ศาลยกฟ้องคดี “วิล สมิธ” ถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศนักดนตรีหนุ่ม

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ สั่งยกฟ้องคดีที่นักไวโอลินร่วมทัวร์กล่าวหา “วิล สมิธ” คุกคามทางเพศและเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่ยังเปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมได้
“วิล สมิธ” นักแสดงชื่อดังฮอลลีวูด ได้รับชัยชนะทางกฎหมาย หลังผู้พิพากษาสหรัฐฯ มีคำสั่งยกฟ้องคดีคุกคามทางเพศที่ “ไบรอัน คิง โจเซฟ” นักไวโอลินผู้เคยร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับเขาเป็นผู้ยื่นฟ้อง
คดีดังกล่าวถูกยื่นเมื่อไม่กี่เดือนก่อน โดย “ไบรอัน คิง โจเซฟ” อ้างว่าเกิดเหตุไม่เหมาะสมขึ้นระหว่างการทัวร์ในปี 2025 หลังเขากลับมาที่ห้องพักโรงแรมในลาสเวกัสแล้วพบข้อความเขียนว่า “ไบรอัน ฉันจะกลับมา... แค่เราสองคน” พร้อมลายเซ็น “Stone F.”
นอกจากนี้ เขายังอ้างว่ามีคนทิ้งผ้าเปียก เบียร์ และยาต้านไวรัส HIV ไว้ในห้องพัก พร้อมกล่าวหาว่า “วิล สมิธ” พยายาม “ชักจูงและปูทาง” เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงเพศกับเขาในภายหลัง
นักไวโอลินรายนี้ยังระบุว่า เขาถูกปลดออกจากงานหลังรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายของ “วิล สมิธ” ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ยกฟ้องคดี โดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาไม่มีน้ำหนักเพียงพอ
ตามเอกสารคำวินิจฉัยของศาลที่สื่อสหรัฐฯ ได้รับ ผู้พิพากษาระบุว่า คำฟ้องดังกล่าว “ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้เพียงพอว่าเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงหรือเกิดขึ้นต่อเนื่องในระดับเข้าข่ายคุกคามทางเพศ”
ผู้พิพากษายังชี้ว่า ฝ่ายผู้ฟ้องไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า มีเพียง “วิล สมิธ” หรือทีมผู้จัดการของเขาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงห้องพักได้ โดยก่อนหน้านั้น “ไบรอัน คิง โจเซฟ” ยอมรับว่าได้ทิ้งกระเป๋าซึ่งมีคีย์การ์ดห้องพักไว้ในรถตู้ร่วมกับทีมงานคนอื่นเป็นเวลาหลายชั่วโมง
แม้ศาลจะมีคำสั่งยกฟ้อง แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ “ไบรอัน คิง โจเซฟ” สามารถยื่นแก้ไขคำฟ้องใหม่ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดหรือหลักฐานที่อาจช่วยแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้คดีถูกยกฟ้องในครั้งนี้
