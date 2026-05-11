“ดัว ลิปา” ฟ้อง “ซัมซุง” เรียกค่าเสียหายกว่า 500 ล้านบาท ปมใช้ภาพโปรโมตสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

นักร้องสาวระดับโลกยื่นฟ้องบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ หลังกล่าวหานำภาพของเธอไปใช้บนบรรจุภัณฑ์ทีวีโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเธอเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า
“ดัว ลิปา” นักร้องป๊อประดับโลก ถูกเปิดเผยว่าได้ยื่นฟ้อง “ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์” ต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตเซ็นทรัลแคลิฟอร์เนีย เรียกค่าเสียหายสูงถึง 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 550 ล้านบาท จากกรณีกล่าวหาว่าบริษัทนำภาพของเธอไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามเอกสารคำฟ้องที่ยื่นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมกฎหมายของนักร้องสาวระบุว่า ซัมซุงนำภาพของเธอไปใช้บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ ซึ่งเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในภาพลักษณ์บุคคล
รายงานระบุว่า ภาพดังกล่าวถูกถ่ายบริเวณหลังเวทีงาน “ออสติน ซิตี ลิมิตส์ เฟสติวัล 2024” และ “ดัว ลิปา” ถือครองสิทธิ์ในภาพถ่ายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
ฝ่ายกฎหมายยังชี้ว่า การนำภาพไปใช้ในลักษณะดังกล่าว ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า นักร้องสาวเป็นผู้สนับสนุนหรือรับรองผลิตภัณฑ์ของซัมซุงอย่างเป็นทางการ โดยในคำฟ้องยังอ้างถึงโพสต์ของผู้บริโภคบางรายบนโซเชียลมีเดียที่ระบุว่า “ซื้อทีวีเพราะดัว ลิปา”
นอกจากนี้ ทีมทนายความยังกล่าวว่า พวกเขาได้ส่งคำร้องขอให้บริษัทหยุดใช้ภาพดังกล่าวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 แต่ซัมซุงถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนดังกล่าว
ฝ่ายของ “ดัว ลิปา” ยังย้ำว่า นักร้องสาวเลือกงานพาร์ตเนอร์ด้านแบรนด์อย่างระมัดระวัง โดยที่ผ่านมาเคยร่วมงานเฉพาะกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง “พูม่า” และ “เวอร์ซาเช” เท่านั้น พร้อมมองว่าการใช้ภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งผลกระทบต่อมูลค่าแบรนด์และภาพลักษณ์ของเธออย่างมาก
นอกจากการเรียกค่าเสียหาย 15 ล้านดอลลาร์แล้ว นักร้องสาวยังร้องขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามซัมซุงใช้ภาพดังกล่าวต่อไปด้วย
ขณะนี้ทาง “ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์” ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเป็นทางการ