเดือน ก.พ.2567 ฝ่ายชายได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในทริปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งมายด์เคยเล่าเส้นทางรักของตนเองและสามีให้ฟังผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ ลั่นตนไม่ใช่สเปกของฝ่ายชาย ชอบที่ฝ่ายชายเป็นคนที่น่ารัก อ่อนโยน ไม่พูดคำหยาบ
“เขาไม่ชอบพูดเรื่องแต่งงาน เหมือนเราคบกันมาสักพักประมาณ 5 ปี เราก็อยากถาม อยากรู้ว่าเขาจะยังไง เราจะยังอยู่ในอนาคตด้วยกันไหม เขาบอกอย่าพูดเรื่องแต่งงาน ไม่ชอบพูดเรื่องนี้ เราก็โอเคไม่ชอบพูด เข้าใจได้ กระทั่งเขาขอแต่งงานที่ชิลี เขาขอเราไว้ว่าอย่าเพิ่งบอกใคร เพราะเรายังไม่ได้บอกพ่อกับแม่ยูเลย อยากให้ขอพ่อกับแม่ยูให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อน แล้วค่อยบอก เขาไม่ค่อยอยู่บนสื่อ เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึง เขารู้สึกว่าถ้าเขาไปอยู่ที่มีคนเห็นเขาเยอะ เขาอาจจะไม่ชิน เลยขอเวลาทำใจก่อน
คบ 7 ปีไม่เคยมีรูปคู่ เพราะเขาขอ คือเรื่องลงรูปไม่ลงรูปมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันอยู่แล้ว บางทีเราก็มีโมเมนต์ วันเกิดเขาหรือเทศกาลสำคัญๆ ก็อยากลง ยูขอลงเบิร์ธเดย์ได้ไหม เขาบอกไม่เอาๆ เดี๋ยวคนเห็นเยอะ คือเราใช้ชีวิตกันปกติมาก ตอนลงไปปุ๊บก็จะมีคนมาคอมเมนต์เห็นไปโผล่ช่อง ป๊อกกี้ (ช่องของป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์) บ่อย คือแฟนมายด์เป็นเพื่อนสนิทพี่ป็อก ก็จะมีคนสังเกต คือเราใช้ชีวิตปกติแค่ไม่ได้ลงโซเชียลเท่านั้นเอง หนูมีรูปตลอด 7 ปี แต่ก็ไม่ได้โพสต์ที่ไหนก็เก็บไว้ดูกันเอง
ต้องบอกว่า 7 ปีที่ผ่านมา มันพิสูจน์อะไรหลายๆ อย่างของมายกับเขาเยอะมาก เขารู้ว่าเราเข้ามา เพราะเรารักเขาจริงๆ เขาอยู่กับเรา เพราะเขารักเราจริงๆ เพราะฉะนั้นมันไม่มีข้อกังขาอะไรแล้ว แล้วอีกอย่างที่บ้านแฟนน่ารักทุกคน ต่อให้หนูเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาๆ ที่บ้านก็ยังน่ารักกับหนูทุกคน เรื่องคอมเมนต์จริงๆ ก็ไม่แปลกถ้าหลายๆ คนจะคิดแบบนั้น ให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ เพราะอะไรที่เป็นของจริงหรือว่าอะไรที่เป็นความรู้สึกจริงๆ ทุกคนจะสัมผัสและเห็นได้เอง
ส่วนจุดเริ่มต้นที่รู้จักกัน น้องสาวพี่มาร์กี้ (ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์) จับแมชต์กันให้ เราเล่นละครเรื่องน้องใหม่ฯ ด้วยกัน ตอนนั้นมายด์โสด เหงา ตอนนั้นแฟนเก่าเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนปัจจุบันของหนู ก็ชวนไปกินข้าวก็เจอเลย มีโอกาสได้คุย ได้แลกเปลี่ยน ก็ทำให้รู้ว่าเขาชอบฟังเพลงเหมือนกัน ดูคอนเสิร์ต ไลฟ์สไตล์ตรงกัน ตอนแรกไม่รู้จะคุยอะไรกัน มีคนใดคนนึงเปิดเรื่องเพลงมาทีนี้เลยคุยได้ยาว
ก่อนที่จะมาเจอ เราก็ต้องเห็นก่อนว่าเขาหน้าตาประมาณไหน เขาเล่าให้เราฟังว่า เพื่อนเขาเอาไอจีเรามาเปิดให้เขาดู เขาตกใจมาก คนนี้เป็นใครทำไมยอดฟอลฯ เยอะ เขาไม่ได้ดูละคร ไม่ได้ดูทีวีอะไรเลย คนนี้ไม่น่าใช่สไตล์เขา เพราะยังดูอินโนเซ้นส์ น่าจะไม่ใช่สไตล์เขาแต่ไปเจอก็ได้ ส่วนเขาสไตล์เรา เราชอบแบบหนุ่มลูกครึ่งๆ มีลักยิ้ม ตาโตๆ เพื่อนบอกเขาชื่อพาย เป็นเพื่อนแฟนเขา ลองไปเจอคนนี้น่าจะเข้ากับมึงได้
หลังจากที่กินข้าวเสร็จมื้อนั้น บ้านเขาอยู่ใกล้ๆ ร้านอาหาร ก็เลยบอกว่าไปชิลกันต่อที่บ้านมีเครื่องดนตรีเยอะมาก ก็เลยโอเคไปกันทั้งหมด เปิดตู้เย็นทำไมน้ำสิงห์เรียง เบียร์เรียงไม่มียี่ห้ออื่นเลย มารีย่าเลยบอกว่าเขาเป็นลูกหลานบ้านนั้น ตอนแรกก็ตกใจนิดนึง
เขาเป็นคนดีมาก ทุกคนจะพูด โดยเฉพาะน้องสาวหนูเขาจะรู้ว่าหนูนิสัยยังไง เขาบอกว่าพี่พายเขาทำเวรทำกรรมอะไร ถึงได้มาเจอคนอย่างมึง คือหนูไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อย กุลสตรีคือศูนย์ ทุกคนที่รู้จักหนู จะรู้ว่าหนูเป็นยังไง เขาเป็นผู้ชายที่สุภาพ เรียบร้อย น่ารักคำหยาบก็ไม่พูด รักสัตว์อ่อนโยน”